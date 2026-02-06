【フジテレビ】加藤史帆主演 有澤樟太郎が御曹司に挑戦『令嬢は夜の蝶になりたい』２月６日（金）０時よりFOD SHORTにて独占配信開始

株式会社フジテレビジョンhttps://short.fod.fujitv.co.jp/sxiyb/ （番組ページ）

フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて、『令嬢は夜の蝶になりたい』の独占配信を、２月６日（金）０時より開始しました。

『FOD SHORT』は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

『令嬢は夜の蝶になりたい』（C）フジテレビ

FOD SHORTドラマ『令嬢は夜の蝶になりたい』は、身分を隠し夜の世界に飛び込んだ財閥令嬢・百合子が、自分の力で輝きを見つけていく成長物語です。

本作で主演を務めるのは、「けやき坂46」「日向坂46」時代から培ってきた表現力で、グループ卒業後も多くのドラマに出演し、女優としても存在感を高めてきた加藤史帆。財閥令嬢でありながら自分の力で人生を切り拓こうとする主人公・百合子を演じます。そして、舞台『刀剣乱舞』や『ハイキュー!!』など数々の人気作で主要キャストを務め、確かな演技力で躍進を続ける有澤樟太郎が、不器用ながらも、百合子の挑戦を傍で支える財閥御曹司・翔を演じます。百合子の挑戦と成長、そして揺れ動く心を描く物語の結末を、お見逃しなく！

【コメント】

加藤史帆

「グループ在籍時にオファーをいただいた本作は、初挑戦となる役柄でした。

これまで経験したことのないジャンルの衣装にも挑み、非日常的なロケ地で臨んだ撮影は毎日がとても刺激的でした。

百合子の成長物語、ぜひ見守っていただけると嬉しいです」

有澤 樟太郎

「この度恐縮ながら、ど真ん中の御曹司を演じさせていただきました。

お嬢様として恵まれながらも１から新たなことにチャレンジする百合子を不器用ながらに支える役所です。

僕個人としてもショートドラマという新しいジャンルを精一杯楽しませていただきました。是非お楽しみに！！」

井筒雄太

「役を演じる度に、お嬢様やお店のことに一所懸命な小林がとても愛おしくなりました！

登場人物それぞれが胸に抱いている想いに対して、真っ直ぐな姿をぜひ見て頂きたいです」

椿原愛

「この役が決まってから、美しいドレス達を品よく着こなせるようにと気合い入れて挑ませて頂きました。

きっと麗華にとっては戦闘服と同じだから。煌びやかな衣装にも是非注目してください！」

横野すみれ

「素敵なドレスを着て、本物の店舗で撮影できた時間は宝物です。色々な壁にぶつかりながらも進んでいく姿に、勇気をもらえるはず。個性豊かなキャラたちをぜひ応援してください！」

天羽希純

「キャバクラが舞台ということで、キラキラした世界をあまり知らない私はすごく新鮮に楽しめました！明るく世話焼きな役が自分と重なりとても演じやすかったです。

あなたは誰を指名しますか？」

水原ゆき

「百合子の成長物語、そしてそんな百合子を見て周囲の人たちも大切なものを学んでいく―

そんな素敵な作品です。中々ない役柄でしたが、楽しく演じさせていただきました！

ヒ、ヒール以外…笑」

青木瞭

「現場が常に明るく、本当に楽しい現場でした！

個性豊かなキャラクターたちと、僕との温度差もありますが、冷静沈着に物事を俯瞰で役柄ですので、楽しみながら見てくださいね！」

岸明日香

「華やかな夜の世界で、No.１キャバ嬢の輝夜を演じさせていただきました。

輝夜は天真爛漫で、それでいて芯があるとても強い女性です。

史帆ちゃん演じる百合子を巻き込み起こっていく試練、女の戦い、それぞれの女性の生き方を是非楽しみに観てください！」

【ストーリー】

「私、今日からキャバ嬢になります！」超ド級の財閥令嬢・百合子が選んだのはまさかの“夜の世界”。

婚約者の財閥御曹司の反対を振り切る彼女だが、そこには大きな理由が隠されていた。

身分を隠し、壮絶なイジメも修羅場も、持ち前のポジティブ全開で華麗に突破。仲間や先輩との出会いの中で次第に、夜の蝶として羽ばたいていく。果たして百合子は自分の輝きを信じ、自分の夢を叶えることができるのか！？

◇ ドラマ概要

■タイトル：『令嬢は夜の蝶になりたい』（全70話）

■配 信：２月６日（金）０時～独占配信開始

■出 演：加藤史帆／有澤樟太郎

井筒雄太（SHOW-WA）／椿原 愛／横野すみれ／天羽希純／水原ゆき／青木 瞭

加賀成一／ゆうき（土佐兄弟）／はっちゴーゴー！！／が～（にくだわら）／長嶋トモヒ

コ（ダーリンハニー）／田中佑弥／森永友基／八杉泰雅

岸明日香／飯田基祐

大窪人衛／小椋 毅

■スタッフ：脚本：森 七聖／生崎文乃

監督：たちばな やすひと

プロデュース：荒井俊雄／田上向日葵

プロデューサー：山下友浩

制作協力：ALiCE

制作プロダクション：Nemeton

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp/sxiyb/ （番組ページ）

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Pla

y）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp