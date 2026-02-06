『デイヴ・ザ・ダイバー』 本日より中国で発売開始

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、本日2月6日より、中国にて『デイヴ・ザ・ダイバー』の発売を開始いたしました。PC版に加え、インターフェースなどを最適化したモバイル版は初登場となります。本作の事前予約数は、PC版及びモバイル版合計で150万件を超え、人気ゲームプラットフォーム「TapTap」の事前予約ランキングで1位を獲得しました。

『デイヴ・ザ・ダイバー』は、ネクソンの開発スタジオMINTROCKETが手掛ける、ハイブリッド・海洋アドベンチャーゲームです。昼は深海を探検して魚を獲り、夜は寿司屋を経営するゲームプレイを特徴とし、全世界における累計販売本数は700万本以上にのぼります。他地域では、PC、PlayStation(R)、Xbox、Nintendo Switch(TM)の各プラットフォームで展開しており、世界中のゲーム評論家や数多くのプレイヤーから高い評価をいただいています。

中国向けのPC版及びモバイル版『デイヴ・ザ・ダイバー』は、X.D. Networkがパブリッシングを手掛けます。本作はTapTap及びAppStoreにて発売中で、2月中にSteam ChinaやWeGameを含む他のPCプラットフォームへも順次展開予定です。また、モバイル版『デイヴ・ザ・ダイバー』は、今後グローバル版の発売も予定しております。

『デイヴ・ザ・ダイバー』の詳細は、MINTROCKET公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.mintrock.et/jp/

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。