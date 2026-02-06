Tri-Box、現場の便利さと整然性をさらに高めた新モデルを2月発表

Tri-Box（トライアングラーボックス）

株式会社サニー清掃・整頓が日常化し、監査前だけ整える「一時的な改善」から脱却。 安全・5S の状態が安定し、現場のリスクが低減します。

株式会社サニーの Tri-BOX は、ロッカー天面に起こりがちな「置かれる・溜まる・落ちる」という日常の問題を、構造そのものから断ち切ります。 三角形の“置けない形”が放置物を防ぎ、帯電防止素材がホコリの付着を抑制。



結果として、清潔で整ったロッカールームを“無理なく維持できる環境”が生まれ、

衛生管理・安全対策・印象改善のすべてがスムーズに回り始めます。

気づかないうちに、こんな問題が起きているかもしれません

Tri-Box、さらに整然性・耐久性・便利さを高めた新モデルを2月発表

職場や施設の快適で効率的な環境づくりをサポートします。

Tri-Box は、これまで多くのお客様にご使用いただく中で、 「もっと均一に組み立てたい」「もっと整然と配置したい」 「もっと清掃しやすくしたい」「もっと外れにくくしてほしい」 といった、現場ならではの貴重な声を数多くいただいてきました。

私たち自身もマイナーチェンジを重ねてきましたが、 今回は実際のユーザー様から追加オーダーをいただく中で、 直接お伺いしたご意見をもとに、より本質的な改良に着手しました。

改良ポイント

天板構造を、より強く・より安心へ。

三角ブロックの取付位置を均一化できる新設計

誰が組み立てても同じ品質に仕上がるよう、取付基準を再設計しています。

設置時の位置調整をよりスムーズに

清掃時の移動性を向上

脱落しにくく、変形しにくい構造へ強化

導入事例

吸着材による微調整の難しさを改善し、整列配置が容易になるよう構造を見直しました。厳しい監査や空調周りの清掃など、頻繁な移動作業に対応しやすい構造としています。固定方式と構造を見直し、長期使用でも安定した状態を維持できるようにしました。

清潔・整頓・安全を求められる現場での活用例をご紹介します。

より整然と、より便利に、より安心して使える Tri-Box へ。

ロッカー上の私物散乱がゼロに。衛生監査の指摘が大幅減少。スタッフの私物管理が統一され、バックヤードの動線が改善。ロッカー周りの整理整頓を促進し、利用者満足度が向上。

お客様にもっと喜んでいただけるよう、 そして整然とした配置を長く維持していただけるよう、 まずは“改良そのもの”を優先し、2026年2月出荷分より新仕様を適用します。

Tri-Box は、現場の声とともに進化し続けます。

詳細を見る :https://www.sunny-co.com/tri-box-info/運営ECサイト :https://www.pencle.jp/item/

Tri-box紹介ページ：https://www.sunny-co.com/tri-box-info