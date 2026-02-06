STRACT、「Developers Summit 2026」に登壇決定

株式会社STRACT

AIショッピングアプリ『PLUG（プラグ）』を提供する株式会社STRACT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤輝）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に有明セントラルタワーホール＆カンファレンスで開催される国内最大級のソフトウェア開発者カンファレンス「Developers Summit 2026」にて、当社シニアプロダクトエンジニア宇佐美ゆうが登壇することをお知らせします。

■ カンファレンス概要

「Developers Summit（デブサミ）」は、2003年から毎年開催される日本最大級のソフトウェア開発者のためのカンファレンスです。今年のテーマは「Beyond the Code」。技術とプロダクトのトップランナーが集い、開発の未来を議論します。

イベント名：Developers Summit 2026

開催日程 ：2026年2月18日（水）～20日（金）

会場 ：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス

主催 ：株式会社翔泳社 CodeZine編集部

■ 登壇内容

タイトル：「コードを書く楽しみを奪われたと感じているあなたへ ― Coding Agent時代のソフトウェアエンジニアリング」

登壇者 ：宇佐美ゆう（株式会社STRACTシニアプロダクトエンジニア）

登壇日時：2月20日（金） 12:40 ～ 13:20

申込み ：https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6744

2025年、Coding Agentの普及により生産性向上が期待されました。しかし、多くのエンジニアが「辛かった」と振り返ります。PRレビュー負荷の増大、コンテキストスイッチの頻発、そして「コードを書く楽しさ」を失ったという感覚--本講演では、この苦しみの本質を解き明かし、「人間のための仕組みにAIを当てはめる」のではなく「AIを前提とした仕組みを作る」という視点転換を提案します。小さな組織が大企業を逆転できる可能性、新たな「ものづくりの楽しさ」について、具体的なエピソードを交えてお話しします。

■ 登壇者プロフィール

宇佐美 ゆう（うさみ ゆう）

株式会社STRACT シニアプロダクトエンジニア

北米スタートアップ2社での開発経験を経て、2019年CircleCIに入社。2022年より同社にてStaff Engineerを務め、CI/CDジョブ実行基盤の開発やインフラコスト改善を主導。2023年フリー株式会社に入社し、2024年よりPrincipal Architectとしてマルチプロダクトにおけるアーキテクチャ課題の解決を牽引。2025年はAI Agentのプロダクト組み込みや基盤整備を推進。2026年2月、株式会社STRACTにシニアプロダクトエンジニアとして参画。グローバル企業と国内大手SaaSでの豊富な経験を活かし、AI時代のエンジニアリング組織構築に取り組む。

■ 登壇の背景

2025年は「AIエージェント元年」と呼ばれ、ソフトウェア開発の現場にも大きな変化がもたらされました。Coding Agentの導入により、コード生成やレビュー、テストの自動化が進む一方、エンジニアの働き方や役割にも変革が求められています。STRACTは、AIショッピングアプリ『PLUG』の開発において、AIを活用した開発プロセスの最前線に立ち、その知見を蓄積してきました。本登壇では、宇佐美がCircleCI、freee、そしてSTRACTで培った経験をもとに、AI時代のエンジニアリングの本質と、開発者が「ものづくりの楽しさ」を取り戻すためのアプローチを共有いたします。

■ AIショッピングアプリ『PLUG』事業概要

『PLUG』は、オンラインショッピング時の最安値検索やクーポン・キャッシュバック検索が可能なAIショッピングアプリです。2022年3月の正式リリース以降、ユーザー数を着実に伸ばし、2025年5月末時点でアプリダウンロード数は200万を突破しています。

サービスサイト：https://lp.plugapp.jp

インストール：https://app.adjust.com/pi8w5tc

対応端末：iPhone, Android

■ 株式会社STRACT 会社概要

会社名：株式会社STRACT

代表者：代表取締役社長 伊藤 輝

所在地：東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷 7F

設立日：2017年7月28日

コーポレートサイト：https://stract.co.jp