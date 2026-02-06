旬のいちごや彩り豊かな果実が織りなす華やかな春色スイーツ『フラワーマルシェアフタヌーンティー』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）では、運営する全国8都市8会場（仙台、大宮、千葉、東京、横浜、名古屋、大阪、京都）のゲストハウスウエディング会場にて、ふだんは結婚式以外で入ることのできない披露宴会場を一般開放し、旬のいちごと彩り豊かな果実が織りなす華やかな春色スイーツ『フラワーマルシェアフタヌーンティー』を2026年3月～6月に販売いたします。

■開催店舗：アートグレイス フォレスト迎賓館（仙台）、大宮アートグレイス ウエディングシャトー、アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（千葉）、アプローズスクエア東京迎賓館（東京）、横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ、星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋）、アートグレイス ウエディングコースト 大阪、京都 アートグレイス ウエディングヒルズ

■HP：https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event_theme/2026event_theme/

スペシャルドリンク・スペシャリテ2種付フラワーマルシェアフタヌーンティー ※写真はイメージ

■パステルカラーの花々が咲くフラワーマルシェと彩り豊かな果実が春の陽だまりを連想させるフランスの伝統菓子が勢ぞろい！

バラ香るなめらかなゼリーといちごムースに、食感がアクセントのクランブルと二種の果実が溶け合ういちごとチェリーのヴェリーヌをはじめ、オレンジの爽やかな風味広がるパウンドケーキ、サクサクのタルト、カリッとしたシュー、軽やかなクリームが、フレッシュな苺とバランス良く調和したいちごのサントノーレ、バラをメージしたスティック型の可愛いメレンゲロリポップ、ベリーの酸味がアクセントとなったピスタチオマカロン、レモンの果実をぎゅっと詰め込んだムース仕立てのタルトシトロン、バニラの優しい甘みとカシスの甘酸っぱさが絶妙なムースなど、パティシエこだわりのスイーツ7種をご用意。

スタンドスイーツ上段スタンドスイーツ中段

■シェフ特製の3種のセイボリー

心温まるキャベツのクリームスープ、レッドオニオンの食感がアクセントのスモークサーモンとレッドオニオンのサンドイッチ、ハーブ香るソーセージパイの3種をご堪能いただけます。

■焼きたてスコーン

店内で焼き上げるスコーンは、外はサクッと、中はしっとりしつつも軽い食感で、カモミール香るミルクジャムにあわせてお召し上がりいただけます。

■名店からセレクトしたこだわりの紅茶

お飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」の紅茶やフレーバードティーも楽しめる「ティーセレクションプラン」の2種類よりお選びいただけます。

■旬のフルーツを可憐な小花とともにしっとりと包み込んだ、心華やぐ赤い果実のクレープブーケとフレッシュいちご

オプションとしてご用意する、大切な方へ花束を贈る時の幸福感を一皿に表現した「赤い果実のクレープブーケ」は、しっとりと焼き上げたクレープ生地に、旬のいちごの輝きとはじけるようなブルーベリー、彩り豊かなエディブルフラワーを束ねた、まるで本物のブーケのように心ときめくスイーツです。さらに、いちご好きにはたまらない、瑞々しいフレッシュのいちごを華やかなピンクガナッシュにディップして楽しむ、至福のひとときを添えるオプション商品も提供いたします。

■「フラワーマルシェアフタヌーンティー」販売概要

赤い果実のクレープブーケフレッシュのいちご ピンクガナッシュのディップ

■商品名：「フラワーマルシェアフタヌーンティー」

■販売期間：2026年3月18日（水）～6月14日（日）の特定日（販売場所により異なる）※要予約

■販売場所：アートグレイス フォレスト迎賓館（仙台）／大宮アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（千葉）／アプローズスクエア東京迎賓館／横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ／星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋）／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／京都 アートグレイス ウエディングヒルズ

