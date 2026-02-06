次世代モビリティカンパニーBRJが公式サイトをリニューアル

BRJ株式会社

地方の「交通空白」解消のために安全にこだわった次世代モビリティを展開するBRJ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮内 秀明、以下「BRJ」）は、2月6日（金）に公式サイト(https://www.brj.jp/)をリニューアルしました。

BRJは「人と街に“感謝される”未来の公共交通を創る」をビジョンに掲げた次世代モビリティカンパニーです。今回のサイトリニューアルでは、自治体との取り組みや事業の広がりに合わせて内容を刷新しました。

人と街に“感謝される”未来の公共交通を創る

BRJは、「Boost Reshape Japan」の頭文字です。次世代モビリティのテクノロジーを活用し、日本各地で生まれつづける「移動の課題」を起点に、モビリティを通じて、日本（Japan）の地域交通のあり方そのものを改善に向けて再形成（Reshape）し、その改善を加速（Boost）させることに挑戦しています。

次世代型モビリティ事業として、5つの柱を立てています。

（1）地域連携事業(https://www.brj.jp/regional-transport-solutions)

BRJは日本全国に広がる地域の交通空白の解決を目指しています。次世代モビリティの地域インテグレーターとして、自治体と共に地域ごとの課題に向き合ってきました。例えば、子どもや高齢者などの交通弱者の移動課題解決のために、自動運転バスを既存バスと連携させる取り組みを行っています。

提供可能な豊富なモビリティモーダルを活かし、各地域の課題に沿った車両選定やサービス設計を実施します。また、単なる導入支援に留まらず、「3年以内の黒字化」と「地域内での利益循環」を目指し、経済的に自立した持続可能な交通インフラを構築します。

（2）安全推進事業

学校の授業や地域の交通安全教室で次世代モビリティの交通ルールや乗り物の特性をお伝えしています。

地元の自治体・警察・学校・自治会などの方々と連携し、講習会や体験試乗会、情報交換会を実施することで、正しい乗り方や操作方法、交通ルールの周知や安全利用の啓発に取り組んでいます。

乗る人も乗らない人も一緒に、社会全体の交通安全意識を高めていきます。

（3）レンタル事業(https://www.brj.jp/rental)

観光地のアクティビティ、工場や公園など広大な敷地内の移動手段、デリバリーの配送車両などの用途に活用できるレンタルプランを提供しています。観光エリアの観光客向けや造船所内の社員移動用、小売店のデリバリー用などさまざまなシーンでの導入実績があります。

（4）販売事業

二輪や三輪の特定小型原付やGPS付き電動アシスト自転車などの次世代モビリティを販売しています。

観光客への貸し出しや自社事業の移動手段など、用途に合わせたモデルをご提案できます。

具体的な活用方法のご相談、充電や点検、修理やメンテナンスなどのサポート体制も整えています。

（5）シェアリング事業

地域特性やニーズに合わせて、２つのブランド「TOCKLE(https://www.brj.jp/tockle)」「BIRD(https://www.brj.jp/bird)」のシェアリングサービスを提供しています。ラストワンマイルの移動をサポートすることで、自治体・地元事業者・地域住民の皆様とともに、地域の力で持続可能な地域交通の実現を目指しています。

自治体と連携し、地域に根ざした「より良いまちづくり」を実現します。ベンダーフリーの柔軟性を活かし、「自動運転バス」「グリーンスローモビリティ」「電動アシスト自転車」「二輪電動キックボード」「三輪電動シートボード」「四輪モビリティ」といった、幅広い層が安心して利用できる移動手段を提供します。導入から運営までを一貫して担い、その土地の生活に溶け込む新たな交通インフラを築きます。

私たちが向き合っているのは、移動の「需要」ではなく、移動の「課題」です。

人口減少、高齢化、免許返納、バス路線の廃止や減便、観光客の急増による供給不足。こうした要因によって生まれる移動課題は、すでに日本全国で顕在化しています。

現在、全国100を超える自治体と接点を持ち、事業はマイクロモビリティから自動運転領域へと広がり、会社としても拡大フェーズに入りました。

BRJは今、「正解がない公共交通」という難題に対し、現場で考え、手を動かし、事業として成立させるフェーズにいます。

この変化のど真ん中で、地域と向き合い、日本の移動をつくり直すことに本気で挑みたい仲間を、私たちは探しています。

導入及び導入検討136自治体

導入済

・東京都立川市（2021年10月～）

・千葉県流山市（2022年8月～）

・福岡県福岡市（2024年7月～）

導入に向けた検証中

・山梨県甲府市（2025年9月～2026年1月）

・佐賀県佐賀市（2025年9月～2026年1月）

・千葉県大多喜町（2025年9月～2026年1月）

・高知県室戸市（2025年9月～2026年1月）

・静岡県掛川市（2025年10月～2026年1月）

・茨城県日立市（2025年10月～2025年12月）

・長野県長野市、佐久市（2025年10月～2025年12月）

会社概要

社名：BRJ株式会社

代表取締役社長：宮内 秀明

本社：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル12F

コーポレートサイト：https://www.brj.jp/

サービスサイト：https://tockle.jp/

『人と街に感謝される未来の公共交通を創る』をビジョンに掲げ、次世代モビリティのシェアリング事業、レンタル事業、そして地域交通ソリューション事業を展開しています。「安全」を第一に考え、自治体と密接に協力しながら、地方の「交通空白」解消に取り組んでいます。

社長の宮内は社会人としてのキャリアを物流トラックのドライバーとしてスタートしました。約10年にわたるトラックドライバー時代に、交通に携わる事業者が長年、朝礼や研修などを通じて、安全に対して真摯に向き合ってきたことを痛感してきました。このときの経験を活かし、『TOCKLE』の事業展開において安全を最重要視しています。