くるめし弁当公式YouTubeチャンネル『BENTOBEN - 弁当弁 -』「トゥアンビ×ヨネダ2000 愛」を公開

国内最大級の法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、公式YouTubeチャンネル『BENTOBEN - 弁当弁 -』にて2026年2月6日（金）12:00より「トゥアンビ×ヨネダ2000 愛｜BENTOBEN - 弁当弁 -」を公開しました。前作の誠さんに続き、今回はM-1グランプリ2025のファイナリストでもあるヨネダ2000の愛さんが、トゥアンビ流の“サーモン弁当”をご紹介します。某有名ゲームのキャラクターに恋をした、淡い幼少期の思い出などを振り返りながら語るお弁当の魅力を、ぜひ動画でお楽しみください。

『BENTOBEN - 弁当弁 -』YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kurumesi(https://www.youtube.com/@kurumesi)



■トゥアンビ×ヨネダ2000 愛｜BENTOBEN - 弁当弁 -

公開日：2026年2月6日（金）12:00

動画URL：https://youtu.be/hz5pFplcJDY

見どころ：サーモンが好きという愛さんに用意されたのは、サーモン・鶏・ポーク、3種類のメインが楽しめるトゥアンビのお弁当。そんなお弁当を前にして愛さんは「すべてがメイン級で選べない」という贅沢な悩みを抱えます。目移りしながらも選んだ鶏ももスパイス焼きを食べると、某有名ゲームのキャラクターへの恋心がよみがえり…。サーモンとポーク、残り2つのメインも思わず唸る美味しさで、とある行動にでる愛さんの姿にも注目です。動画の最後にはお弁当を一緒に食べたい、大好きなあの人への愛の告白も。美味しさに悶絶しながら食べ進め、ユーモラスに弁当愛を語る愛さんを、ぜひ動画でご覧ください。

■「ヨネダ2000 愛」プロフィール

1996年神奈川県出身、吉本興業所属のお笑い芸人。NSC東京校23期生として入学し、2020年にお笑いコンビ「ヨネダ2000」を結成。唯一無二の世界観や堂々としたパフォーマンスで異彩を放ち、2022年M-1グランプリ決勝進出をきっかけにブレイク。現在はその愛されるキャラクターで、バラエティ番組を中心に幅広く活躍している。M-1グランプリ2025のファイナリスト。

■「to-un-be（トゥアンビ）」について

北青山の名店「ランスYANAGIDATE」出身シェフが手掛ける「to-un-be（トゥアンビ）」。「美味しさと共に驚きと革新を」そんな想いをこめて、五感で楽しめるよう香りや盛り付けなども大切にしながら、一品一品手作りで仕上げています。素材にもこだわった、本格フレンチ×スペインのお弁当は、ロケや会議など幅広いシーンで選ばれています。

店舗名：トゥアンビ

https://www.kurumesi-bentou.com/tounbe/

■動画内でご紹介したお弁当

「サーモンヴァンブランソース×鶏ももスパイス焼き×ハーブローストポーク【トリプルメイン】」1,800円（税込）

https://www.kurumesi-bentou.com/tounbe/salmon_spices_herb_roast/

■「くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )は、ロケや展示会などの大型イベントから、役員会議・ランチミーティングまで、ビジネスの場における幅広いニーズに応じた宅配弁当を検索・注文できる国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。約950店舗、21,000種類の宅配弁当を掲載しており、多様なジャンル・店舗・価格の商品の中から、用途や予算に応じてお弁当を検索・注文することができます。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者 ：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）