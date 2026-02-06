異世界ライフRPG『エンジェリックリンク』、「エンジェリックリンク4.5周年記念生放送」配信決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESの『エンジェリックリンク』にて、サービス開始4.5周年を記念して開催する4.5thアニバーサリーイベントに向けた生放送番組についてお知らせいたします。

■「エンジェリックリンク4.5周年記念生放送」配信概要

エンジェリックリンク4.5周年記念生放送が配信決定！

今回も4.5周年アニバーサリーの先行情報公開や、視聴者参加型のライブドローイング企画など、

盛りだくさんの内容で予定しております！

そして生放送恒例の大人気「出張ASMRコーナー」も！

イヤホン・ヘッドホンの調子をばっちり整えて、楽しみにお待ちくださいね♪

・放送日時： 2026年2月14日（土） 20時00分～21時30分（予定）

※番組の進行状況によって、21時30分より前に放送が終了することもございます。

▼配信特設ページ

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/ucXtF7J4aN0

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349802697

▼出演者（予定）

・MC

平井善之（アメリカザリガニ）

・ゲスト

みたかりん（ルシフェル役）

唯香（ベルゼブブ役）

小波すず（ベリアル役）

くろぬこネーロ（イラストレーター）

・開発

はとP

▼公式サイト

https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html

▼公式X

https://x.com/AnCL_STAFF

▼公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA

▼ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/angelic

■『エンジェリックリンク（エンクリ）』とは

本作は、異世界転生した主人公（あなた）と、異世界ニューエデンの堕天使たちが織り成す、異世界なろう系RPG。オート機能も搭載されている簡単操作のコマンドバトルで素材を集め、個性豊かな堕天使たちを育成しよう。また、メインとなるクエストを進行すると、アニメ 『私、能力は平均値でって言ったよね!』でおなじみのFUNA先生が生み出した世界観で繰り広げられる、ほんわかストーリーを楽しむことができる。

多忙な日常に疲れがちな現代社会――

可愛すぎる堕天使たちとのゆるふわ共同生活はいかがですか？

▼公式プロモーションムービー

https://youtu.be/oGSbKkcYEE0

■公式YouTubeチャンネルにて、ゲーム＆キャラ紹介動画公開中！

現在公式YouTubeチャンネルでは、ナビゲーターのルシフェルが『エンジェリックリンク』の魅力を紹介する「堕天使でもわかる『エンクリ入門』」と、ゲームに登場する主要キャラクター達を紹介する「ルシフェルの『ダ天使辞典』」を連載中！

ここでしか見られないショートストーリーや、『エンジェリックリンク』の世界とより深く繋がれるコンテンツをお届けしています！

●堕天使でもわかる『エンクリ入門』第1回 ～エンクリってどんなゲーム？～

https://youtu.be/iGySUiJGEJA

●ルシフェルの『ダ天使辞典』～ルシフェル編～

https://youtu.be/jzrLwqsXoeA

●堕天使の『異世界散歩』

https://youtu.be/gI0srQ26c8U

■製品概要

タイトル：エンジェリックリンク（略称：エンクリ）

ジャンル：ふっとばし系コマンドバトルRPG

公式サイト：https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html

公式PV：https://youtu.be/oGSbKkcYEE0

公式X：https://x.com/AnCL_STAFF

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版／DMM GAMES STORE版）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC