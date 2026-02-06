異世界ライフRPG『エンジェリックリンク』、「エンジェリックリンク4.5周年記念生放送」配信決定！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESの『エンジェリックリンク』にて、サービス開始4.5周年を記念して開催する4.5thアニバーサリーイベントに向けた生放送番組についてお知らせいたします。
■「エンジェリックリンク4.5周年記念生放送」配信概要
エンジェリックリンク4.5周年記念生放送が配信決定！
今回も4.5周年アニバーサリーの先行情報公開や、視聴者参加型のライブドローイング企画など、
盛りだくさんの内容で予定しております！
そして生放送恒例の大人気「出張ASMRコーナー」も！
イヤホン・ヘッドホンの調子をばっちり整えて、楽しみにお待ちくださいね♪
・放送日時： 2026年2月14日（土） 20時00分～21時30分（予定）
※番組の進行状況によって、21時30分より前に放送が終了することもございます。
▼配信特設ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/ucXtF7J4aN0
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349802697
▼出演者（予定）
・MC
平井善之（アメリカザリガニ）
・ゲスト
みたかりん（ルシフェル役）
唯香（ベルゼブブ役）
小波すず（ベリアル役）
くろぬこネーロ（イラストレーター）
・開発
はとP
▼公式サイト
https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html
▼公式X
https://x.com/AnCL_STAFF
▼公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA
▼ゲーム起動はこちら
https://games.dmm.com/detail/angelic
■『エンジェリックリンク（エンクリ）』とは
本作は、異世界転生した主人公（あなた）と、異世界ニューエデンの堕天使たちが織り成す、異世界なろう系RPG。オート機能も搭載されている簡単操作のコマンドバトルで素材を集め、個性豊かな堕天使たちを育成しよう。また、メインとなるクエストを進行すると、アニメ 『私、能力は平均値でって言ったよね!』でおなじみのFUNA先生が生み出した世界観で繰り広げられる、ほんわかストーリーを楽しむことができる。
多忙な日常に疲れがちな現代社会――
可愛すぎる堕天使たちとのゆるふわ共同生活はいかがですか？
▼公式プロモーションムービー
https://youtu.be/oGSbKkcYEE0
■公式YouTubeチャンネルにて、ゲーム＆キャラ紹介動画公開中！
現在公式YouTubeチャンネルでは、ナビゲーターのルシフェルが『エンジェリックリンク』の魅力を紹介する「堕天使でもわかる『エンクリ入門』」と、ゲームに登場する主要キャラクター達を紹介する「ルシフェルの『ダ天使辞典』」を連載中！
ここでしか見られないショートストーリーや、『エンジェリックリンク』の世界とより深く繋がれるコンテンツをお届けしています！
●堕天使でもわかる『エンクリ入門』第1回 ～エンクリってどんなゲーム？～
https://youtu.be/iGySUiJGEJA
●ルシフェルの『ダ天使辞典』～ルシフェル編～
https://youtu.be/jzrLwqsXoeA
●堕天使の『異世界散歩』
https://youtu.be/gI0srQ26c8U
■製品概要
タイトル：エンジェリックリンク（略称：エンクリ）
ジャンル：ふっとばし系コマンドバトルRPG
公式サイト：https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html
公式PV：https://youtu.be/oGSbKkcYEE0
公式X：https://x.com/AnCL_STAFF
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版／DMM GAMES STORE版）
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC