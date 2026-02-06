2026シーズン『4球団公式・公認チケットリセール by チケ流』がスタート！

株式会社ウェイブダッシュ

株式会社ウェイブダッシュ（本社：東京都千代田区、代表取締役 下山 一美）は、「北海道日本ハムファイターズ」「埼玉西武ライオンズ」「千葉ロッテマリーンズ」「オリックス・バファローズ」の4球団と業務提携している公式・公認チケットリセールの2026シーズンのサービスを2月よりスタートしました。

また、毎年恒例のプロ野球開幕特別企画として、応募された方の中から抽選で当たる『4球団公式・公認チケットリセールでご利用いただける1,000円分クーポン2026名様プレゼントキャンペーン』をスタートします。

ファイターズ公認、ライオンズ公式、マリーンズ公式、バファローズ公式 チケットリセール by チケ流

本サービスは、個人間のチケットお取次ぎサービス「チケット流通センター（チケ流）」において、行けなくなった観戦チケットを球団ごとのルールに基づきファン同士が自由に売り買いできるチケットリセールサービスです。

おかげさまで「球団公式・公認チケットリセール」は、2026年で7年目に突入しました（※1）。各球団との協業のもと、2025年のご利用枚数は年間約150,000枚に到達し、行けなくなったチケットの再送客を実現しています（図1）。チケット出品の約3分の1はシーズンシートの座席であり、シーズンシートオーナーは行けなくなったチケットを再活用でき、買い手のお客様は日ごろ観戦できない貴重な席で観戦できるチャンスとなっています。

4球団公式・公認 チケットリセール by チケ流」は6年で年間約15万枚に到達

25年以上の実績を持つチケット流通センターは、これまでに培ったノウハウを活かし、一人でも多くの声援を球場に届けるため、公式・公認チケットリセールサービスを運営して参ります。また、主催者との協業を通じ、ファンやユーザーの利便性と取引の安全性を高めつつ、より良いチケット流通の仕組みづくりに貢献してまいります。

※1：７年目は「埼玉西武ライオンズ公式チケットリセールby チケ流」他3球団（北海道日本ハムファイターズ公認、千葉ロッテマリーンズ公式、オリックス・バファローズ公式）は2021年よりサービス開始し５周年・６年目を迎えます。

■抽選2026様に手数料1,000円OFFクーポンをプレゼント！

チケ流会員（登録無料）でキャンペーンに応募された方から抽選で2026名様に、「4球団公式・公認チケットリセール by チケ流」で利用できるクーポン1,000円分（1試合の手数料最大1,000円まで使えるクーポン）プレゼント！

→キャンペーンの詳細はこちら(https://www.ticket.co.jp/campaign/official-ticket-resale/202602/)

■公式・公認チケットリセールサービスの提供球団

・北海道日本ハムファイターズ

（株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント：北海道北広島市／代表取締役社長小村 勝）

・埼玉西武ライオンズ

（株式会社西武ライオンズ：埼玉県所沢市／代表取締役社長 奥村 剛）

・千葉ロッテマリーンズ

（株式会社千葉ロッテマリーンズ：千葉県千葉市／代表取締役社長 高坂 俊介）

・オリックス・バファローズ

（オリックス野球クラブ株式会社：大阪府大阪市／代表取締役社長 馬殿 太郎）

■2026シーズン各球団公式・公認 チケットリセール by チケット流通センター概要北海道日本ハムファイターズ公認 チケットリセール by チケ流「北海道日本ハムファイターズ公認 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/fighters/

埼玉西武ライオンズ公式 チケットリセール by チケ流「埼玉西武ライオンズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/seibulions/

千葉ロッテマリーンズ公式 チケットリセール by チケ流「千葉ロッテマリーンズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/marines/

オリックス・バファローズ公式 チケットリセール by チケ流「オリックス・バファローズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/buffaloes/

■チケットリセールの仕組み

電子チケット・発券番号・紙チケット等での取引が試合当日までご利用可能です。個人間売買でもファンの皆様に安心してご利用いただけるよう、すべての売り手様に本人確認を実施し、チケットが届きご入場ができるまではチケ流が代金をお預かりします。万が一お困りのときは「チケ流カスタマーサポート」がお取引をサポートします。