■料金：おひとり様 5,100円～ ※消費税・サービス料15%込

■MENU：

＜デザート＞

苺のサントノーレ／ムラングローズ／オレンジのケーク／苺とチェリーのヴェリーヌ／マカロンピスタチオ／カシスとショコラのムース／タルトシトロン ムース仕立て

＜セイボリー＞

キャベツのクリームスープ／スモークサーモンとレッドオニオンのサンドイッチ／ハーブソーセージパイ グリーンマスタードソース

＜スコーン＆コンディメント＞

紅茶スコーン／プレーンスコーン

コンディメント：カモミール香るミルクジャム

＜ドリンク＞

～ Free Drink ～

【HOT】コーヒー／紅茶（オリジナルブレンド、レモン、アップル）／ルイボスティー／カフェオレ

【ICE】アイスコーヒー／アイスティー／オレンジ／アップル／アイスカフェオレ

～スタンダードプラン～

紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど数種類が飲み放題

～ティーセレクションプラン～

スタンダードプランのドリンク＋フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」が飲み放題

＜オプション＞ ※全て消費税・サービス料15%込

・スペシャルドリンク『シトラススプリング』 1,200円

・スペシャリテザート『赤い果実のクレープブーケ』 1,500円

『フレッシュのいちご ピンクガナッシュのディップ』 1,800円

・ティーセレクション 500円

・メッセージプレート 500円

～ランチセット～ ※ランチセットはセイボリーが付きません

・ピザランチ： 1,500円

キャベツのクリームスープ／燻製ベーコンと玉葱のタルトフランベ

・カツレツランチ： 1,500円

キャベツのクリームスープ／豚ヒレ肉のカツレツ 3種のコンディメントと共に

・ステーキランチ： 3,000円

キャベツのクリームスープ／牛ランプステーキ シャリアピンソース

※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性がございます。

スイーツ（スタンド上段）スイーツ（スタンド中段）セイボリー（スタンド下段）スコーン「赤い果実のクレープブーケ」（オプション）「フレッシュのいちご ピンクガナッシュのディップ」(オプション）スペシャルドリンク シトラススプリング（オプション）ピザランチ（オプション）カツレツランチ（オプション）ステーキランチ（オプション）

※写真は全てイメージ

■「ピクニックアフタヌーンティー」販売概要

■商品名：「ピクニックアフタヌーンティー 」

■販売期間：2026年3月～6月の特定日（販売場所により異なる）※要予約

■料金：おひとり様 6,600円～ ※消費税・サービス料15%込

■販売数：各回3席限定

■MENU：※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性がございます。

＜デザート＞

苺のサントノーレ／ムラングローズ／オレンジのケーク／苺とチェリーのヴェリーヌ／マカロンピスタチオ／カシスとショコラのムース／タルトシトロン ムース仕立て

＜セイボリー＞

パストラミポークのミニバーガー／サーモンとアボガドディップのミニバーガー／フライドポテト～ハーブソルト～／フラワーサラダ

※スコーンは含まれません

※ドリンクやオプションに関しては、「フラワーマルシェアフタヌーンティー」と同様でございます。

※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性がございます。

■店舗概要

ピクニックアフタヌーンティー イメージ

◆アートグレイス フォレスト迎賓館 （仙台）

【販売日】2026年3月21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日（日）／4月4日（土）・11日（土）・12日（日）・15日（水）・18日（土）・19日（日）・25日（土）・29日（水・祝）／5月6日（水・祝）・9日（土）・10日（日）・17日（日）・20日（水）・23日（土）・24日（日）・31日（日）／6月7日（日）・13日（土）・6月14日（日）※要予約 ※特定日にて開催

※1部のみ開催：4月15日（水）・5月20日（水）

【販売時間】1部：12:00～13:30 2部：14:30～16:00

【料金】※すべて消費税・サービス15%料込 ※他プランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,100円／土日祝日5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,600円／土日祝日6,100円

＜ランチ付きプラン＞ 1名 平日6,600円～／土日祝日7,100円～

【住所】〒982-0831 宮城県仙台市太白区八木山香澄町24-1

【電話番号】022-305-1302 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_are_sendai/2026event-4/

◆大宮 アートグレイス ウエディングシャトー

【販売日】2026年3月22日（日）・27（金）・29（日）／4月4日（土）・5日（日）・10日（金）・11日（土）・12日（日）・17日（金）・18日（土）／5月2日（土）・3日（日）・4日（月・祝）・6日（水・祝）15日（金）・17日（日）・24日（日）・30日（土）・31日（日）／6月13（土）・14日（日）※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】1部：12:30～14:30 2部：15:30～17:30

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,100円／土日祝日5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,600円／土日祝日6,100円

＜ランチ付きプラン＞ 1名 平日6,600円～／土日祝日7,100円 ～

【住所】〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7

【電話番号】048-662-5551（カフェ＆レストラン 四季庭）※定休日：火曜日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-19225/

◆アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ （千葉） ★印：愛犬同伴可能

【販売日】 2026年3月22日（日）・★26日（木）・28日（土）・★29日（日）／★4月2日（木）・★4日（土）・★8日（水）・★16日（木）・19日（日）・★24日（金）・★25日（土）・29日（水・祝）／★5月7日（木）・10日（日）・★13日（水）・17日（日）・★24日（日）・30日（土）・★31日（日）／6月7日（日）・13日（土）・14日（日）※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】1部：12:00～14:00 2部：14:30～16：30

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日 5,100円／土日祝日 5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日 5,600円／土日祝日 6,100円

＜ランチ付きプラン＞ 1名 平日 6,600円～／土日祝日 7,100円～

【住所】〒279-0014 千葉県浦安市明海5-8-2

【電話番号】047-316-6668 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_shinura/2026event-3/

