【新サービスリリース】懐かしのプロフィールシートが令和に全国へ復活。「プロフィールシート」をコンビニでプリントできるサービス『プロフィーちゃん』を提供開始。キャンペーンも実施中。

株式会社サムライソードコンビニプリント『プロフィーちゃん』

株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）は、プロフィールシートをブラウザ上で作成し、全国のコンビニでプリントできる新サービス『プロフィーちゃん』の提供を開始しました。

本サービスは、アプリ不要でスマートフォンやパソコンから簡単に作成でき、プロフィールシートを全国約58,000店舗のコンビニで印刷できるプリントサービスです。

学校や職場、家族や友人同士など、さまざまなシーンで活用いただけます。

『プロフィーちゃん』サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/(https://mynoshigami.net/myprofile/)

■ コンビニプリント『プロフィーちゃん』とは

『プロフィーちゃん』は、アプリ不要でスマートフォンやパソコンからプロフィールシートを作成し、全国のコンビニでプリントできるサービスです。

名前やニックネーム、趣味、好きなもの、ちょっとした質問に答えていくだけ。

学校や職場、家族や友人同士で一緒に書く時間そのものが、どこか懐かしく、そして人となりが見えてくる──そんな体験を提供します。

プロフィールを書いてもらうと、「それ好きなんだ」「意外！」と話題が自然に広がり、共通点を見つけたり、つい突っ込んで聞いてみたり。

会話のきっかけが次々と生まれるので、仲良くなるハードルがぐっと下がります。

卒業で別れてしまう友だちに書いてもらったり、新学期や新生活の「はじめまして」の自己紹介に使ったり。

「学校」「職場」「イベント」など、新しい人間関係が始まるタイミングにぴったりのコンテンツです。

完成したプロフィールシートは紙として手元に残るため、あとから見返して笑ったり、思い出として大切に保管したりできるのも魅力。

プロフィールシートを“交換する文化”にとどめず、日常のコミュニケーションを自然に促進するツールとして、学生はもちろん、大人にも幅広くご利用いただけます。

■ 利用シーン・活用イメージ

『プロフィーちゃん』は、書いて終わりのツールではありません。

書く・読む・話す、そのすべてを自然につなぎ、人と人との距離を縮めるきっかけをつくります。

◆ 学校・友達同士で

学校・友達同士で- 卒業前にクラスメイトへ書いてもらう思い出づくりに- 新学期の「はじめまして」の自己紹介ツールとして- 仲良くなりたい友達との会話のきっかけに

書いてもらうだけで自然と話題が生まれ、友達との距離が一気に縮まります。

◆ 職場・仕事のコミュニケーションに

職場・仕事のコミュニケーションに- 新入社員や異動時の自己紹介として- 面談や1on1のアイスブレイクに- チームビルディングや社内イベントでの活用にも

堅くなりがちな職場の会話も、プロフィールシートという“遊び心のある形式”なら、自然に本音が引き出されやすくなります。

◆ 出会い・交流イベントで

- 飲み会や交流会の話題づくりに- 婚活イベント・街コン・地域イベントの参加者同士の交流促進に- 初対面でも会話が弾むコミュニケーションツールとして

「何を話せばいいかわからない」を解消し、場の空気を和らげるきっかけになります。

■ サービスの特長

◆ 1．アプリ不要、3ステップで簡単作成

テンプレートを選び、質問に答えるだけ。

スマートフォン操作に不慣れな方でも、直感的に使える設計です。

◆ 2．テーマ別テンプレートを用意

「学校」「職場」「イベント」など、用途に合わせたテーマを選択可能。

シンプルなデザインから、平成レトロを感じさせるカラーテーマまで幅広く用意しています。

◆ 3．コンビニでそのままプリント

作成後は、全国のコンビニで必要な分だけプリント可能。

自宅にプリンターがなくても、手軽に紙のプロフィールシートを用意できます。

■ リリースの背景

「プロフィールシート」は、平成初期に小中学生を中心に流行した、友達同士でプロフィールを交換する文化です。

新学期の自己紹介や友達づくりに欠かせない存在でした。

近年、平成レトロブームの影響もあり、若い世代だけでなく、大人世代からも再び注目を集めています。

一方で、現代では人と人との距離を縮めるきっかけが少なく、「仲良くなりたいけれど、どう話しかけたらいいかわからない」と感じる場面も増えています。

そこで私たちは、プロフィールシートを“懐かしい思い出”で終わらせず、今の時代のコミュニケーションツールとして再定義しました。

卒業で別れてしまう友達との思い出づくりに。

新学期や新生活での自己紹介に。

『プロフィーちゃん』は、春の出会いと別れの季節にぴったりのコンテンツです。

■ さらに「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」実施中

「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！

2026年2月2日（月）から3月31日（火）までの期間、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは第2弾として、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

卒業・卒園という人生の大切な節目を迎える皆さまに、

仲間や家族とともに、かけがえのない思い出を形にして残してほしい――

そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。

コンビニプリントなら、思い出の写真やメッセージを手軽にプリントすることができ、特別な準備をしなくても、その瞬間の気持ちをすぐに形に残すことができます。

新しい一歩を踏み出す皆さまの門出を、当社のコンビニプリントサービスとともにお祝いできれば幸いです。

ぜひこの機会に、思い出の詰まった一枚をプリントし、最高の思い出を手元に残してください。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/2

■ 卒業・卒園シーズンに使用できるおすすめサービス

卒業・卒園という節目のシーズンに、思い出づくりから新生活準備まで幅広く活用いただける、マイシリーズのプリントサービスをご紹介します。

コンビニプリント『マイメッセージカード』（2026/02/02リリース）

卒業・送別のタイミングに、感謝や応援の気持ちを一言添えて。

大切な人に想いを届ける、メッセージの贈り物です。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)

コンビニプリント『マイ表彰状』

送別・退職・転職・転勤・留学・卒業など、特別な瞬間に、世界にひとつだけの表彰状を。

感謝や労いを“かたち”に残せます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/(https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/)

コンビニプリント『マイのし紙』

卒業祝いや人事異動の贈り物に。

未来を応援する気持ちを、丁寧に包んで届けられます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)

コンビニプリント『マイ証明写真』

就職活動シーズン到来。

スマホで撮影して、コンビニで手軽に印刷。証明写真4枚で200円のお手軽価格です。

サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)

コンビニプリント『にこぷり』（2026/02/05リリース）

クラスや部活、仲間との大切な思い出をプリントして、ずっと手元に。

友達と“おそろい”で持てる思い出プリントです。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)

コンビニプリント『プロフィーちゃん』（2026/02/06リリース）

懐かしのプロフィールシートが、令和に全国へ復活。

卒業前の思い出づくりや、友達同士の交換におすすめです。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/(https://mynoshigami.net/myprofile/)

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/