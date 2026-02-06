Natural　Seasonから機能性とコスパを追求した春の新作アウトドアギア3アイテムが登場！

写真拡大 (全18枚)

株式会社コメリ

　ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧　雄一郎）は、コメリオリジナルのアウトドアブランド「Natural　Season」から「真空パネルクーラーボックス」「ブラッククールプッシュアップタープ　横幕付き」「アウトドアシステムテーブル」を、2026年2月6日（金）よりオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて予約販売を開始いたしました。





　アウトドアシーンをより快適にする新商品3アイテムの予約販売を、本日2026年2月6日よりオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始しました。


　昨年発売からわずか3か月で累計販売個数1万個を突破した「真空パネルクーラーボックス」の新色のグレーや、内側にブラッククールコーティングをし、遮熱・遮光効果抜群の「ブラッククールプッシュアップタープ　横幕付き」は、アウトドア、レジャーでの暑さ対策に大活躍するアイテムです。「アウトドアシステムテーブル」は、お好みの位置に七輪やカセットコンロを設置が出来るテーブルで、天板を拡張できたり、高さ調整ができたりと、多機能でシーンにあわせて様々な使い方が可能です。


　今回ご紹介する３アイテムは、3月上旬から全国の店舗でも順次販売いたします。この他にも、春の新商品がぞくぞくと発売予定です。今後の情報もぜひお楽しみにお待ちください。




■商品紹介動画


【2026最新】Natural Season　アウトドア新商品


https://youtube.com/shorts/Gv-TuZ_7-IU




真空パネルクーラーボックス　グレー






・冷蔵庫に使われる真空パネルを底と四方の五面に設置することで、圧倒的な保冷性能を実現。


・簡易的なテーブルとしても使えるフラットトップ仕様。ドリンクホルダー付き。


・36L/47Lは、便利なキャスター仕様。


・価格：15L　/　　9,980円（税込） 　22L　/　12,800円（税込）


　　　　36L　/　14,800円（税込）　 47L　/　19,800円（税込）


・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2461997/




ブラッククールプッシュアップタープ　横幕付き





















・内側に遮熱・遮光・UVカット効果抜群のブラックコーティングを施しました。


　日光の透過を防ぐことでシェード内の温度上昇を大きく抑制できます。※従来品に比べ-5℃。





・ラクラク設営のプッシュアップフレーム

・軽自動車に横向き積込できる収納幅99cm

・サイズ：幅250cm　（約）幅250×奥行250×高さ257/233/209cm　重量（約）13kg


幅300cm　（約）幅300×奥行300×高さ257/233/209cm　重量（約）14.5kg


・価格：幅250cm/15,800円（税込） 幅300cm/19,800円（税込）


・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2458133/




アウトドアシステムテーブル




・お好みの位置に七輪やカセットコンロを設置できる。




・天板パネルをサイドに取り付け、テーブルを拡張可能。







・畳んで付属の袋にスリムに収納可能。







・サイズ：（約）幅108×奥行42×高さ43.5～53cm


・価格：9,980円（税込）


・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2465636/



※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。




■コメリオリジナルブランド「Natural　Season(ナチュラルシーズン)」について

どんな人にも　手軽に自然を楽しんで　もらいたいから。


Natural Seasonには、　品質と価格にこだわった、アウトドアのすべてがある。


さあ、でかけよう。　自然は、すぐそこにある。


https://www.komeri.com/contents/event/24_natural-season/








＜コメリについて＞







地域の日々を、明るくしていきたい。


地域のライフラインでありたい、と願うコメリは


地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、


いざという時の頼りとなるのはもちろん、


地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。



コメリがあることで 暮らしがアップデートし、


そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。



コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」


全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。


　私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。


オンラインショッピングサイト　コメリドットコム　 https://www.komeri.com/shop/default.aspx


公式ホームページ　 https://www.komeri.bit.or.jp/




＜会社概要＞


社名：株式会社コメリ


設立：1962年7月


資本金：188億2百万円


代表者：代表取締役社長 捧　雄一郎


本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1


事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営


株式上場：東京証券取引所　プライム市場




店舗数：1,228店舗（2026月1月31日現在）


北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26