“美しく走り出す” をコンセプトにした 「GoBelle(ゴーベル)」から、ダイシャリン通販サイト限定モデルが登場！

エネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を提供するシナネンホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中込 太郎）の子会社で、自転車の製造・卸売及び自転車専門店「ダイシャリン」を展開するシナネンサイクル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：菅原 健）は、 「ダイシャリン」が運営する自転車通販サイトにて、ECサイト限定商品となる「GoBelle(ゴーベル)」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

■“美しく走り出す” をコンセプトにした GoBelle（ゴーベル）ダイシャリン

通販サイト限定モデル！

GoBelle(ゴーベル) は「Go（英語：行く）」と「Belle（フランス語：美しい）」からその名を取り、 “美しく、軽やかに走る。”をコンセプトに開発された、通学はもちろん、普段のお買い物にも大活躍する万能シティサイクルです。

【特徴】

>>上品なマットカラー

落ち着きのあるマット仕上げが、大人っぽい洗練された雰囲気を演出。毎日の移動が楽しみになるような、飽きのこないデザインに仕上げています。

※モニター環境により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。

※テラコッタは26インチのみ、ネイビーは27インチのみの展開となります。

※26インチはタウンタイプ、27インチはシティタイプでハンドル形状が異なります。

ワイヤーバスケット

>>ワイヤーバスケット

通学バッグや買い物袋もしっかり収納できるゆとりのスペースを確保。

荷物が多い日でも安心して使える、頼もしさが魅力です。

LEDオートライト

>>LEDオートライト搭載

周囲が暗くなると自動でライトが点灯するオートライト機能を搭載。

つけ忘れの心配がなく、夜道でも安心して走行できる安全性の高い仕様です。

>>前後泥除け装備

前後の泥よけが雨天時の泥はねをしっかり軽減し、服や荷物を汚れから守ります。天候を気にせず快適に走行できる、日常使いに便利な装備です。

【仕様】

【ダイシャリン通販サイト】

GoBelle V City（ゴーベルブイシティ）26インチ

https://ec.daisharin.co.jp/collections/city-cycle/products/20260120

GoBelle V City（ゴーベルブイシティ）27インチ

https://ec.daisharin.co.jp/collections/city-cycle/products/20260122

※ダイシャリン店舗のみのお渡しとなっております。

受取り可能店はこちら>> https://www.daisharin.co.jp/shops-search/

■「ダイシャリン」について

https://www.daisharin.co.jp/

「ダイシャリン」はシナネンサイクルが展開する自転車専門店です。関東・東北を中心に36店舗（2026年1月31日現在、パートナーショップ含む）を展開しており、全ての店舗に自転車安全整備士あるいは自転車技士が在籍していることが特徴で、お客様に安心・安全な自転車を提供しています。

■シナネンサイクル株式会社について

https://corp.daisharin.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社の100％子会社で、現在は自転車の製造・法人向けの卸売事業、自転車小売事業を展開しています。東北・首都圏エリアを中心に展開する「ダイシャリン」をはじめ、お客様によりお得に便利に自転車を提供する「ダイシャリン公式自転車通販サイト」など、お客様・地域・社会に密着し、安全・安心で快適な自転車ライフを提供することで、地球にやさしいライフスタイルの実現を目指しています。

■シナネンホールディングス株式会社について

https://sinanengroup.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社は、1927年に創業したエネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開する企業グループの持株会社です。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業（総合建物メンテナンス事業、自転車事業、シェアサイクル事業、システム事業、環境・リサイクル事業、抗菌事業等）を提供しています。脱炭素社会の実現に向け、環境配慮型の新規事業開発や、企業としての取り組みも強化しています。