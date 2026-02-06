【開催報告】京都で3x3の熱戦！西日本学生No.1決定戦「3x3 Campus Cup」＆プロ・アマ交流戦「3x3.EXE TOURNAMENT」を開催

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）が運営する3x3（3人制バスケットボール）プロチーム「ZIGExN UPDATERS.EXE（以下、じげんアップデーターズ）」は、2026年1月31日（土）・2月1日（日）の2日間にわたり、ホームタウンである京都市の右京地域体育館にて3x3イベントを開催いたしました。

初日は西日本の学生を対象とした「3x3 Campus Cup supported by 3x3.EXE TOURNAMENT（以下、3x3キャンパスカップ）」、2日目はプロ・一般・学生が競う「3x3.EXE TOURNAMENT 2025-2026 KYOTO presented by ZIGExN UPDATERS.EXE（以下、EXEトーナメント）」を実施。

両日合わせて延べ500名の観客・関係者が集結し、学生アスリートのキャリア支援からトップレベルの競技力向上、地域活性化まで、京都を舞台に3x3の魅力を多角的に発信する週末となりました。

■【Day1】西日本学生No.1決定戦「3x3 Campus Cup」

～総勢13チームが激突。現役プロ選手によるキャリアセミナーも同時開催～

西日本の学生を対象とした本大会は、西日本エリアにおける3x3の普及・競技力向上を目的として新設され、男子10チーム・女子3チームの計13チームがエントリーし、初代王者の座をかけて熱戦を繰り広げました。

＜大会結果＞

男子カテゴリーでは「TOY'S（同志社大学・関西大学 混合チーム）」、女子カテゴリーでは「名経（名古屋経済大学）」が見事優勝を果たしました。

男女の上位チームには、翌2月1日（日）に同会場で開催されたプロ・アマ交流戦「3x3.EXE TOURNAMENT 京都」への出場権が授与され、プロチームへの挑戦権を獲得しました。

【優勝】

男子： TOY'S（同志社大学・関西大学）

女子： 名経（名古屋経済大学）

【準優勝】

男子： 大阪産業大学C

女子： 園田学園大学

【個人賞（MVP）】

男子MVP（ROOST賞）： 島倉 欧佑 選手（TOY'S・同志社大学）

女子MVP（b-ex賞）： 畠山 舞 選手（名古屋経済大学）

＜「競技」×「キャリア」セミナー＞

試合前には「3x3ワークショップ キャリアトークセッション」を実施。じげんアップデーターズ所属の下田忠至選手（同志社大卒）・エチャケーナ能登所属の橋田幸華選手（愛知学泉大学卒）らが登壇し、「3x3を始めたきっかけ」や「仕事と競技の両立（デュアルキャリア）」について実体験を語りました。参加学生からは「進路を考える良い機会になった」との声が上がり、スポーツを通じたキャリア形成を支援する場となりました。

＜学生スタッフによる大会運営＞

本大会では、関西学生バスケットボール連盟・全関西大学女子バスケットボール連盟より12名の学生が運営スタッフとして参加しました。京都府バスケットボール協会の指導のもと、レフェリーやTO（テーブルオフィシャルズ）、MC業務に従事。3x3特有のスピード感ある試合展開に対応しながら、大会のスムーズな進行を支えました。

株式会社b-exの未発売ヘアケア商品をはじめ、ROOST、サントリー、クロススポーツマーケティング、ベースフード各社より豪華協賛品が提供され、学生情報センターによるキャリア相談ブースも設置されました。

■【Day2】プロ・一般・学生が激突「3x3.EXE TOURNAMENT KYOTO」

～ホーム京都でプロチーム、学生、地域が一体に～

翌2月1日は、国内最大級のオープントーナメント「3x3.EXE TOURNAMENT KYOTO presented by ZIGExN UPDATERS.EXE」を開催。前日のキャンパスカップを勝ち抜いた学生チームも参戦し、プロチームや社会人チームと真剣勝負を繰り広げました。

