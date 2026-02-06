【SHOO・LA・RUE】定番からトレンドまで！豊富なラインナップの 新作デニムコレクションを2月6日（金）より公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」（https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/(https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/)）は、幅広いニーズに応える最新デニムシリーズを紹介する特集ページをオンラインストアにて2月6日（金）より公開いたします。

全国のショッピングセンターを中心に展開するシューラルーは、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロープライスで提案するブランドです。

デイリーにファッションを楽しみたい女性の気持ちに寄り添い、大人が求めていたファッションと日常性を備えたライフスタイルをご提案しております。

豊富なシルエットのデニムパンツに加え、セットアップでも使えるジャケットまで！

シューラルーのこだわりが詰まった“選べる”デニムシリーズを展開！

シーズンのトレンドアイテムとして今や外せない「デニム」を、シューラルーのお客様にもより身近に楽しんでいただけるよう、着心地と機能性にもこだわり、幅広いお客様にデイリーユースでご愛用いただけるバリエーションをラインナップいたします。

10.5オンスの程よい厚みのデニム素材を使用しており、季節を問わず通年で着回せるのが魅力。

また、ネイビーカラーには色落ちしにくいデニム素材を採用しており、毎日のコーディネートにも安心、快適にお楽しみいただけます。

シューラルーなら、気分や着こなしに合わせて選べる、自分にぴったりのデニムがきっと見つかります。

この機会にぜひ、シューラルーの店頭およびオンラインストアをチェックしてみてください！

商品詳細はこちら！ :https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/topics/2026spring/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=grove&utm_term=260206&utm_content=denimcollection

デニムコレクション：商品詳細 ※一部抜粋

【SHOO・LA・RUE DENIM】ストレッチ コンパクトデニムジャケット

●価格：\5,390（税込）

●カラー：ライトグレー/インディゴ/ネイビー

●サイズ展開：S/M/L/LL

きれいめにも着回せるコンパクトなサイズ感のノーカラーデニムジャケット。

ストレッチがしっかりと効いたデニムなので着心地も良く、春先の軽い羽織りにぴったりです。

ハイゲージのニットや、春らしいカラーが映えるカットソーなどを合わせたカジュアルなスタイリングがおすすめ。バランスの取りやすい着丈なので、フレアスカートやワンピースとも好相性です。

【SHOO・LA・RUE DENIM】ストレッチ スキニーパンツ

●価格：\2,989（税込）

●カラー：インディゴ/ネイビー

●サイズ展開：SS/S/M/L/LL

優れたストレッチ性を備えたスキニーパンツ。

ベーシックなシルエットでシーンを問わず着回せる、ワードローブに欠かせない一本です。チュニック丈のトップスやボリュームのあるアイテムに合わせたメリハリのあるスタイリングがおすすめです。

前開きファスナー仕様なので、トップスをインしてもサマになるデザインです。

【SHOO・LA・RUE DENIM】テーパードパンツ

●価格：\3,489（税込）

●カラー展開： オフホワイト/インディゴ/ネイビー

●サイズ展開：SS/S/M/L/LL

大人のカジュアルスタイルに欠かせない、定番のテーパードデニム。

ベーシックなデザインなので、シーズンを問わず長く愛用できるデニムパンツです。チュニック丈のトップスと合わせてもすっきり見えが叶います。

【SHOO・LA・RUE DENIM】ストレートパンツ

●価格：\3,989（税込）

●カラー展開： オフホワイト/ブラック/インディゴ/ネイビー

●サイズ展開：SS/S/M/L/LL

ほどよいゆとりが抜け感を演出する旬なシルエットのストレートデニム。

ホワイトやネイビーはきれいめなブラウスなどを合わせてカジュアルな通勤スタイルにもお使いいただけます。

カジュアルなOFFの日から、ONのオフィスコーデまで、日常のあらゆるシーンに幅広く活躍します。

【SHOO・LA・RUE DENIM】カーブパンツ

●価格：\4,489（税込）

●カラー展開：オーバーダイブルー/ライトグレー/インディゴブリーチ/ネイビー

●サイズ展開：SS/S/M/L/LL

こなれ感のあるカーブシルエットのデニム。

ワイドパンツ感覚で穿くことができるトレンド感のあるデザインで、ベーシックなニットやスウェットを合わせても今年っぽいスタイリングに仕上がります。

ウエストからヒップまではフィット感があるので、すっきりと見えながらも、ももから足首にかけてはゆったりしており穿き心地も抜群です。

※取り扱い店舗について

公式オンラインストア内からご確認いただくか、お近くの店舗へお問い合わせください。

【 Shop List & Online Store 】

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist)

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/

【 Social media 】

■ Instagram https://www.instagram.com/shoolarue_official/(https://www.instagram.com/shoolarue_official/)

■ X https://x.com/SHOOLARUE_jp(https://x.com/SHOOLARUE_jp)

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル （株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：内山 誠一

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

（ワールド 企業サイト）：https://corp.world.co.jp/

（ワールドグループ 公式通販サイト）：https://store.world.co.jp/