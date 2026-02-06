★商品情報★伊藤潤二の描く戦慄の悪夢をモチーフにした新商品が発売決定！2026年2月12日(木)より、墓場の画廊中野店が恐怖と狂気に染まる！
株式会社クレイジーバンプは2026年2月12日(木) より、墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて【「伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-」新作発売】を行います。
なぜか来場者の冷や汗が止まらないと噂の「墓場の画廊」の恒例企画、熱帯夜の悪夢のように中野ブロードウェイを襲ったイベント『伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-』から早一年半。
お客様の熱狂の声が止まず、この度新作グッズの発売が決定！
伊藤潤二キャラクターたちを愛らしくも憎らしくデザインしたアパレル商品、知らぬ間にあなたの自宅に入り込み生活を脅かす生活雑貨など、狂おしいほど作品愛が込められたアイテムを揃えてお待ちしております。
（同日より弊社公式オンラインライトでの販売も開始いたします。）
■最恐グッズのご紹介！
富江 FLOWER ロングスリーブTシャツ/8,250円(税込)
サイズ：M~XXL
恐怖と美が交錯する『富江』の世界観を落とし込んだ大人気のFLOWERデザインがついにロンTに！
可憐な花々の中に隠された神秘的で不気味なイラストは、思わず凝視してしまうインパクト大な一枚。
ギャロン クルーネックスウェット/12,100円(税込)(税込)
サイズ：M~XXL
双一の家の愛猫コロン、改めギャロンをプリントした、ハードコアなスウェットが登場！
愛らしいはずの飼い猫コロンがくわえてきた地獄に住む虫の異形の姿を、ロゴにも反映したサタニックなデザインは、大御所メタルバンドのような風格！
両袖にもビッシリ埋め尽くされたいかついギャロンロゴで威嚇せよ！
富江 コットンキャップ Ver.2/4,400円(税込)
サイズ：フリー
富江の目が刺繍された不思議な”パワー”を感じるコットンキャップに、ピンクが登場！
富江 ピンバッジ/1,320円(税込)
サイズ：最大W32mm×H27.2mm
なぜか魅了されて目が離せない富江の瞳がピンバッジに。
【「伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-」新作発売】
期間2026年2月12日(木) ～
時間11:00～20:00
会場墓場の画廊（中野店）/墓場の画廊ONLINE STORE
所在地東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階
https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct323
入場料無料
主催株式会社CRAZY BUMP
(C) ジェイアイ／朝日新聞出版