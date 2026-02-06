【茨城県常陸太田市】「第13回汁ONEカップ2026」を開催します

常陸太田市

このイベントは、市内外からの参加19店舗による常陸太田市産の食材を使用した、お椀で食べる汁物創作料理が一杯400円で楽しめます。汁物１杯につき投票券１枚が発行され、来場者投票によってNo.1を決定します。特産品、菓子類、小物雑貨等の販売（16店舗）も行います。

開催概要

〇日時：令和8年2月8日（日・祝） ※荒天の場合は中止

午前9時30分~午後3時

〇場所：JR常陸太田駅前広場（茨城県常陸太田市山下町1043）

※臨時駐車場…常陸太田市役所、常陸太田合同庁舎、総合福祉会館、セレモニーホールすずき駅前館、JA常陸専用駐車場

※常陸太田市役所から『じょっピー』(自動運転ＥＶバス)で来場できます。

『じょっピー』で来場された方には、限定グッズをプレゼント！

〇内容

（1）汁ONEカップ参加店…19店舗

常陸太田市産の食材を1つ以上使用した温かい創作汁物料理を提供します。

味・アイディア・インパクト等を考慮して来場者が、汁物料理のNo.1を決定します。

※汁物料理 1杯400円（全店）

※第１位の「汁物料理」を道の駅ひたちおおたレストランShunSai、金砂の湯、

ぬく森の湯において期間限定で提供します（2月下旬～3月中旬予定）。

（2）物販等の参加店…16店舗

特産品、菓子類、小物雑貨等の販売

※秋田県仙北市（有縁友好交流都市）特別出店

イベントに関する問い合わせ

第13回汁ONEカップ2026実行委員会事務局（常陸太田市観光物産協会内）

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町949-9

電話：0294-72-8194

FAX：0294-72-4201

電話対応時間：午前8時30分~午後5時15分（土日祝除く）

詳しくはこちら :https://www.kanko-hitachiota.com/page/page002024.html常陸太田市観光物産協会ホームページ