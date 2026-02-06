【Pasco】2026年2月の新商品売れ筋ランキング

敷島製パン株式会社■第5位 BOXカステラ

はちみつ風味のカステラ生地を四角く焼き上げ、北海道産牛乳のホイップクリームを入れました。コロンと可愛い見た目のカステラです。

■第4位 国産小麦 欧風カレーフランス

牛肉やビーフエキスで旨みとコク、深みを出した欧風カレーを、国産小麦100％（手粉を除く）のソフトフランス生地で包み、相性の良いゴーダチーズシュレッドをトッピングして焼き上げました。温めるとさらにおいしくお召し上がりいただけます。

■第3位 ファボールサンド チロルチョコ ミルク

国産小麦の香ばしいソフトフランス生地で、チロルチョコの売れ筋「ミルク」をイメージしたクリームをはさみました。

■第2位 罪ルク

ふんわりとした白いパンで、北海道産牛乳入りのクリームと、ミルクホイップクリームを包みました。

■第1位 国産小麦 白い食卓ロール 6個入

国産小麦の小麦粉を100％使用（手粉を除く）した、やわらかでしっとりふんわりした食感を楽しむ、豆乳入りの食卓ロールです。マルサンアイの国産豆乳を使用しています。

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）