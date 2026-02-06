無添加にこだわったリセライーツから、伊勢海老や魚介、牧草牛など厳選素材で仕上げた「パスタソース6種セット」が数量限定で新登場！

写真拡大 (全9枚)

ドクターリセラ株式会社


ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。


(※1)2025年8月末時点


(※2)石油系合成界面活性剤・防腐剤(パラベン)・合成香料・鉱物油・合成着色料の5つを不使用



この度、無添加にこだわりお客様の美と健康を支える食のオンラインショップ「recella eats」より、


伊勢海老や魚介、牧草牛など厳選素材で仕上げた、「6種類の本格パスタソース」を数量限定にて発売いたしました！


まるでレストランで味わうような一皿を、ご自宅で気軽にお楽しみいただけます。



詳細を見る :
https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000514




【数量限定】パスタソース6種セット 概要


■発売日


2026年2月2日(月)10:00～



■価格


3,600円(税込)



■内容


各種1袋入りの計6袋セット


１.ペスカトーレ(200g)


２.牧草牛フィレ肉のボロネーゼ(200g)


３.根菜と豚のクリームソース(200g)


４.茸と魚介のクリームソース(200g)


５.海老かまぼこと牛蒡のオイルソース(200g)


６.鰆と白いんげん豆のバター醤油ソース(200g)



■販売サイト


リセライーツ公式サイト(https://www.recellaeats.jp/)



■配送方法


冷凍クール便にて配送



■送料


780円(北海道・沖縄は1,780円)


※12,000円以上のご注文で送料無料



■お問い合わせ


電話番号：0120-410-248(受付時間：月～金 10:00～17:00)


メールアドレス：food@recella.jp





ペスカトーレ

魚介の旨みを凝縮したトマトソース。


鯛の上品な風味、伊勢海老の濃厚な旨み、海老の甘みを重ねた贅沢なペスカトーレ。


魚介の旨みを凝縮したトマトソースが全体に行き渡り、シンプルながらも奥深く、満足感のある味わいに仕上げました。






牧草牛フィレ肉のボロネーゼ

牧草牛のフィレ肉を100％使用した、牛肉の旨味が際立つミートソースです。


牧草牛とイタリア産のトマトを合わせて、じっくりと3時間炊き上げたソースに、香味野菜とハーブ、ホロホロになるまで赤ワインで煮込んだ牧草牛を合わせました。






根菜と豚のクリームソース

コンソメスープをベースに、根菜と豚肉の旨みを閉じ込めたクリームソース。


コンソメスープとクリームのまろやかさが豚肉のコクを引き立て、深みのある味わいに仕上げました。






茸と魚介のクリームソース

貝類の出汁をベースにきのこと海老の旨みも凝縮させたクリームパスタソース。


ホタテの甘みと数の子のプチプチとした食感がアクセントになり、クリームのまろやかさと調和した、ほっとする味わいの一皿です。






海老かまぼこと牛蒡のオイルソース

ゴボウの香ばしさとエビの旨みが溶け込んだオイルパスタソース。


オリーブオイルが素材の風味を引き立て、シャキッとしたゴボウと魚介のコクが絶妙に絡み、噛むほどに広がる魚介の甘みとゴボウの香りが食欲をそそる一皿に仕上げました。







鰆と白いんげん豆のバター醤油ソース

バターのコクと和風の醤油の香ばしさが絶妙に絡むパスタソース。


サワラの旨みとインゲン豆のねっとりとした食感が加わり、香り豊かで食欲をそそる味わいに仕上げました。


ご家庭で手軽に、本格的な魚介バター醤油パスタを楽しめます。






詳細を見る :
https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000514




リセライーツとは




「食」で未来をつくる。


こころもカラダもほっとするひと時を大切な人へ。


リセライーツでは、「飽食の現代に合わせた」ココロもカラダも喜ぶ美味しさを追求しています。


2013年より、オーガニックフードや糖質制限フード・スイーツを展開し、2020年に自社工房を開設。
合成着色料・保存料などの添加物を使わない、カラダに優しい食品をはじめ、低糖質や高たんぱく質などの質の高い食事をお届けすることで、美と健康、そして日々の生活をサポートします。


リセライーツのこだわり

添加物不使用


リセライーツでは、香料や着色料をはじめとした身体に悪影響を及ぼす食品添加物を一切使わず、誰もが安心して食べられる商品をお届けしています。



調整された糖質量


リセライーツでは、ダイエットや糖尿病での糖質制限中の方でも食べられるよう「低糖質でも美味しい」を実現しています。



こだわりの素材選び


リセライーツでは新鮮で質の良い素材を選定・使用することで、美味しく健康的な商品を製造しています。




リセライーツ公式サイト :
https://www.recellaeats.jp/




ドクターリセラとは




ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※3)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※3)に及びます。



「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※4)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。


(※3)2025年8月末時点


(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用



公式HP :
https://www.dr-recella.com/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/dr.recella.official/
公式オンラインストア :
https://www.recella3d.com/