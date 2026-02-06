無印良品 「楊柳ガーゼ」シリーズを発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、「楊柳ガーゼ」シリーズの婦人ホームウエア2アイテムを2月9日（月）、1アイテムを2月23日（月）から、全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。

今回発売する「楊柳ガーゼ」シリーズは、強撚糸を使用することで、清涼感のあるやわらかなガーゼ素材に仕上げました。表面にしぼ感があるため、外気と肌の間に空気層が生まれ、肌離れが良く、暑い季節でも快適に過ごせます。表情のある素材のため、シワが目立ちにくく日常使いしやすいです。綿はオーガニックコットン100％です。

また、「楊柳ガーゼ」シリーズのこども服を3月中旬以降より発売予定です。

＜「楊柳ガーゼ」 婦人ホームウェア 代表商品＞

１.婦人 楊柳ガーゼ ショートカーディガン

カシュクールデザインで、トップスとしてもカーディガンとしても着られる２Way仕様で、フロントの２つリボンの結びを変えるだけでシルエットの変化を楽しめ外着としても使えるデザインです。キャミソールやタンクトップと合わせる夏の暑い時期の羽織として快適に過ごせます。

２.婦人 楊柳ガーゼ ロングパンツ

紐でウエストの調節が可能で、裾がややワイドに広がり、リラックス感がありながらもスタイルアップできるシルエットです。両脇にポケットが付いているので、スマートフォンやお財布なども入れられてワンマイルウェアとしての着用にも便利です。

＜「楊柳ガーゼ」 こども服 代表商品＞

１.キッズ／ベビー 楊柳ガーゼフリルスリーブブラウス

ふわりとした袖が涼やかなブラウスです。襟元にゴムを入れて伸縮性を持たせることで、簡単にお着替えできるようになっています。脇下が見えにくい仕様にしているので暑い時期に一枚で着用しやすいデザインです。

２.キッズ 楊柳ガーゼ七分丈ワイドパンツ

やわらかなガーゼ素材のワイドパンツです。風通しもよく暑い時期に快適に過ごせます。内側のゴム調整口からゴムを引き出し、ご自身で縫い止めていただくことでウエストの調整が可能です。「楊柳ガーゼフリルスリーブブラウス」とセットアップのコーディネートができます。

３.ベビー おなかすっぽり楊柳ガーゼ七分丈パンツ

ゆったりとしたシルエットで涼やかな七分丈パンツです。深い股上がお腹まで「すっぽり」包みます。後ろポケットを付けて前後を分かりやすくしており、ひとりでお着替えしやすいパンツです。「楊柳ガーゼフリルブラウス」とセットアップのコーディネートができます。

良品計画は、今後も、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、天然素材の活用や環境負荷の低減を考慮した商品開発、生活の基本を支える衣食住の商品・サービスの拡充を進めてまいります。

◆ 商品ラインナップ ※別紙参照

「楊柳ガーゼ」シリーズ商品、および販売店舗一覧 ＞(https://files.microcms-assets.io/assets/1abbce69114443b0af3672230990db72/8d0d2f9225a440e2ae03e7e39febc0ff/260206_youryu_FIX.pdf)