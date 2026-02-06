【新サービスリリース】懐かしのプロフィールシートが令和に全国へ復活。「プロフィールシート」をコンビニでプリントできるサービス『プロフィーちゃん』を提供開始。キャンペーンも実施中。
コンビニプリント『プロフィーちゃん』
株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）は、プロフィールシートをブラウザ上で作成し、全国のコンビニでプリントできる新サービス『プロフィーちゃん』の提供を開始しました。
本サービスは、アプリ不要でスマートフォンやパソコンから簡単に作成でき、プロフィールシートを全国約58,000店舗のコンビニで印刷できるプリントサービスです。
学校や職場、家族や友人同士など、さまざまなシーンで活用いただけます。
『プロフィーちゃん』サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/(https://mynoshigami.net/myprofile/)
■ コンビニプリント『プロフィーちゃん』とは
『プロフィーちゃん』は、アプリ不要でスマートフォンやパソコンからプロフィールシートを作成し、全国のコンビニでプリントできるサービスです。
名前やニックネーム、趣味、好きなもの、ちょっとした質問に答えていくだけ。
学校や職場、家族や友人同士で一緒に書く時間そのものが、どこか懐かしく、そして人となりが見えてくる──そんな体験を提供します。
プロフィールを書いてもらうと、「それ好きなんだ」「意外！」と話題が自然に広がり、共通点を見つけたり、つい突っ込んで聞いてみたり。
会話のきっかけが次々と生まれるので、仲良くなるハードルがぐっと下がります。
卒業で別れてしまう友だちに書いてもらったり、新学期や新生活の「はじめまして」の自己紹介に使ったり。
「学校」「職場」「イベント」など、新しい人間関係が始まるタイミングにぴったりのコンテンツです。
完成したプロフィールシートは紙として手元に残るため、あとから見返して笑ったり、思い出として大切に保管したりできるのも魅力。
プロフィールシートを“交換する文化”にとどめず、日常のコミュニケーションを自然に促進するツールとして、学生はもちろん、大人にも幅広くご利用いただけます。
『プロフィーちゃん』サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/
■ 利用シーン・活用イメージ
『プロフィーちゃん』は、書いて終わりのツールではありません。
書く・読む・話す、そのすべてを自然につなぎ、人と人との距離を縮めるきっかけをつくります。
◆ 学校・友達同士で
学校・友達同士で
- 卒業前にクラスメイトへ書いてもらう思い出づくりに
- 新学期の「はじめまして」の自己紹介ツールとして
- 仲良くなりたい友達との会話のきっかけに
書いてもらうだけで自然と話題が生まれ、友達との距離が一気に縮まります。
◆ 職場・仕事のコミュニケーションに
職場・仕事のコミュニケーションに
- 新入社員や異動時の自己紹介として
- 面談や1on1のアイスブレイクに
- チームビルディングや社内イベントでの活用にも
堅くなりがちな職場の会話も、プロフィールシートという“遊び心のある形式”なら、自然に本音が引き出されやすくなります。
◆ 出会い・交流イベントで
- 飲み会や交流会の話題づくりに
- 婚活イベント・街コン・地域イベントの参加者同士の交流促進に
- 初対面でも会話が弾むコミュニケーションツールとして
「何を話せばいいかわからない」を解消し、場の空気を和らげるきっかけになります。
『プロフィーちゃん』サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/
■ サービスの特長
◆ 1．アプリ不要、3ステップで簡単作成
アプリ不要、3ステップで簡単作成
テンプレートを選び、質問に答えるだけ。
スマートフォン操作に不慣れな方でも、直感的に使える設計です。
◆ 2．テーマ別テンプレートを用意
テーマ別テンプレートを用意
「学校」「職場」「イベント」など、用途に合わせたテーマを選択可能。
シンプルなデザインから、平成レトロを感じさせるカラーテーマまで幅広く用意しています。
◆ 3．コンビニでそのままプリント
コンビニでそのままプリント
作成後は、全国のコンビニで必要な分だけプリント可能。
自宅にプリンターがなくても、手軽に紙のプロフィールシートを用意できます。
『プロフィーちゃん』サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/
■ リリースの背景
「プロフィールシート」は、平成初期に小中学生を中心に流行した、友達同士でプロフィールを交換する文化です。
新学期の自己紹介や友達づくりに欠かせない存在でした。
近年、平成レトロブームの影響もあり、若い世代だけでなく、大人世代からも再び注目を集めています。
一方で、現代では人と人との距離を縮めるきっかけが少なく、「仲良くなりたいけれど、どう話しかけたらいいかわからない」と感じる場面も増えています。
そこで私たちは、プロフィールシートを“懐かしい思い出”で終わらせず、今の時代のコミュニケーションツールとして再定義しました。
卒業で別れてしまう友達との思い出づくりに。
新学期や新生活での自己紹介に。
『プロフィーちゃん』は、春の出会いと別れの季節にぴったりのコンテンツです。
『プロフィーちゃん』サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/
■ さらに「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」実施中
「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！
2026年2月2日（月）から3月31日（火）までの期間、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンは第2弾として、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
卒業・卒園という人生の大切な節目を迎える皆さまに、
仲間や家族とともに、かけがえのない思い出を形にして残してほしい――
そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。
コンビニプリントなら、思い出の写真やメッセージを手軽にプリントすることができ、特別な準備をしなくても、その瞬間の気持ちをすぐに形に残すことができます。
新しい一歩を踏み出す皆さまの門出を、当社のコンビニプリントサービスとともにお祝いできれば幸いです。
ぜひこの機会に、思い出の詰まった一枚をプリントし、最高の思い出を手元に残してください。
▼キャンペーンページの詳細はこちら▼
https://cp.myseriesprint.com/cp/2
■ 卒業・卒園シーズンに使用できるおすすめサービス
卒業・卒園という節目のシーズンに、思い出づくりから新生活準備まで幅広く活用いただける、マイシリーズのプリントサービスをご紹介します。
コンビニプリント『マイメッセージカード』（2026/02/02リリース）
卒業・送別のタイミングに、感謝や応援の気持ちを一言添えて。
大切な人に想いを届ける、メッセージの贈り物です。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)
コンビニプリント『マイ表彰状』
送別・退職・転職・転勤・留学・卒業など、特別な瞬間に、世界にひとつだけの表彰状を。
感謝や労いを“かたち”に残せます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/(https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/)
コンビニプリント『マイのし紙』
卒業祝いや人事異動の贈り物に。
未来を応援する気持ちを、丁寧に包んで届けられます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)
コンビニプリント『マイ証明写真』
就職活動シーズン到来。
スマホで撮影して、コンビニで手軽に印刷。証明写真4枚で200円のお手軽価格です。
サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)
コンビニプリント『にこぷり』（2026/02/05リリース）
クラスや部活、仲間との大切な思い出をプリントして、ずっと手元に。
友達と“おそろい”で持てる思い出プリントです。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)
コンビニプリント『プロフィーちゃん』（2026/02/06リリース）
懐かしのプロフィールシートが、令和に全国へ復活。
卒業前の思い出づくりや、友達同士の交換におすすめです。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/