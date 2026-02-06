「マルちゃん焼そば ３人前」発売50周年コラボ企画！『マルちゃん焼そばと楽しむ 赤ワイン×檸檬 Sparkling』を発売

株式会社日本アクセス

株式会社日本アクセス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員 CEO：服部 真也、以下：日本アクセス）は、東洋水産株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：住本 憲隆、以下：東洋水産）の「マルちゃん焼そば ３人前」発売50周年を記念して共同開発した「マルちゃん焼そばと楽しむ 赤ワイン×檸檬 Sparkling」を２月20日から期間・数量限定で発売いたします。

【商品特徴】

●赤ワインで引き立つ、「マルちゃん焼そば」の奥深い味わい

「マルちゃん焼そば」の秘伝スパイスソースのスパイシーさに対して、赤ワイン由来の渋みとコク、さらにレモンの風味を加えることで、「マルちゃん焼そば」の味わいを引き立てることを目指しました。食中で飲み進めやすい設計です。

●食事に寄り添う低アルコール

アルコール度数4％の飲みやすさを意識した設計。

近年の低アルコールRTDの需要傾向にも対応し、焼そばと合わせた食事シーンでの利用を想定しています。

● “お酒と楽しむ焼そば”という新たな提案

昼食シーンが中心の焼そばに対し、食事とともに楽しめるRTDを組み合わせることで、夕食・夜食などのシーンでの利用拡大を提案します。

●ペアリング検討から導いた赤ワイン選択

東洋水産担当者と共同で、RTD市販品約30種と「マルちゃん焼そば」のペアリング検討会を実施。その中で、秘伝スパイスソースのスパイシーさをより引き立てる傾向が見られた赤ワインをベースに採用しました。「マルちゃん焼そば」の個性を活かすことを目指した設計です。

●赤ワインとレモンの組み合わせに着目

日本で古くから親しまれているカクテル「アメリカンレモネード」は、赤ワインとレモネードを合わせたレシピです。今回のRTDは、その発想を炭酸入りで発展させ、食中に心地よい味わいを目指しました。

商品概要

商品名：マルちゃん焼そばと楽しむ 赤ワイン×檸檬 Sparkling

規 格：350ml缶

アルコール度数：４%

果 汁：６%

価 格：オープン価格

販売先：全国のスーパーなど小売店舗

製造者：三幸食品工業株式会社

発売日：2026年２月20日（金）※数量・期間限定

商品特徴：

「マルちゃん焼そば」を楽しむために生まれた赤ワインRTD。

赤ワインの渋みとコクにレモンの爽快感を加え、食中にぴったりの低アルコール設計です。

「マルちゃん焼そば ３人前」発売50周年 コラボ企画について

1975年に発売された「マルちゃん焼そば ３人前」は2025年11月に50周年を迎えました。ソフトでしなやかな食感の麺と20種類の秘伝スパイスの風味を利かせた粉末ソース「焼そばソースの素」との組み合わせで、ご家庭でもフライパン一つで簡単手軽においしく調理できる商品として、多くのお客さまから支持されています。

この度、日本アクセスでは、食品総合卸としての機能を活かし、東洋水産の「マルちゃん焼そば ３人前」発売50周年を記念したコラボ企画を推進してまいりました。本企画は、東洋水産の「マルちゃん焼そば ３人前」ブランド担当者と、日本アクセスの商品開発部・酒類MS部・マーケティング部が連携し、カテゴリー横断の購買提案を強化することを目的に開発したものです。焼そば主力商品と酒類RTDを組み合わせた売場づくりを通じ、小売店舗様における売場全体の活性化および買い上げ点数の拡大を目指してまいります。