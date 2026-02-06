OPENREC.tv、『遊戯王 マスターデュエル』との特別企画「OPENREC PARK」を開催

株式会社OPENREC


株式会社OPENREC（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：兵頭陽）が運営するライブ


配信プラットフォーム「OPENREC.tv」は、コナミデジタルエンタテインメントが提供する大人気デジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』と、OPENREC.tvの人気企画


「OPENREC PARK」との初となる特別企画を開催いたします。



本企画では、人気配信者・VTuber計16名が出演し、2人1組のデュエル形式で優勝を争うトーナメント企画を実施します。


初心者から上級者まで幅広い視聴者が楽しめる構成となっており、ゲームの奥深い戦略性と、配信ならではのエンターテインメント性を融合させた番組をお届けします。



「遊戯王 マスターデュエル パーク」 配信概要


■配信日時


2026年2月7日(土)19:00～



■出演者（以下敬称略）


【参加招待配信者】


チームA：SHAKA / よしなま


チームB：宇野昌磨 / けんき


チームC：まふまふ / もこう


チームD：ボドカ / おにや


チームE：まざー3 / こく兄


チームF：渋谷ハル / 柊ツルギ


チームG：夏色まつり / アキ・ローゼンタール


チームH：一条莉々華 / 響咲リオナ


【MC / ゲスト】


岸大河 / 外崎友亮 / 鈴木ノリアキ




【コーチ】


たすく / magu6o / シーアーチャー / はみるとん



■配信リンク


OPENREC.tv「OPENREC PARK」：https://www.openrec.tv/live/em8xvwnpvr2



『遊戯王 マスターデュエル』について




(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI　(C)Konami Digital Entertainment



『遊戯王 マスターデュエル』は、『遊戯王OCG/TCG』を代表するカード「ブラック・マジシャン」を始め、「青眼の白龍」、「封印されしエクゾディア」など、合計12,000種を超えるカードが登場する対戦型カードゲームです。オンライン環境下であればデータ連携により、どのプラットフォームからでも楽しむことができます。クロスプラットフォームにも対応しているため、より多くのプレーヤーとオンライン対戦が可能です。最新の家庭用ゲーム機では、デュエルを盛り上げるサウンドと共に4K解像度による迫力のある映像をお楽しみ頂けます。


また、『遊戯王OCG/TCG』のカードを題材とした様々なストーリーが楽しめる「ソロモード」や「ソロモード」内で遊びながらデュエルを学べる「チュートリアル機能」、「カードデータベース」との連携で世界中のデュエリストの「デッキレシピ」を確認・コピーできる機能、所持しているカードを分解して新たなカードを生成できる「カードクラフト機能」なども搭載しており、『遊戯王OCG/TCG』をデジタルで存分に楽しむことが可能です。


『遊戯王 マスターデュエル』配信先


・家庭用版：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)


・モバイル版：App Store　/　Google Play


・PC版：Steam(R)


※基本プレー無料（アイテム課金制）


「OPENREC PARK」について


「OPENREC PARK」は、ゲームタイトルと配信者・視聴者をつなぐ体験型エンタメ企画として、これまで数多くのタイトルとの企画やコラボレーションを実施してきました。今回の『遊戯王 マスターデュエル』とのコラボレーションでは、デジタルカードゲームならではの戦略性と、配信者同士の掛け合いやリアクションを通じて、新たなゲーム体験の創出を目指します。



株式会社OPENRECについて


所在地：東京都渋谷区代々木1丁目24番10号　TSビル3階


代表者：代表取締役 兵頭陽


設立：2022年12月28日


事業内容：ライブ配信事業


企業サイト：https://openrec.co.jp/


「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/


OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC


