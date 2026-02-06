【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】株式会社ソフトサービスホールディングスとのプレミアムユニフォーム・パートナー（袖）契約更新のお知らせ

アビスパ福岡株式会社

この度、アビスパ福岡株式会社（本社:福岡市、代表取締役社長：西野努）は、株式会社ソフトサービスホールディングス（本社：福岡市、代表取締役社長：野見山章）と、２０２６年度のプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新いたしましたので、ご報告いたします。今年度からは公式ユニフォームスポンサー（袖）として同社ロゴを掲出いたします。

■明治安田Ｊ１百年構想リーグユニフォーム

〈着用：名古 新太郎選手〉

■株式会社ソフトサービスホールディングス 代表取締役社長 野見山 章 様コメント

２０２６シーズンもプレミアムユニフォーム・パートナーとして引き続きサポートさせていただけることを大変光栄に思います。

当社グループは「情報技術で社会に貢献」という経営理念のもと、情報通信事業を展開しておりますが、これからもスポーツを通じて地元福岡への貢献をより高めるとともに、アビスパ福岡のクラブ発展に貢献し、サポーター・地域のみなさまと感動を分かち合えることを楽しみにしています。

■アビスパ福岡株式会社 代表取締役社長 西野 努 コメント

「この度、株式会社ソフトサービスホールディングス様とプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新し、２０２６シーズンから新たに袖スポンサーとしてご支援をいただけることを、大変嬉しく思うとともに、心より感謝申し上げます。

“すべては意識が変えていく。”という想いのもと、情報技術を通じて企業の課題解決に取り組まれている姿勢に、深い尊敬と強い親近感を抱いております。

私たちも、リーグ戦６位以内という目標達成に向け、選手・スタッフ一同、より一層高い意識を持って日々の活動に取り組んでまいります。

ソフトサービスホールディングス様とともに歩む未来において、「子どもたちに夢と感動を、地域に誇りと活力を」という理念を体現していきたいと考えておりますので２０２６シーズンも、変わらぬご支援とご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。」

■２０２５シーズンのお取り組み

１.プレミアムユニフォーム・パートナー

アビスパ福岡公式ユニフォームパンツ裏部分に、コーポレートロゴを掲出いただきました。

２.プレミアムユニフォーム・パートナー 契約締結セレモニー＆団体観戦

７月２１日（月）に開催されました京都サンガF.C.戦にてプレミアムユニフォーム・パートナーの契約締結セレモニーとして野見山社長にご挨拶いただきました。また、同試合、１１月３０日(日)ガンバ大阪戦では社員の皆さまにご来場いただき団体観戦も実施いただきました。

■掲出ロゴ：

【掲出箇所】

・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（袖）

・アビスパ福岡ホームゲーム ゴール裏LED看板

・他、アビスパ福岡各種制作物

＜会社概要＞

会社名：株式会社ソフトサービスホールディングス

代表者：代表取締役社長 野見山 章

本社所在地：福岡市博多区東光２-１４-１

設立年月日：１９８６年３月１８日

公式サイト：https://www.soft-service.co.jp/