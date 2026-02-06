メルペイ、「CNプレイガイド」へのネット決済導入開始で、お会計の10％ポイント還元キャンペーンを実施

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、2026年2月6日より、コミュニティ・ネットワーク株式会社が運営するチケット販売サイト「CNプレイガイド」、また同社の提供するその他のチケットサイトにおいて、フリマアプリ「メルカリ」のスマホ決済サービス「メルペイ」のネット決済を提供開始いたしました。

導入を記念し、2026年2月13日よりCNプレイガイドチケット販売サイト、オリックス・バファローズ公式チケットサイト「オリチケ」、その他対象となるチケットサイトにおいて、「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイスマート払い）を利用すると、お会計金額の10%をメルカリポイントで還元（※1）するキャンペーンを開催いたします。

※1：期間中合計500ポイントまで

■キャンペーンについて

＜キャンペーン概要＞

CNプレイガイドチケット販売サイト、オリックス・バファローズ公式チケットサイト「オリチケ」、その他対象となるチケットサイトにおいて「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイスマート払い）でお支払いをすると、お会計金額の10％（期間中合計500ポイントまで）がメルカリポイントで還元されます。

※ご利用前に必ずメルカリアプリより本キャンペーンページ内に記載の条件をご確認ください

※キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合がありますので、お早めにご利用ください

＜キャンペーン期間＞

2026年2月13日（金）10:00～2026年2月26日（金）23:59

＜キャンペーン参加方法＞

1. メルカリアプリを開いて「マイページ＞キャンペーン＞おすすめキャンペーン」より該当のキャンペーンを確認

2. 該当のキャンペーンをタップし、キャンペーンページより条件を確認

3.「CNプレイガイド」及び「オリチケ」やその他対象となるチケットサイトへ遷移し、期間内に「メルペイ」のネット決済でお支払い

＜ポイント還元について＞

・特典付与条件を満たしている場合、2026年3月末頃にポイントを付与いたします。

・ポイントは「マイページ＞残高・ポイント＞ポイント履歴」よりご確認いただけます。

・ポイント履歴へは「2026年2月CNプレイガイドメルペイ導入記念キャンペーン」と表記されます。

※付与されるポイントは無償ポイントです。本キャンペーンにて付与されたポイントの有効期限は付与された日を含めて60日間です

株式会社メルペイは、今後も「メルペイ」導入加盟店の拡大を積極的に行うことにより、サービスの利便性拡大を図ってまいります。