プロモツール、『調香体験香房 L’esprit』にて、和精油の調香コースを新設

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジー（香りやニオイに関する技術）カンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は、当社のコンセプトショップ『調香体験香房 L’esprit（レスプリ）』（東京都文京区）で提供している調香体験において、新たに和精油に特化したコースを開始したことをお知らせします。

なお、本コースの内容は「東急ロイヤルクラブメンバーズマガジン『Fino』2026冬号」でも取り上げられ、和精油を用いた本格的な調香体験として注目を集めています。

調香体験コース開始背景

プロモツールが運営する『調香体験香房 L’esprit』に新設された和精油コース。

近年、自然派志向の高まりやパンデミックを契機とした在宅リラックス需要の増加により、天然精油を用いたアロマグッズが広がりを見せています。さらに「自分だけの香りを作りたい」というニーズが拡大し、調香体験への関心も高まっています。こうした市場の変化を受け、当社では日本有数の専属調香師が香りの質と安全性を徹底監修し、その知見をもとに厳選した高品質な天然精油を使用した調香コースを開発しました。インストラクターは、当社製品「香りのフラワーマーケット」シリーズを手掛けた専属チーフアロマデザイナー丸山友紀が担当。当社調香師も使用している電子はかりなど本格的な器具類を使用するため、IFRAスタンダードを遵守した調香（※1）が可能となり、国内では類のない（※2）贅沢で安全性の高いオリジナルアロマを創ることができます。

和精油コースの魅力

調香体験では約30種類の精油を厳選して提供しています。新設した「和精油コース」は、フランスの洗練された調香技術と、日本の繊細で奥ゆかしい香り文化を融合させたプログラムです。本コースオリジナルのブレンド精油をベースに、ヒノキ、ヒバ、ユズ、スダチ、シークヮーサーから3種類の香りを組み合わせて、自分だけの香りを創り上げることができます。また、サンダルウッドやパチュリ、クローブなども組み合わせることで、香りに深みを加えることも可能です。これらと和の香りを組み合わせることで、現代のライフスタイルに寄り添う“和モダンな香り”を体験できるのが大きな特長です。完成した香りは、アロマサシェやルームスプレーとしてその場で仕上げた香りを持ち帰り、日常でお楽しみいただけます。

東急ロイヤルクラブ会員誌『Fino（フィノ）』2026冬号にて紹介。和精油を用いた本格的な調香体験として、感度の高い層からも注目を集めています。

和精油を軸にした新しい香り体験として注目いただき、「東急ロイヤルクラブメンバーズマガジン『Fino』2026冬号」でも紹介されています。

体験できる2つのコース

和精油アロマサシェコース

● 料金：6,600円（税込）

● 内容：5種類の和精油を含浸させたウッドチップから3種類を選び、ベース精油1種と合わせて計4種をブレンド。薬サジで1杯ずつ調整しながら、自分だけのサシェを作成できます。

和精油ルームスプレーコース

● 料金：12,100円（税込）

● 内容：5種類の和精油から3種類を選び、ベース精油1種と合わせて計4種をブレンド。0.5g単位で調整しながら、自分だけのルームスプレーを作成できます。

今後の展望

和精油コースのご予約はこちら :https://lesprit.shop/

今後当社は、安心・安全な香りづくりを基盤に、日本の四季や風土が育んだ香り文化を広く伝えてまいります。和精油を通じて、日本独自の美意識を現代のライフスタイルに寄り添う形で提案し、国内外へと発信していくことで、“日本ならではの香り”を未来へ継承してまいります。

※1 当社が開発する香りはIFRA(国際香粧品香料協会)/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）」の厳格な基準と規制に即した安全性の高い香料を使用して開発していますので、安心してお使いいただけます。IFRAは世界の香料原料の安全性を決定する唯一の国際機関であり、IFRAに加盟する世界の香料会社は毎年改定される香料原料の安全基準に沿って、使用する香料の選定や配合率を変更し、ブレンドの安全性を担保しています。

※2 本サービスは、2025年2月時点で自社調べにより、国際安全基準であるIFRAスタンダードの遵守を義務付けられた日本唯一の組織であり、当社が所属する日本香料工業会の正会員による香り体験サービスが他に存在しないことを確認しております。よって、国際安全基準を遵守した本格的な調香体験コースを提供する国内初のサービスであるとしております。調査は、日本国内で展開されている主要な香り体験サービスを対象に実施しました。

ご参考：日本香料工業会会員一覧 https://jffma-jp.org/profile/overview/

調香体験香房 L’esprit（レスプリ）

文京区本駒込に位置する『調香体験香房 L’esprit』の外観。千石駅から徒歩約5分とアクセスも良く、落ち着いた空間で和精油の調香をゆったりとお楽しみいただけます。

所在地： 〒113-0021 東京都文京区本駒込6-5-2

アクセス： JR山手線「駒込駅」より徒歩約6分、都営三田線「千石駅」より徒歩約5分

営業時間： 11:00～19:00（※コース最終受付 18:00）

定休日： 月曜日・火曜日・水曜日

公式サイト： https://lesprit.shop/