◆アプローズスクエア東京迎賓館 ★印：愛犬同伴可能（先着5組）

【販売日】2026年3月22日（日）・★27日（金）・29日（日）／4月5日（日）・★10日（金）・12日（日）・★17日（金）・19日（日）★29日（水・祝）／5月2日（土）・★4日（月・祝）・★6日（水・祝）・9日（土）・10日（日）・15日（金）・17日（日）・★22日（金）・24日（日）・31日（日）／★6月5日（金）・7日（日）・14日（日） ※要予約 ※特定日にて開催

※2部のみ開催：3月22日（日）・4月12日（日）・19日（日）・5月10日（日）・17日（日）・24日（日）・6月14日（日）

【販売時間】平日 12:00～14:00／土日祝日 1部12：00～14：00／2部16:15～18:15

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他のプランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,100円／土日祝日5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,600円／土日祝日6,100円

＜ランチセット付きプラン＞ 1名 平日6,600円～／土日祝日 7,100円～

【住所】〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3‐5

【電話番号】03-5368-4700 ※定休日：毎週月・火曜日（祝日を除く）及び当社指定日

【ホームページ】 https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/applause_ichigaya/2026event/

◆横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ

【販売日】2026年3月18日（水）・26日（木）・27日（金）／4月1日（水）・4日（土）・5日（日）・8日（水）・10日（金）・12日（日）・15日（水）・16日（木）・17日（金）・23日（木）・24日（金）・29日（水・祝）／5月6日（水・祝）・7日（木）・8日（金）・10日（日）・16日（土）・27日（水）・28日（木）・29日（金）／6月3日（水）・5日（金）・13日（土）

※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】1部 12：00～14：00／2部 15:00～17:00

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他のプランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日 5,100円／土日祝日 5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,600円／土日祝日6,100円

＜ランチセット付きプラン＞ 1名 平日6,600円～／土日祝日7,100円～

【住所】〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4

【電話番号】045-440-5588 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-19316/

◆星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋） ※全日程愛犬同伴可能（先着5組様）

【販売日】 2026年3月19日（木）・28日（土）・29日（日）／4月5日（日）・12日（日）・16日（木）・18日（土）・19日（日）・23日（木）・24日（金）・29日（水・祝）・30日（木）／5月3日（日）・6日（水・祝）・10日（日）・14日（木）・17日（日）・21日（木）・31日（日）／6月4日（木）・7日（日）・12日（金）・13日（土） ※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】平日 12:00～14:00 ／土日祝日 1部11：30～13：30／2部14：30～16：30

※日程により開催時間が異なる場合がございますので詳細はホームページをご参照ください

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他のプランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,100円／土日祝日5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,600円／土日祝日6,100円

＜ランチ付きプラン＞ 1名 平日6,600円～／土日祝日7,100円～

【住所】〒465-0088 愛知県名古屋市名東区名東本町180

【電話番号】052-789-0886 ※定休日：毎週月・火曜日（祝日を除く）及び当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_hoshigaoka/2026event-2/

◆アートグレイス ウエディングコースト 大阪

【販売日】 2026年3月21日（土）・26日（木）・27日（金）・29日（日）／4月2日（木）・4日（土）・5日（日）・9日（木）・12日（日）・16日（木）・17日（金）・19日（日）・26日（日）・29日（水・祝）／5月3日（日）・4日（月・祝）・5日（火・祝）・6日（水・祝）・9日（土）・10日（日）・14日（木）・15日（金）・16日（土）・17日（日）・21日（木）・22日（金）・24日（日）・28日（木）・29日（金）・30日（土）・31日（日）／6月4日（木）・6月7日（日）・12日（金）・13日（土）・6月14日（日） ※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】平日 13：00～15:00 ／土日祝日 1部：12:00～13:30 2部：14:00～15:30

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他のプランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,100円／土日祝日5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,600円／土日祝日6,100円

＜ランチセット付きプラン＞ 1名 平日6,600円～／土日祝日7,100円～

【住所】〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-8-1

【電話番号】06-6569-5537 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_osaka/2026event-5/

◆京都 アートグレイス ウエディングヒルズ

【販売日】2026年3月21日（土）・26日（木）・28日（土）・29日（日）／4月2日（木）・4日（土）・5日（日）・9 日（木）・12日（日）・16日（木）・19日（日）・23日（木）・24日（金）・26日（日）・29日（水・祝）・30日（木）／5月2日（土）・3日（日）・6日（水・祝）9日（土）・10日（日）・14日（木）・15日（金）・23日（土）・24日（日）・28日（木）・29日（金）・30日（土）／6月4日（木）・11日（木）・12日（金） ※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】平日 12:30～14:30／土日祝日１部12:30～14:30 2部14:45～16:45

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他のプランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,100円／土日祝日5,600円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,600円／土日祝日6,100円

＜ランチ付きプラン＞1名 平日6,600円～／土日祝日7,100円～

【住所】〒606-8305 京都府京都市左京区吉田河原町14-5

【電話番号】 075-762-1898 ※定休日：毎週月・火曜日（祝日を除く）及び当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_kyoto/2026event-6/