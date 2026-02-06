【無料イベント開催】未来の自分へ手紙が送れる人気店「自由丁」とのコラボ、ジェルネイル体験、コスメサンプルが当たる各種イベント多数開催～パナソニックビューティ表参道～

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、寒い時期に心が温かくなるような無料イベントを多数開催いたします。



予約不要、各日先着100名様

●大切な誰かやご自身へお手紙を書く、すてきな時間と空間をご用意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大切な誰かや自分自身を“想う時間”が心を美しくする。


未来の自分へ手紙が送れるお店『自由丁』さんとのコラボイベント。



・日時：2026年2月7日（土）・2026年2月8日（日）　11：00～17：00（材料がなくなり次第早めに終了する場合あり）


・場所：パナソニックビューティ表参道　B1 Studio


・予約・費用：予約不要・無料


※各日先着100名様


※混雑時はお待ちいただく場合がございます。



書き上げた手紙はシーリングスタンプで封をしてお持ち帰りいただけます。


＊有料オプションで、1年後に手紙が届くサービスもお申込みいただけます。



◆自由丁公式サイト
https://jiyucho.tokyo/(https://jiyucho.tokyo/)



予約不要

●ネイルチップ作成＆自爪ケア体験

作成したチップをお持ち帰りいただける、無料のジェルネイル体験会。


セルフネイルにご興味がある方大歓迎。



・日時：2026年2月10日（火）、2月11日（水）、2月12日（木）　11：00～18：00（最終受付）


・所要時間：30分程度


・場所：パナソニックビューティ表参道　B1 Studio


・予約・費用：予約不要・無料


※混雑時はお待ちいただく場合がございます。



初級・中級・上級とレベル別にデザインをご用意。


パナソニックのネイルケア商品もお試しいただけます。



※スタンプラリーの景品は無くなり次第終了となります。

●体感スタンプラリー実施中

館内を回遊し、最新美容家電をお試し。


商品体験（最新美容家電やドライヤー等）or店内コンテンツを体験しスタンプを集めると、素敵な景品が当たるガチャガチャを回せます。



A賞：「ジーノ モイスト」トライアルセット


B賞：「ジーノ モイスト」＆「アミノシューティカル クリーム」サンプルセット


C賞：「ナチュラルソルトフィズ（炭酸バスタブレット）」



2026年２月の店休日

2026年2月9日（月）は終日店休日となります。


Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。


最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。


人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。



■Panasonic Beauty OMOTESANDO


【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）


【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号


【営業時間】11:00～19:00　


【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）


【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html