日本初、量子時代のインフラ評価基盤「量子データセンター（QDC）認証サービス」を提供開始

一般社団法人日本量子コンピューティング協会

一般社団法人日本量子コンピューティング協会（本部：東京都中央区、代表理事：高野 秀隆、以下「当協会」）は、blueqat株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湊 雄一郎）および株式会社ZebraQuantum（本社：東京都中央区、代表取締役：寺園 諒雅）と連携し、量子計算が安定して成立する環境を定義・評価する日本初の認証制度「量子データセンター（QDC）認証サービス」を、2026年2月6日より提供開始いたします。

■ 背景：従来のデータセンター設計思想とのギャップ

2026年、量子技術は研究段階を脱し、実産業・商用フェーズへと移行しました。それに伴い、システムの安定稼働は避けて通れない命題となっています。 しかし、従来のデータセンターはサーバーの「可用性(止まらないこと)」に特化しており、量子計算機が本来備えるべき「計算の安定性・再現性」を保証する設計には至っていません。

量子コンピュータは、超低温の維持、微細振動の排除、電磁ノイズの完全遮断といった極めて高度な環境制御を必要とします。この「環境感受性」への抜本的な対策こそが、商用利用の成否を分ける鍵となります。当協会は、この重要課題を解決すべく、量子時代の次世代インフラに向けた新たな評価基準を策定いたしました。

■ JQCA標準モデル：「ワット・ビット連携」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177149/table/2_1_b0d606bbf52298173de6abaf57db893a.jpg?v=202602060151 ]

当協会が提唱する「ワット・ビット連携」は、計算資源（Bits）と、それを支える電力・冷却（Watts）を不可分なものとして統合的に扱い、計算性能と環境負荷を同時に最適化する設計思想です。

【評価の枠組み：4層統合アーキテクチャ】

■ 認証ランクとロードマップ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177149/table/2_2_03875c0789f27651d3d1f80e37c59ebb.jpg?v=202602060151 ]

技術成熟度と投資フェーズに合わせ、現実的な拡張シナリオ（2段階モデル）を提供します。

■ 導入メリット

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177149/table/2_3_43404bea83e9be7821954d0f0579d1bc.jpg?v=202602060151 ]

【事業者様】 第三者評価による品質証明、他社との差別化、技術力の可視化

【利用者様】 計算結果の信頼性担保、安定した計算リソースの確保

【国家戦略・GX】 ワット・ビット連携によるエネルギー最適化、国際的な信頼性確保

※既存規格（ISO/Uptime Institute）との関係：既存規格を否定するのではなく、「成立性・再現性」という新たな価値軸を追加し、併用することで完全な説明責任を果たします。

■ 認証取得プロセス

事前相談 → 書類審査 → 現地評価 → 判定 → 認証付与 → フォローアップ

■ 代表者コメント

一般社団法人日本量子コンピューティング協会 代表理事 高野 秀隆

「量子コンピュータの商用化において、計算機本体の性能向上だけでなく、それを支えるインフラの品質保証が不可欠です。当協会は、日本発の評価基準として『ワット・ビット連携』を提唱し、世界に先駆けて量子時代のデータセンター認証制度を確立しました。本認証が、日本の量子産業の国際競争力強化に貢献することを確信しています。」

blueqat株式会社 代表取締役 湊 雄一郎

「量子コンピュータの真価を発揮するためには、計算機だけでなく、それを取り巻く環境全体の最適化が必要です。blueqatは量子ソフトウェアの開発を通じて、環境ノイズが計算精度に与える影響を熟知しています。QDC認証は、量子計算の'成立性'を担保する画期的な取り組みであり、量子産業のエコシステム全体の発展に寄与するものと期待しています。」

株式会社ZebraQuantum 代表取締役 寺園 諒雅

「量子技術の社会実装において、インフラの信頼性は最も重要な基盤です。従来のデータセンター評価では測れない'計算の正しさ'を保証するQDC認証は、量子時代の新たなスタンダードとなるでしょう。ZebraQuantumは、量子技術とAIの融合により、この認証制度の普及と発展を支援してまいります。」

組織概要

一般社団法人日本量子コンピューティング協会（JQCA）

所在地： 東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

代表者： 代表理事 高野 秀隆

設立： 2023年6月27日

事業内容： 量子コンピューティング技術の普及啓発・人材育成、研究支援、産学官連携、量子セキュリティ等の基準策定および認証事業

URL： https://jqca.org/

blueqat株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷2-24-12-39F

代表者： 代表取締役 湊 雄一郎

設立： 2008年12月12日

事業内容： 量子コンピューティング関連ソフトウェア開発、量子アルゴリズム研究、量子機械学習、量子セキュリティソリューション提供

URL： https://blueqat.co.jp/

株式会社ZebraQuantum

所在地： 東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

代表者： 代表取締役 寺園 諒雅

設立： 2023年

事業内容： 量子コンピュータ・AI技術を活用した地域課題解決、ITサービス、システム開発、量子技術専門メディア運営

URL： https://www.zebraquantum.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本量子コンピューティング協会（JQCA）

量子データセンター認証サービス 事務局

E-mail：info@jqca.org