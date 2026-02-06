フリーランスサミット2026で、フリーランス関連5団体が発表会を実施　～「契約」「適正報酬」「生成AI」と、フリーランスを取り巻く最新状況を知ろう～

紀尾井町戦略研究所株式会社フリーランスサミット2026企画内容

紀尾井町戦略研究所株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：別所 直哉、以下KSI）は、日本労働組合総連合会（連合）が実施する「フリーランスサミット2026」に運営事務局として参加しています。「フリーランスサミット2026」は、フリーランスの抱えている課題・実態を捉え、多方面の様々な立場の人の知見を集約し、社会への啓発や情報発信とする場として2026年2月7日（土）に開催します。

プログラムでは、13時より「契約」「適正報酬」「生成AI」の三大テーマでのディスカッション、セミナーが開催され、18時からは、職種、業種などのフリーランス団体や、フリーランス支援に関連する5団体による最新状況の発表会が実施されます。

【登壇予定】

・山本和泉氏（一般社団法人日本ベリーダンス連盟代表理事）

・SAORI氏（NPO法人 映画業界で働く女性を守る会/swfi代表）

・亀山早苗氏（一般社団法人 映像実演者協議会代表理事）

・福宮あやの氏（一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）事務局長）

・高橋創氏（高橋創税理士事務所代表）

フリーランスの方、発注する立場の方も含め、多くの方のご参加をお待ちしております。

記

■開催概要

１．日程：2026年2月7日（土）13:00～18:30

２．参加方法：オンラインのみ

連合公式YouTubeチャンネル「RENGOTV」よりご覧いただけます。

https://youtu.be/_Qz_uGssPtI

（2月7日（土）13時～配信開始）

フリーランスサミット2026配信バナー

３．プログラム：フリーランスサミット2026公式ページでご確認ください。

https://jtuc-network-support.com/freelancesummit2026

【紀尾井町戦略研究所株式会社（KSI）について】

KSIは2017年にヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）の子会社として設立され、2020年4月に独立した民間シンクタンク・コンサルティング企業です。代表取締役の別所直哉は、1999年よりヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）の法務責任者として、Yahoo! JAPANが新規サービスを立ち上げるにあたり大変重要な役割を担ってきました。その中で培った幅広いネットワークや政策提言活動を通じて得られた知見をもとに、新産業に挑戦する企業に対して政策活動やリスクマネジメントのサポートなど、パブリックアフェアーズ領域で総合的なコンサルティングを行っているほか、社会に貢献していくという方針を軸に多様なサービスを提供しています。

企業HP：https://www.ksi-corp.jp/