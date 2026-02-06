【隠岐諸島】TADAYOI海士グランピングが、「卒業旅行プラン」を1月10日より発売中

株式会社FoundingBase

島根県海士町にあるグランピング宿泊施設「TADAYOI 海士グランピング」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、2025年1月10日より、新プラン「卒業旅行プラン」の提供を開始しました。

卒園・卒業される皆さまに向けたプランです。

本プランの特典＆楽しみ方

特典１. 焚き火セット マシュマロ付き

海や星空を見ながら焚き火を囲んで大切な仲間や家族と思い出を語り合う時間を過ごせます。

焚き火で焼いたマシュマロは格別。ぜひ試してみてください。

※雨天・強風などにより、催行できない場合があります。

特典２. 使い捨てカメラ1台プレゼント

本プラン利用者限定で使い捨てカメラを1台プレゼントします。

滞在中の思い出をフィルムに焼き付け、旅行後に現像するワクワクをお楽しみください。

携帯のカメラで撮影する写真とは一味違う体験ができます。

特典３. TADAYOIオリジナルアルバムプレゼント

TADAYOIのロゴが印刷されたオリジナルアルバムをプレゼント。

現像した写真を飾って、旅行の思い出を形に残せます。

特典４.夕食は海士町の「おいしい」が詰まった鍋

海士町がある隠岐中ノ島は、古くから海産物の宝庫として知られています。

そんな豊かな島の食材を存分に使った鍋をご用意しました。

仲間や家族と卒業を祝いましょう。

本プランの詳しい内容は、こちらをご覧ください。

プラン概要

詳細はこちら :https://ama-tadayoi.jp/news/TjOhiXh2#index_Rolu56A2?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260204

プラン名 ：卒業旅行プラン≪夕食+無料朝食付き≫

プラン特典：

・焚き火セット

・使い捨てカメラ1台プレゼント

・TADAYOIオリジナルアルバムプレゼント

販売価格 ：1名様12,000円～(2名様1室利用時）

販売期間 ：2025年1月10日（土）～3月31日（火）

※ 事前予約制です。

※上記はサービス料・消費税込の料金です。

※ 料金はリリース日時点の料金となります。予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※ 対象客室、設備、その他特記事項は、以下販売ページをご確認ください。

TADAYOIとは

ご予約はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001303&pl=PL00009664&ci=20260125&co=20260126&rmcd001=RM00004466&rm001=1<001=0_1_2_4_6&lnum001=1_0_0_0_0&sumrm=1&way=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_2

「TADAYOI 海士グランピング」は、隠岐諸島にある「海の上で漂っているかのような滞在を。」がコンセプトのグランピング施設です。

隠岐ユネスコ世界ジオパークに認定された隠岐諸島の中之島にあるTADAYOIからは、地球の成り立ちが感じられる珍しい自然環境と穏やかな内海を望むことができます。

まるで海の上にいるかような「漂い」を感じる滞在、そして滞在を通じて海士町のありのままの魅力に触れていただくことで「ただ、良い」と思っていただけるような体験をご提供しています。

施設情報

TADAYOI海士グランピング

〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井1425-3

営業時間：9:00-20:00（定休日：不定期で休館日がございます）

電話番号：070-7581-9583

アクセス：中ノ島、菱浦港より徒歩7分（お車の場合は1分）

HP ：https://ama-tadayoi.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

TADAYOI海士グランピング

電話番号：070-7581-8583

メール ：tadayoi@foundingbase.jp

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@157rtkmp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般