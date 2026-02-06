exaBase 生成AI、エージェントコレクションにPowerPointでのダウンロードが可能な資料生成エージェントを追加

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、国内市場シェア1位を獲得した*法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」のエージェントコレクションに、PowerPointでのダウンロードが可能な資料生成エージェントを追加しました。自社テンプレートにも対応し、資料を生成した後のデザイン調整や編集作業が容易になります。

☑特徴

1．「コピー＆ペースト」や「作り直し」の手間を削減

これまでの生成AIによる資料作成では、出力されたテキストや構成案を、ユーザーがPowerPointに個別に貼り付けるといった転記作業が必要でした。本エージェントでは、PowerPointファイル（.pptx）そのものを生成・ダウンロードできるため、面倒な転記作業は不要となり、仕上げまでの編集作業を削減することが可能です。

画像：実際に出力したPowerPoint ファイルの例

2．自社テンプレートへの対応でデザイン調整が不要に

自社専用のスライドマスター（テンプレート）を反映させてスライド資料を生成することが可能です。自社デザインを踏まえたうえで生成されるため、「AIが作ったデザインを自社フォーマットに修正する」という作業が発生しません。

☑ 利用について

・exaBase 生成AIのユーザーは、お申し込み不要でご利用いただけます。

・PowerPointファイルとしての出力・ダウンロード機能は、従量課金を抑えた「エコノミーモデル」での利用も可能です。高品質な資料作成機能を、料金を気にすることなく利用できるため、社内での日常的な資料作成業務においてもコストを抑えながら積極的に活用いただけます。

* 出典：富士キメラ総研「2026 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査 市場編」

2026年1月23日付けプレスリリース：法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」が市場シェア1位を獲得～ 富士キメラ総研「2026 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査 市場編」「サードパーティ対話型生成AIアプリケーション」部門にて ～：https://exawizards.com/archives/31371/

☑ exaBase 生成AIについて

exaBase 生成AI は、2023年6月の有料サービス開始以来、約1,200社のユーザーの皆様にご利用いただいています。

法人が生成AIを利用するうえで課題となっているセキュリティやコンプライアンス面に配慮しており、管理者側での利用状況の把握、禁止ワードの登録などに対応しています。また、それぞれのユーザーが、生成AIの利用でどの程度の生産性を向上させたのかを推定しており、画面からグラフ形式で確認できます。

生成AIを自社独自のデータを基に活用することも可能です。利用者や管理者が自社独自のファイルをアップロードしたうえで、その内容を基にして対話・生成が利用できる機能も実装しています。

exaBase 生成AIについては以下のリンクをご覧ください。 https://exawizards.com/exabase/gpt

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/