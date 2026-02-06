ウェビナー開催｜「好き」を才能にアップデート！SNS×タレント力で夢を仕事にする方法【2月27日】

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司、以下「UUUMマーケティング」)は、ウェビナー『「好き」を才能にアップデート！SNS×タレント力で夢を仕事にする方法』を、2026年2月27日(金)18:00～19:00に開催します。

ウェビナーのポイント

個人の発信力がビジネスの成否を分ける時代。2026年、SNS市場は単なる「拡散」の場から、深い「信頼」をベースとした「共感経済」へと完全に移行しました。本ウェビナーでは、日本最大級のクリエイターネットワークを持つUUUMマーケティングが、最新のプラットフォーム分析に基づいたSNSマクロ環境を解説します。

さらに、120キロから57キロへの減量という壮絶な実体験を武器に、InstagramやTikTokで計220万人のフォロワーから圧倒的支持を得るクリエイター「たた」氏をゲストに迎えます。なぜ、彼の発信は「数字(再生数)」を超えて「仕事(出版・メディア出演)」へと繋がるのか？「ダイエット×LGBTQ×コンビニオーナー」という独自のタグ(キーワード)をどう設計し、資産化したのか？



理論と実践、そしてその橋渡しとなるソリューションまでを一挙に公開し、個人の自己実現から企業のブランディングまで、SNS活用の次世代スタンダードを紐解きます。



■こんな方におすすめ

ウェビナー概要

- 最新のSNSトレンド(TikTok/Instagram/LINE)とユーザー属性の変化を把握したい方- SNS運用をビジネス成果(収益化・出版・取材)に繋げたい方- 自身の「個の力」を最大化したい方

日時：2026年2月27日(金)18:00～19:00(変更の可能性あり)

参加費：無料

形式：オンライン開催(ZOOM Webinars)



■お申し込み方法：下記のフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。

お申し込みフォーム :https://forms.gle/hhGavRv3z2aE9FAh7

※定員に達した場合、抽選でのご案内となります。抽選となった場合は、当選者のみメールにて配信URLをご案内します。

お申し込み期限：2026年2月24日(火)23:59



■コンテンツ(予定)

- 2026年の広告市場とプラットフォーム別傾向- UUUM式成功メソッドと人気クリエイターの成功体験- 継続的な管理と戦略のための必須ツール「UUUM ONE」

■登壇者(予定)

今話題の大人気インフルエンサー！「たた/120キロ→57キロに」氏

Instagram：https://www.instagram.com/tata_diet711_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@tata.diet

YouTube：https://youtube.com/channel/UCQyv_OmAiMPElupzZbtVdcg

LINE VOOM：https://lin.ee/ZZyC08j

本ウェビナーに関するお問い合わせ先

UUUMマーケティング株式会社 イベント窓口

umbd03_eventdesk@uuum.jp