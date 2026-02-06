夜のVS PARK 横浜ワールドポーターズ店を完全貸し切り！

株式会社リンクバル

株式会社リンクバル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉弘和正、証券コード：6046、以下「リンクバル」）が運営するイベントECサイト「machicon JAPAN（マチコンジャパン）」は、株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設「VS PARK」との協業により、施設貸し切りの体験型出会いイベント「VSトキメキナイト～VS PARK貸し切り大合コン～」を、2026年3月7日（土）にVS PARK 横浜ワールドポーターズ店にて開催します。

本イベントは、アクティビティ体験を通して交流するため、自然に会話が生まれやすく、街コン・合コン初心者の方も参加しやすい企画となっております。

【イベントページ】https://machicon.jp/events/YGrw4a/

■背景：体験を共有しながら自然に交流できる出会いの場への関心

近年、出会いの場に対するニーズは多様化しており、単なる交流だけでなく「体験を共有しながら自然に仲良くなれるイベント」への関心が高まっています。

machicon JAPANでは、参加者が無理なく交流できる“体験起点”の出会いの場づくりを推進しており、その取り組みの一つとして、VS PARK 横浜ワールドポーターズ店を貸し切った本イベントを開催します。

本イベントは、人気アクティビティ施設を貸し切って開催する体験型の出会いイベントとして、横浜エリアで“夜の新しい楽しみ方”を提案します。

■「VSトキメキナイト～VS PARK貸し切り大合コン～」の特徴

1．遊びながら距離が縮まる、体験型の出会い

VS PARKならではのアクティビティ体験を通じて、初対面同士でも自然に会話が生まれやすい交流の導線を設計。街コン・合コンが初めての方でも参加しやすい内容です。

2．施設貸し切りで実施。参加者だけの特別空間

イベント当日は施設を貸し切って開催するため、一般のお客様がいない環境で、参加者同士が安心してイベントを楽しめます。

3．横浜の人気スポットで開催。夜の特別体験として楽しめる

VS PARK 横浜ワールドポーターズ店で夜に開催することで、非日常感のある“遊び”と“出会い”を掛け合わせた体験を提供します。

【開催概要】

■VS PARKとは

体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような新感覚のバラエティスポーツ体験ができる、屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生、現在は宮城(1店舗)、埼玉(1店舗)、神奈川(1店舗)、愛知(1店舗)、大阪(2店舗)、京都(1店舗)、広島(1店舗)、福岡(1店舗)の国内9か所で営業中です。

開業以来、テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が3万2千件、TikTokの総再生回数が2億6千1百万回超え(2026年1月時点)とSNSでも話題です。

■株式会社リンクバルとは（https://linkbal.co.jp/(https://linkbal.co.jp/)）

リンクバルは「出会いを作るプロ集団」として、人との出会いに楽しさを見出してもらえるよう、一人ひとりの可能性が広がる様々な「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供しています。事業は、イベントECサイト『machicon JAPAN』や恋活・婚活マッチングアプリ『CoupLink』、1対1で出会えるカフェラウンジ『1on1 for Singles』で出会いのきっかけをつくり、カップル成立後は『Pairy』でサポートを行っております。当社は多くのパートナー企業様をはじめ様々なステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や刺激をユーザーの皆様に届けてまいります。

【提供サービス】

・machicon JAPAN（https://machicon.jp/(https://machicon.jp/)）

machicon JAPAN（マチコンジャパン）は、日本全国で行われるオンライン・オフラインイベントを掲載しております。独身男女の出会いの場だけではなく、さまざまな体験や学び、あらゆる魅力的な「コト」をラインナップし、ワンストップ型の『コト消費のプラットフォーム』を目指しています。

・CoupLink（https://couplink.jp/(https://couplink.jp/)）

CoupLink（カップリンク）は、真剣に恋活・婚活をはじめたい人のためのマッチングアプリです。お客様の「恋人を作りたい」という想いは、私たちのミッションでもあり、「お客様一人ひとりの恋人ができるまでをサポートする」をコンセプトに運営しています。

・1on1 for Singles（https://1on1.singles(https://1on1.singles)）

全ての「おひとり様」に向けた新たな1対1の出会いのサービスです。ワンランク上のプレミアムな空間で、上質な出会いをお届けいたします。

・KOIGAKU（https://machicon.jp/koigaku/(https://machicon.jp/koigaku/)）

KOIGAKU（コイガク）は 、恋に悩む大人の女性の恋愛を応援する「恋を学ぶ」情報サイトです。

・Pairy（https://pairy.com/(https://pairy.com/)）

大人のカップルが思い出をつくり、残していくためのサービスです。 2人だけのアルバムで写真の簡単整理や、デートプランの検索、デートの日程調整が簡単で男女問わず楽しめる機能が満載です。