＜地域連携プログラムと大会の様子＞

主催チームである「じげんアップデーターズ」も参戦し、ホームの熱気の中で白熱した試合を展開。カテゴリーの枠を超えた交流戦ならではの好ゲームが続出しました。

また、試合の合間には地元・京都との連携した企画を実施し会場を盛り上げました。

・オープニングアクト：京都ハンナリーズ「はんなりんチアスクール」によるキッズチアパフォーマンスが披露され、子どもたちの元気な笑顔が選手たちにエールを送りました。

・来場者参加型イベント：JA京都市協力のもと「お野菜フリースロー大会」を開催。タイムアタック形式でシュートを競い、見事成功した参加者には「京野菜バスケット（京野菜詰め合わせ）」が贈呈されました。

■「ENプロジェクト」について

じげんアップデーターズでは、チームスローガン「UPDATE the YOUTH -若者の挑戦を応援-」のもと、チームの活動を通じて関わる多くの皆さまとのご縁を大切に、持続的な地域の発展、挑戦機会の創出などを目的とした『EN プロジェクト』を開始しています。

本大会もその一環として開催され、京都市を中心とした様々な企業や団体のパートナーの皆様のご協力により実現いたしました。来年度以降も「3x3 Campus Cup」および「3x3.EXE TOURNAMENT」の両大会を継続して開催する予定です。今後も京都の若者を主役に、多方面のステークホルダーと連携した持続可能な活動を行ってまいります。

「ENプロジェクト」の詳細はこちら： https://zigexn.co.jp/updaters/en/

■大会概要

【Day1】

大会名称：3x3 Campus Cup supported by 3x3.EXE TOURNAMENT

開催日程：2026年1月31日（土）

会 場：京都市 右京地域体育館

主 催：株式会社じげん

共 催：株式会社ビバ

協 賛：株式会社ROOST、株式会社ｂ-ｅｘ、リスクモンスター株式会社/一般財団法人リスモン財団、JA京都市、株式会社Agriture、AddElm TECHNOLOGY株式会社、株式会社サントリービバレッジソリューション、ベースフード株式会社

協 力：京都府バスケットボール協会、一般社団法人関西学生バスケットボール連盟、一般社団法人全関西大学女子バスケットボール連盟、クロススポーツマーケティング株式会社、株式会社モルテン

後援：京都府、京都市

【Day2】

大会名称：3x3.EXE TOURNAMENT KYOTO presented by ZIGExN UPDATERS.EXE

開催日程：2026年2月1日（日）

会 場：京都市 右京地域体育館

主 催：3x3.EXE（クロススポーツマーケティング株式会社）

共 催：株式会社ビバ、株式会社じげん

協 賛：株式会社b-ex、JA京都市

後援：京都府、京都市

協力：一般社団法人 京都府バスケットボール協会

参加チーム数：男子18チーム、女子6チーム

■「ZIGExN UPDATERS.EXE」 チーム概要

じげんが運営する、2022年に設立された京都府京都市を本拠地とする3×3プロチームです。3×3を通じて、自治体や地域社会とのつながりを大切に、持続的発展を意識したチーム作りと運営を行います。チーム名には、関わるステークホルダーの方々の人生を「Update（進化）」させていくという決意が込められています。

チームサイトURL: https://zigexn.co.jp/updaters/

オンラインSHOP：https://zigexn3x3.official.ec/

公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/zigexn_updaters.exe/

X（旧Twitter）：https://x.com/ZIGExN_UPDATERS

Facebook：https://www.facebook.com/ZIGExNUPDATERS

［スローガン］

「UPDATE the YOUTH ー若者の挑戦を応援ー 」

スポーツ振興を通じた京都における地域活性化やスポーツ選手のセカンドキャリア支援、学生を巻き込んだチーム運営など、全国の中でも学生が集まる京都で、若者を主役に多方面のステークホルダーと連携した持続可能な活動を実現してまいります。

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。