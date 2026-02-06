MILKFED.（ミルクフェド）がFurby（ファービー）、My Little Pony（マイリトルポニー）、POTATO HEAD（ポテトヘッド）とのコラボレーションアイテムを発表。
株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するレディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」は、世界的なゲーム・IP・玩具企業「Hasbro（ハズブロ）」が展開する「Furby（ファービー）」「My Little Pony（マイリトルポニー）」「POTATO HEAD（ポテトヘッド）」とのコラボレーションアイテムを2月13日(金)より発売いたします。
また発売に先駆け、2月6日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」と全国のMILKFED.店舗にて予約受付を開始いたします。
予約ページはこちら :
https://calif.cc/blogs/news/milkfed_new_20260206
本コラボレーションは、平成のポップカルチャーを象徴する3つのアイコンを、MILKFED.のポップで遊び心あふれる世界観に落とし込み、それぞれのキャラクターの個性に合わせたロゴデザインを施したTシャツコレクションです。
商品詳細
MILKFED. / Furby COMPACT S/S TEE
CHARCOAL/ONESIZE
\6,600 intax
MILKFED. / My Little Pony RINGER S/S TEE
OFFWHITE/ONESIZE
\6,600 intax
MILKFED. / Mr. Potato Head S/S TEE
OATMEAL/ONESIZE
\6,600 intax
販売詳細
2月6日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」、全国のMILKFED.店舗にて予約受付開始
2月13日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国のMILKFED.店舗にて発売開始
・オフィシャルオンラインストア「calif」
予約ページ https://calif.cc/blogs/news/milkfed_new_20260206
特設サイト ※2月13日(金)正午公開 https://calif.cc/blogs/feature/260213milkfed_hasbro
・ZOZOTOWN ※2月13日(金)正午公開
https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=2118620&draft=1(https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=2118620&draft=1)
・MILKFED.店舗一覧
https://milkfed.jp/stores/
Furby（ファービー）
1998年にアメリカで誕生し、翌1999年に日本に上陸したおしゃべりペット型玩具。話しかけたり、なでたりすることで反応する“おしゃべりペット”として世界的なブームを巻き起こしました。
2023年夏には、新たに「キュートでクール、そしてちょっと不思議」な世界観を持つ最新世代のファービーが登場。ポップカルチャーに影響を与え続ける存在として、今なお世代を超えて支持されています。
My Little Pony（マイリトルポニー）
1983年にアメリカで誕生した玩具シリーズ。現在では玩具にとどまらず、アニメーション、音楽、出版、デジタルコンテンツ、ライブ体験など、幅広い分野に展開するグローバルエンターテインメントブランドへと進化しています。
子どもから大人まで幅広い世代に愛され、近年ではファッションやカルチャーシーンでも注目を集めています。
POTATO HEAD（ポテトヘッド）
1952年に誕生した、顔のパーツを自由に付け替えられるユニークなキャラクター。発売当初は98セントで販売され、その後プラスチック製玩具として進化し、全米でテレビCMが放映されるなど大ヒットを記録しました。
1986年にはアイダホ州ボイス市の市長候補に指名され、2000年には米国玩具の殿堂入りを果たすなど、カルチャーアイコンとしての地位を確立。これまでに世界累計1億個以上が販売されています。
【MILKFED. ミルクフェド】
1995年、ソフィア・コッポラが幼少時代からの友人ステファニー・ハイマンをパートナーにスタートさせたブランド。
X-girlを立ち上げたsonic youthと交友関係にあったソフィア・コッポラは、ニューヨークでゲリラ的に行なわれたX-girlのファッションショーに参加するなど、X-girlに携わり影響を受け、自分でもブランドをスタートさせようと立ち上げました。
ソフィアが作ってきた「エレガント」「カジュアル」のコンセプトを継承しつつ、トレンド要素を共存させ、多くのファンを魅了するブランドとして愛されています。
いつまでも、どんな時も「かわいい」を忘れない女性へ、自分をカテゴライズしない自由なファッションスタイルを提案しています。
Official HP : https://milkfed.jp/(https://milkfed.jp/)
Instagram：https://www.instagram.com/milkfedjp/(https://www.instagram.com/milkfedjp/)
X：https://twitter.com/MILKFEDJP(https://twitter.com/MILKFEDJP)
LINE：https://page.line.me/iqq3113g(https://page.line.me/iqq3113g)
TikTok：https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP(https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP)
OFFICIAL ONLINE STORE “calif”： https://calif.cc/pages/milkfed(https://calif.cc/pages/milkfed)
【会社概要】
社名：株式会社 ビーズインターナショナル
代表取締役社長：西方 雄作
本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F
URL：https://bs-intl.jp/
ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/
公式オンラインストア：https://calif.cc/
設立年：1990年12月
従業員数：360名（2025年1月時点）
資本金：4,500万円
事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業