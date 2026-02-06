プラン・インターナショナルが国際女性デーを前にイベントを開催「すべての女性が自由に生きる！」長井優希乃さん・柴田紗希さん登壇 （3月7日・銀座）

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン

国際NGOプラン・インターナショナル（所在地：東京都世田谷区 理事長：池上清子 以下、プラン）は、国際女性デーの前日となる 3月7日（土）、「すべての女性が自由に生きる！」をテーマに、映画上映＆トークイベントを開催します。

当日は、ラジオパーソナリティの長井優希乃さんと、モデルの柴田紗希さんをお迎え。インドのドキュメンタリー映画を上映後、ベトナムに駐在経験のあるプランの石丸職員も交えて、登壇者たちが世界で出会った女性たちのリアルな声を通して、「自由に自分らしく生きる」ことについて参加者と一緒に考えます。トーク部分はInstagramでライブ配信も行います。

イベントの背景

1975年に国連で制定された国際女性デーは、女性の権利とジェンダー平等を推進するための重要な日です。

プランはこの機会に、世界の女の子や女性たちの声に耳を傾けることで、新たな視点や前向きなエネルギーを受け取っていただきたいと考え、本イベントを企画しました。

長井優希乃さん、柴田紗希さんと考える「自由に自分らしく生きる」ということ

１． 映画上映『タクシードライバーの私』（82分）

伝統と慣習に縛られた社会のなかで、自分の人生を自分の意思で切り開こうとする女性の姿を描いた、インドのドキュメンタリー映画『タクシードライバーの私』を鑑賞します。

２．トーク ＆ 質疑応答（45分） ※15:35頃～インスタライブ配信予定

長井優希乃さん、柴田紗希さんが登壇し、ベトナムに駐在経験のあるプランの石丸職員も交えてトークを行います。映画の背景や、世界の女性たちが直面する現実を手がかりに、「自由に自分らしく生きる」ためのヒントを参加者のみなさんと一緒に探ります。

イベント概要

国際女性デー2026 映画＆トークイベント「すべての女性が自由に生きる！」

日時 ：2026年3月7日（土） 14:00～16:20

場所 ：AOU 銀座の森

アクセス(https://maps.app.goo.gl/HZwzSr4kF8NB8ocs9)はこちら

参加費 ： 無料

定員 ： 40名 （先着順）

申し込み : こちら(https://www.plan-international.jp/eventcalendar/womensday2026/)から

申し込み締め切り ：2026年3月5日（木）

※先着順。定員に達し次第募集受付を終了

Instagram、Live配信について

当日のトークイベントの様子はInstagram @planinternationaljapan(https://www.instagram.com/planinternationaljapan/) でライブ配信いたします。予約不要。

ライブ配信はトークパートのみ、15:35ごろの開始を予定しています。

※当日の進行状況により、開始時間が前後する場合があります。

視聴方法：事前に @planinternationaljapan(https://www.instagram.com/planinternationaljapan/) をフォローし、通知をON にすると、開始時に通知が届きます。

ドキュメンタリー映画「タクシードライバーの私」

デリーで女性たちを安全に家まで送り届けたい、とタクシー運転手として自立を目指すデヴキ。娘、妻、母という役割の変化を経験しながら、伝統と慣習に縛られた社会のなかで、自分の人生を自分の意思で切り開こうと奮闘します。伝統的な価値観に縛られた父や夫・義父の反対を乗り越え、自分の人生を切り開こうとする姿を描くドキュメンタリー。

配給アジアンドキュメンタリーズ

登壇者プロフィール

長井 優希乃（ながい ゆきの）

（ラジオパーソナリティ、ヘナ・アーティスト、エッセイスト、生命大好きニスト、社会科教員）

J-WAVE 「SUNNY VIBES」ナビゲーター

植物で肌を様々な模様に染める身体装飾「ヘナ・アート」と出会ったことをきっかけに、立教大学在学中に世界各地の路上でヘナを描きながら、放浪。在学中より文化人類学を学ぶ。大学卒業後は京都大学大学院に進み、インド・デリーのヘナ・アーティストの家族と寝食を共にしながら文化人類学的研究を行う。大学院修了後、世の中の開発のあり方について疑問を持ち青年海外協力隊に参加、アフリカのマラウイ共和国にて芸術教育アドバイザーを務める。帰国後はヘナ・アーティストとして活動しながら、中学校社会科教員として教育現場にも携わった。これまで訪れた国は33カ国。アート、人類学、教育の分野を越えて、人々が世界と繋がり、多角的な視点から世界をまなざす「きっかけ」をつくる活動を行っている。

著書：WEBコラム「バイブス人類学」, 書籍『令和GALSの社会学』, 寄稿『インド文化読本』

担当番組：J-WAVE 「SUNNY VIBES」ナビゲーター, ポッドキャスト「Wナガイと哲学対話」ナビゲーター, ラジオCM「PILOT」

MC：FUJI ROCK FESTIVAL 「GYPSY AVALON」ステージMC, INSPIRE TOKYO ステージMC

長井 優希乃（ながい ゆきの）

柴田 紗希(しばた さき）

しばさきの愛称で幅広い年齢層から親しまれる愛知県出身のモデル。

さまざまな旅を通じて心を動かすことを大切にしており、多様な文化的背景を持つ人たちと触れ合う旅からは特に影響を受けている。自然と触れ合うことも好き。現在は、肩書きにとらわれず、より自由に自分らしい表現を追求している。

国際NGOプラン・インターナショナルは、誰もが平等で公正な世界を実現するために、子どもや若者、さまざまなステークホルダーとともに世界80カ国以上で活動しています。子どもや女の子たちが直面している不平等を生む原因を明らかにし、その解決にむけ取り組んでいます。子どもたちが生まれてから大人になるまで寄り添い、自らの力で困難や逆境を乗り越えることができるよう支援します。