株式会社PLAYによる株式会社ビデオマーケットの株式取得のお知らせ

株式会社PLAY

株式会社PLAY（東京都渋谷区、代表取締役社長 黒田和道、以下：PLAY）は、株式会社エムティーアイの連結子会社である株式会社ビデオマーケット（以下：ビデオマーケット）の発行済み株式の100%を2026年2月6日付で取得し、完全子会社化いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株式取得の目的および背景

ビデオマーケットは「快適なユーザー体験をもたらし、 最適な映像流通を皆と創る」というミッションのもと、動画配信サービスや VOD との提携によるプラットフォームを通じて最適な映像流通を実現しています。一方でPLAYは「映像を通じた価値の伝播で人を豊かにする」というビジョンを掲げ、国内のプレミアムコンテンツを配信するメディア企業に対して、動画配信プラットフォーム「 STREAKS」やクラウド型配信プラットフォーム「ULIZA」をはじめとした、OTT配信に必要なトータルワークフローを提供し、年間132億回以上の再生、3.5万件以上のライブ配信を技術で支えてまいりました。

今回の株式取得を通じてPLAYとビデオマーケットの技術を融合することで、配信効率の向上と強固な事業サイクルの構築を図るとともに、ビデオマーケットが有する約400社のコンテンツプロバイダーとの接点を活かしたTVODソリューションの展開を加速させます。両社の持てる技術と知見でシナジーを創出し、更なるユーザー視聴体験の向上と事業の成長を実現してまいります。

◼︎株式取得の詳細

・株式会社ビデオマーケット 発行済株式総数の100％を株式会社PLAYが取得します。

・株式会社ビデオマーケットは株式会社PLAYの連結子会社となります。

◼︎株式会社ビデオマーケット 概要（2025年12月31日時点）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48688/table/166_1_281b6b1c11bb9c89fde0162363ed5f66.jpg?v=202602060121 ]

＜会社概要＞

会社名：株式会社PLAY

代表取締役社長：黒田 和道

事業内容：動画ソリューション事業

設立：2010年3月16日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ

URL：https://play.jp/

