OPENREC.tv、『遊戯王 マスターデュエル』との特別企画「OPENREC PARK」を開催

株式会社OPENREC（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：兵頭陽）が運営するライブ

配信プラットフォーム「OPENREC.tv」は、コナミデジタルエンタテインメントが提供する大人気デジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』と、OPENREC.tvの人気企画

「OPENREC PARK」との初となる特別企画を開催いたします。

本企画では、人気配信者・VTuber計16名が出演し、2人1組のデュエル形式で優勝を争うトーナメント企画を実施します。

初心者から上級者まで幅広い視聴者が楽しめる構成となっており、ゲームの奥深い戦略性と、配信ならではのエンターテインメント性を融合させた番組をお届けします。

「遊戯王 マスターデュエル パーク」 配信概要

■配信日時

2026年2月7日(土)19:00～

■出演者（以下敬称略）

【参加招待配信者】

チームA：SHAKA / よしなま

チームB：宇野昌磨 / けんき

チームC：まふまふ / もこう

チームD：ボドカ / おにや

チームE：まざー3 / こく兄

チームF：渋谷ハル / 柊ツルギ

チームG：夏色まつり / アキ・ローゼンタール

チームH：一条莉々華 / 響咲リオナ

【MC / ゲスト】

岸大河 / 外崎友亮 / 鈴木ノリアキ

【コーチ】

たすく / magu6o / シーアーチャー / はみるとん

■配信リンク

OPENREC.tv「OPENREC PARK」：https://www.openrec.tv/live/em8xvwnpvr2

『遊戯王 マスターデュエル』について

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI (C)Konami Digital Entertainment

『遊戯王 マスターデュエル』は、『遊戯王OCG/TCG』を代表するカード「ブラック・マジシャン」を始め、「青眼の白龍」、「封印されしエクゾディア」など、合計12,000種を超えるカードが登場する対戦型カードゲームです。オンライン環境下であればデータ連携により、どのプラットフォームからでも楽しむことができます。クロスプラットフォームにも対応しているため、より多くのプレーヤーとオンライン対戦が可能です。最新の家庭用ゲーム機では、デュエルを盛り上げるサウンドと共に4K解像度による迫力のある映像をお楽しみ頂けます。

また、『遊戯王OCG/TCG』のカードを題材とした様々なストーリーが楽しめる「ソロモード」や「ソロモード」内で遊びながらデュエルを学べる「チュートリアル機能」、「カードデータベース」との連携で世界中のデュエリストの「デッキレシピ」を確認・コピーできる機能、所持しているカードを分解して新たなカードを生成できる「カードクラフト機能」なども搭載しており、『遊戯王OCG/TCG』をデジタルで存分に楽しむことが可能です。

『遊戯王 マスターデュエル』配信先

・家庭用版：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)

・モバイル版：App Store / Google Play

・PC版：Steam(R)

※基本プレー無料（アイテム課金制）

「OPENREC PARK」について

「OPENREC PARK」は、ゲームタイトルと配信者・視聴者をつなぐ体験型エンタメ企画として、これまで数多くのタイトルとの企画やコラボレーションを実施してきました。今回の『遊戯王 マスターデュエル』とのコラボレーションでは、デジタルカードゲームならではの戦略性と、配信者同士の掛け合いやリアクションを通じて、新たなゲーム体験の創出を目指します。

株式会社OPENRECについて

所在地：東京都渋谷区代々木1丁目24番10号 TSビル3階

代表者：代表取締役 兵頭陽

設立：2022年12月28日

事業内容：ライブ配信事業

企業サイト：https://openrec.co.jp/

「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/

OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC

