【河出文庫2月の新刊】いとうせいこう『福島モノローグ』、カンザキイオリ『親愛なるあなたへ』、佐藤雅子『季節のうた』、米ジャーナリズムの記念碑的名著復刊『仕事！』上下巻、5点を発売。

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、2026年2月6日（金）に5点の河出文庫を発売しました。

【河出文庫2月の新刊】

『福島モノローグ』 著者：いとうせいこう

この本はいまも変わりつづけている――

帰りたいあの場所へ思いを馳せながら新たな生活をつくりゆくこと。震災後、福島にゆかりをもつ人々の声にひたすら耳を傾け、そこから浮かび上がった７つの語り。

文庫版／216ページ

発売日：2026年2月6日

税込定価：990円（本体価格900円）

ISBN：9784309422442

解説：永井玲衣

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422442/

※電子書籍は3月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『親愛なるあなたへ』 著者：カンザキイオリ

衝撃の『あの夏が飽和する。』を超える青春サスペンス。春樹、穂花、雪の３人が、隠し、悩み、決断した先の驚愕と感動のラストとは？

特典として著者本人によるテーマ楽曲「爆弾」「偶像」新音源付き。

文庫版／448ページ

発売日：2026年2月6日

税込定価：858円（本体価格780円）

ISBN：9784309422435

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422435/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『季節のうた』 著者：佐藤雅子

「アカシアの花のおもてなし」「ぶどうのトルテ」「フライパン」……

家族への愛情に溢れた料理と心づくしの家事万端で、昭和の女性たちの憧れだった著者が四季折々を描いた食のエッセイ。

文庫版／272ページ

発売日：2026年2月6日

税込定価：891円（本体価格810円）

ISBN：9784309422459

解説：高山なおみ

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422459/

※電子書籍は3月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『仕事！ 上』 著者：スタッズ・ターケル 訳者：中山容 他

全米で長期ベストセラー、ジャーナリズムの記念碑的著作。

ピューリッツァー賞作家の代表作にして伝説の名著を復刊＆上下分冊で文庫化。市井の人々から「仕事」について聞き書きしたインタビュー集。

文庫版／696ページ

発売日：2026年2月6日

税込定価：1,760円（本体価格1,600円）

ISBN：9784309468266

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309468266/

※電子書籍は3月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『仕事！ 下』 著者：スタッズ・ターケル 訳者：中山容 他

文庫版／784ページ

発売日：2026年2月6日

税込定価：1,870円（本体価格1,700円）

ISBN：9784309468273

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309468273/

※電子書籍は3月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

全国の書店で発売中です。ぜひお手にとってお楽しみください！