“Python in Excelの基礎”と”サービス業でのDX事例”を学べるeラーニング2コースを2026年2月新規開講

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が展開する企業・個人向けの教育・研修メニューを提供する人材育成支援事業部は、オンラインで学べる法人向け教育ツール「eラーニングライブラリ(R)※1」において、2026年2月から新しく2コース『押さえておきたいDXトレンド サービス業編』『Excelでも使えるPython入門』を開講します。





■DX関連eラーニング新コース開講の背景


「eラーニングライブラリ(R)」のご契約プランの一つであるDXライブラリは、経済産業省が定める「DXリテラシー標準」に基づき、全社員が備えるべきDXの基礎から、業務で活かせる実践的スキルまでを体系的に学べるeラーニング教材です。


今回、新たに『押さえておきたいDXトレンド　サービス業編』と『Excelでも使えるPython入門』の2コースを追加することで、サービス業界の特性を踏まえたDXの捉え方と、日常業務で使えるデジタルスキルの双方を強化します。これにより、組織全体でDXの理解と実践をつなげ、現場での課題解決や生産性向上につながる学びの機会をさらに充実させます。


1.『押さえておきたいDXトレンド　サービス業編』

サービス業では、人手不足や生産性向上、顧客ニーズへの迅速な対応、新たな価値創出が求められています。一方で、DX推進部門には「業界のDX動向を体系的に学ぶ機会がない」という課題があります。とりわけ、DX人材の不足により社内での取り組みが限定される中、業務とデジタルの相性の見極めが難しく、さらにITベンダーとの協力関係の構築においても、共通言語や前提理解の不足が障壁になります。


このように、重要な論点が「人材」「業務」「協業」で分断されたままだと、施策の優先順位や進め方の全体像が描きにくく、結果として取り組みが個別最適な範囲に止まりがちです。


そこでJMAMは、サービス業特有のDXの現状と必要性・技術・成功事例を短時間で把握できる『押さえておきたいDXトレンド サービス業編』を開発しました。本コースでは、サービス業におけるDXの動向を体系的に整理し、具体的な事例をもとに「自社のどの課題に、どのようなDXのアプローチが適用できるのか」を検討するための視点を提供します。


2.『Excelでも使えるPython入門』

Excelには、データ分析やAI、機械学習など幅広い分野で活用されているPythonをExcel上で使用できる「Python in Excel」という機能があります。本機能を学び、マスターすることで、反復作業の自動化による業務効率向上や、分析レベルの引き上げなど幅広い対応力を身につけることができ、価値のあるスキルを身につけることができます。


様々なツールやAIによって、業務スピード向上が求められるビジネスパーソンにとっては、今習得すべきスキルのひとつです。しかしながら、Pythonはプログラミング言語によって動作するため、「どこから手を付けたら良いか分からない」「専門用語が多く、学びたいスキルと用語の関連性をつかみづらい」など、学習において最初の一歩のハードルが高いという課題があります。


そこでJMAMは、プログラミングの学習を本格的に始める第一歩を支援し、基本的な操作方法を学習できる新コース『Excelでも使えるPython入門』を開発しました。スモールステップで基礎を学ぶことで、ビジネスの現場で活用するための基本的な知識とスキルを身につけることを支援します。



新コースを通して、サービス業特有のDX動向や、Excelをより便利に活用するための知識を提供することで、受講者が「サービス業を支えるDX視点」や「現場で使えるExcelに関する知識とスキル」を身につけ、社内のDX推進を加速させることに貢献します。


■開講コース詳細


１.『押さえておきたいDXトレンド　サービス業編』

サービス業におけるDXの現状や課題、先進事例、支える技術の全体像を理解し、サービス業における最新のDX動向や成功事例を通じて、サービス業が抱える課題の解決に向けたDX推進の方向性や取り組み状況について学びます。


コースのねらいと特色：
- サービス業を取り巻く環境や現在の課題について理解する
- サービス業におけるDX事例を学び、業界の動向を把握する
- サービス業特有のテクノロジーについて理解する

対象：

ビジネスパーソン全般


学習時間：

想定学習時間　30分/最短実行時間　16分


カリキュラム：

第１章　サービス業におけるDXの現状


第２章　サービス業のDX事例


第３章　サービス業のDXを支える技術


学習画面例：

「第１章　サービス業におけるDXの現状」より

２.『Excelでも使えるPython入門』

データ分析やAI、機械学習など幅広い分野で活用されているPythonをExcel上で使用できる「Python in Excel」を使って、PythonとPython in Excelの基礎を学習します。本コースを通して、プログラミングの学習を本格的に始める一歩を踏み出します。


コースのねらいと特色：
- 「Python in Excel」の概要と基本的な操作方法を学ぶ
- ビジネスの現場で活用するための知識とスキルを身につける

対象：

ビジネスパーソン全般


学習時間：

想定学習時間　100分/最短実行時間　47分


カリキュラム：

第１章　Python in Excelの全体像と前提


第２章　変数の操作


第３章　条件分岐と繰り返し


第４章　関数を作る


第５章　つまずき回避と運用


学習画面例：

「第１章　Python in Excelの全体像と前提」より

■「eラーニングライブラリ(R)」とは


JMAMが提供する「eラーニングライブラリ(R)」は、マルチデバイスに対応し、オンラインで、いつでも、何度でも、手軽に学ぶことができる法人向け教育ツールです。コンプライアンス、ハラスメント防止など企業活動の基盤を支える教育や若手社員や管理職など階層別の基礎教育、法改正への対応が求められる教育など530コース以上(※2)を揃えています。導入企業の70％がガバナンスコースを受講、現在までに1.8万社以上の企業・団体に導入され、累計440万人以上(※3)が受講しています。


- 学ぶ目的に応じて4つのライブラリ（マネジメント、技術・技能、健康経営(R)(※4)、DX）から選択して、導入いただけます。
- コースごとにスキット形式の動画コンテンツと参考資料、レポート問題を用意しており、学習内容を定着させるための仕組みを実装しています。
- 教育担当者向け機能として、自社で作成したコンテンツのアップロード機能やアンケート、受講履歴などを一括管理・運用できる管理機能を用意しており、コース受講を超え“自社の教育ポータルサイト”としても活用いただけます。

※1：eラーニングライブラリ(R) は、株式会社日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）の登録商標です。


※2：開発中のコースも含む。


※3：サービス累計。2025年9月時点。


※4：「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。


■日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

1942年創立の一般社団法人日本能率協会（JMA）から1991年に分社し、設立。研修や通信教育等による人材育成支援と、ビジネス書や資格書、児童教育書の出版を柱とした「学びのデザイン事業」、NOLTYブランドを中心に手帳等を扱う「時間〈とき〉デザイン事業」の２つを事業ドメインとして展開しています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、だれもが成長する喜びを知り、人生を自分らしく豊かにできる社会をつくるために、一歩踏み出す人に寄り添い、パートナーとして伴走することを約束します。







JMAM　コーポレートサイト :
