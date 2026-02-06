ベトナム航空 2026年 夏季運航スケジュールを発表

ベトナム航空 日本支社

ベトナム航空（日本支社 所在地：東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン）は、2026年3月29日（日）から2026年10月24日（土）までの夏季運航スケジュールを発表しました。

近年高まるベトナム中部のリゾート、ダナンへの旅行需要に対応するため、2026年7月1日（水）より大阪（関西）-ダナン線は、従来の週4便（月・木・金・日）に加え、新たに水曜日の運航を追加し、週5便へと増便いたします。

また、成田-ダナン線につきましては、現在のデイリー運航に加え、2026年7月2日（木）より新たに週4便（月・木・土・日）を増便し、日によっては1日2便運航となります。これにより、より柔軟な旅程選択が可能となり、日本とダナン間の利便性が一層向上いたします。

ベトナム航空は、ナショナルフラッグキャリアとして、今後もお客様の多様なニーズにお応えできるよう、サービス品質の向上とネットワークのさらなる拡充に努めてまいります。

夏季運航スケジュール

スケジュール詳細

※運航スケジュール・機材は、予告なく変更される場合がございます。

昨年好評だった25％オフ特別割引キャンペーンを今年も開催

昨年多くのお客様からご好評をいただいた「25％オフ特別割引キャンペーン」を、今年は毎月1日から5日までの5日間限定に開催期間を拡大して実施いたします。公式サイトおよびモバイルアプリからのご購入に限り、最大25％オフの特別価格をご提供いたします。すべてのサービスクラス（ビジネスクラスを含む）が割引対象となり、2026年12月31日（木）までのご旅行にご利用いただけます。この機会にぜひ、ベトナム航空の快適な空の旅をお楽しみください。

キャンペーンの詳細：https://www.vietnamairlines.com/ja-jp/promotion-code-jp-2026

<ベトナム航空について>

ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。

現在、ベトナム国内22都市、海外38都市を結ぶ計110路線以上を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田および大阪からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。

最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。

ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。

2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。

- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home

- MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/