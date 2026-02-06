【J:COM】TVアニメ『葬送のフリーレン』シュタルク役 声優・小林千晃さんインタビューを独占公開！

JCOM株式会社

TVアニメ『葬送のフリーレン』のシュタルク役などを演じる小林千晃さんの独占インタビュー

撮影／梶 礼哉



TVアニメ『葬送のフリーレン』のシュタルク役、『マッシュル-MASHLE-』のマッシュ・バーンデッド役など、数々の話題作・人気作で重要キャラクターを演じる声優・小林千晃さん。クールで透明感のある声と、その奥にすっと通った芯を感じさせる表現力で多くのファンを魅了しています。このインタビューでは、小林さんの“いま”を形作るルーツと、役者としての静かなる情熱に、出演作品に対する思いとともに迫ります。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会



――2026年1月からTVアニメ『葬送のフリーレン』も第2期に突入し、物語はさらに深みを増しています。あらためて、小林さんが演じる戦士・シュタルクの魅力について教えてください。



小林：シュタルクは普段、自分に自信がなくて「できれば戦いたくない」と思っているような、いわゆる“戦士っぽくない戦士”です。でも、そんな彼が斧を振るうのは、自分を認めてくれたフリーレンやフェルンのためだったり、育ててくれたアイゼン師匠に旅のみやげ話を持ち帰るためだったりする。

――自分のために戦ってるわけじゃない…。



小林：ええ。本当は怖がりで戦いたくないけれど、「自分によくしてくれた大切な人たちのためなら、体も張れるし戦える」という。そのギャップと心根のやさしさが、彼のいちばんかっこいいところだと思います。





――たしかに最初は怖がりでしたが、物語が進むにつれて勇気がある一面も見えてきていますよね。その成長や変化は、演じる上でどのように表現していったのでしょうか？



小林：そこに関しては意図的に表現するというより、作品の力に導いてもらった感覚が強いですね。『葬送のフリーレン』は「人の心を知る旅」がテーマの物語。だからこそ、原作の段階から人の心の機微がものすごく丁寧に描かれている作品なんです。





――たしかに、言葉数は少ないのに心情は強く伝わってきますよね。



小林：そうなんです。だから、僕らが変に「ここでこうしよう」と策を練らなくても、ひとつひとつ、物語に寄り添って演じていけば、自然とキャラクターの成長が伝わるようになっていて。そして、気づいたときにはいまのシュタルクが出来上がっていた。僕がどうこう、というよりは、物語に乗っかった結果なんだ、という感じがしています。……





勇者パーティーアイゼンの弟子で、臆病ながら高い戦闘力を持つ前衛担当の戦士！フリーレンとフェルンと共に旅をする仲間・シュタルク役を好演

『葬送のフリーレン』

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会



