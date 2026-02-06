【１０９シネマズ川崎】ワイドビューシアター「SCREENX」と１０９シネマズのオリジナルサウンドシステム「SAION」が融合！「SCREENX｜SAION」日本初導入！プレオープンイベント実施決定！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、2026年3月6日（金）より、１０９シネマズ川崎（神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ5F）に、没入体験を実現する3面ワイドビューシアター「SCREENX」の最新スペック版を導入します。

今回導入する「SCREENX」は、１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION（サイオン）」を組み合わせた、日本初の映画上映システム「SCREENX｜SAION」です。 本システムの導入を記念し、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ほか話題作を上映するプレオープンイベントおよび、「SCREENX｜SAION 無料体験会」を実施します。

日本初導入「SCREENX | SAION」とは

「SCREENX | SAION」とは、視界270度のディープな映画体験が可能な3面ワイドビューシアター「SCREENX」と、曇りなき正確な音でその場にいるような臨場感を味わえる１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION（サイオン）」が融合した、日本初の上映システムです。物語と音楽の世界により深く没入できる空間を作りたいという想いから、「SCREENX | SAION」が実現しました。

3面に広がる映像と澄み渡る正確な音が生み出す新たな映像体験を、ぜひ１０９シネマズ川崎でご体感ください。

◆視界270度の3面ワイドビューシアター「SCREENX」

⚫視界に広がる3面スクリーンの驚異の没入感

正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像が投影される3面

スクリーン。270度の視界すべてに映画の世界が広がる驚異の没

入感を体感できます。

⚫さらに進化した最新スペック版

左右の壁面にも正面と同様のスクリーンを施工。

最新バージョンにスペックアップしたプロジェクターで

今まで以上に映像が明るく、没入感が増します。

⚫アーティストのライブなどの多彩なコンテンツも

話題の実写やアニメなどの映画コンテンツはもちろん、アーティストのライブ映像はまるでその場に

いるような臨場感をお楽しみいただけます。

◆１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION」

⚫大規模ライブをも制するハイパワー＆ハイレスポンス

大きな音は歪むことなく、小さな音は明瞭に、あらゆる音をクリ

アに実現。純粋で繊細な音まで聴こえます。スピーカーシステム

はシアター環境に合わせてカスタマイズされており、大規模な音

楽ライブイベントにも対応する圧倒的なポテンシャルを備えてい

ます。

⚫先進の音響テクノロジーで作品の魅力を惹き出す

先進のサウンドプロセッサーによって音響バランスを自在にコントロール。製作者の意図を忠実に表

現し、作品が持つ魅力を細部に至るまで味わい尽くすことができます。

⚫思わず息をのむような空気感、言葉を忘れるほどの臨場感

舞台に立つ役者の息づかいまで感じるような空気感、あるいは熱狂するオーディエンスとともにライ

ブ会場で音楽を浴びているような臨場感。映画という枠を越えて多様化する上映コンテンツにおいて

もその真価は鮮やかに発揮されます。

3月3日(火)～5日(木)プレオープンの実施決定！

１０９シネマズ川崎に「SCREENX | SAION」が3月3日（火）に日本初導入されることを記念して、3月3日（火）～5日（木）にプレオープンを行います。上映作品は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』の3作品です。グランドオープンの3月6日（金）からはオープニング作品として『ウィキッド 永遠の約束』の上映も行います。

さらに3作品上映のほか、「SCREENX | SAION」魅力をより多くの方に知っていただくため、約15分間の韓国映画『思いがけない瞬間：Unexpected Journey』を上映する「SCREENX | SAION 無料体験会」の実施も決定しました。

１０９シネマズ川崎の「SCREENX | SAION」でしか味わえない、映画・ライブの世界に没入していくような究極の臨場感を、ぜひいち早くご体験ください。

【プレオープン概要】

◆実施期間

3月3日（火）～5日（木）

※スケジュールは公式HPにてご確認ください。

◆上映作品

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』

『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』※プレオープンのみの上映

◆鑑賞料金

通常料金＋700円でご利用いただけます。

◆チケット販売

各上映日の2日前より１０９シネマズ川崎公式ホームページにて販売開始

１０９シネマズ川崎ホームページ：https://109cinemas.net/kawasaki/

【SCREENX | SAION 無料体験会 概要】

◆実施期間

3月3日（火）～5日（木）

※スケジュールは公式HPにてご確認ください。

◆上映作品

『思いがけない瞬間：Unexpected Journey』

※日本語字幕版

※約15分の上映となります。

◆鑑賞料金

無料

※先着順でのご案内になります。

※当日、劇場チケット売り場にてチケットを発券します。

SCREENX｜SAION 導入記念『ウィキッド 永遠の約束』特別試写会

さらにSCREENX｜SAIONの導入を記念して、『ウィキッド 永遠の約束』の特別試写会に100組200名様をご招待。シネマポイント会員の方は当選倍率がアップします。世界中を感動と興奮で包んだ『ウィキッド ふたりの魔女』の先に待つ、心揺さぶる最終章をSCREENX｜SAIONで味わえる貴重な機会です。皆様のご応募をお待ちしております。

◆開催日時

3月4日（水）18時開場／18時30分開演

◆応募締め切り

～2月23日（月・祝）23時59分

ご応募はこちらhttps://109cinemas.net/events/wicked2/

作品概要

◆『ウィキッド 永遠の約束』

監督：ジョン・M・チュウ

出演：シンシア・エリヴォ

アリアナ・グランデ

名作小説「オズの魔法使い」に登場する魔女たちの物語を描いた大ヒットブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を実写映画化した感動作がついにフィナーレ迎える。

(C)Universal Studios. All Rights Reserved.

オズの国に隠された真実を知り、「悪い魔女」として悪名を着せられ民衆の敵となったエルファバは、言葉を奪われた動物たちの自由のために戦い続けていた。一方「善い魔女」となったグリンダは、希望の象徴として名声と人気を手にするも、その心にはエルファバとの決別が深い影となって落ちていた。 それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならない。自分自身と、この世界の未来を、永遠に変えるために。

◆『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

声の出演：花江夏樹、鬼頭明里、下野 紘、松岡禎丞、

上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、

小西克幸、河西健吾、早見沙織、

花澤香菜、鈴村健一、関 智一、杉田智和、

宮野真守、石田 彰、細谷佳正

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

鬼となった妹・禰豆子を人間に戻すため鬼狩りの組織《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。

入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共に様々な鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉󠄁獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。

炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―

”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされる。

◆『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』

監督：オ・ユンドン、キム・ハミン

出演：SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、

JUNON、RYOKI、LEO

本作は、アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡るBE:FIRST初となるWorld Tour「-Who is BE:FIRST?-」に完全密着した、彼らの“素顔”と“本音”に迫るリアル・ドキュメンタリー映画である。

(C) B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

「世界で『BE:FIRST』は、通用するのか――。」オーディション当時からの目標であった世界進出。期待と不安、そして重圧が入り混じる中、彼らは初心に立ち返り、自分たちの音楽を全力で楽しみながら、唯一無二のステージを作り上げることを決意する。映画のカメラが捉えたのは、言葉や文化の壁を超え、圧巻のパフォーマンスで各地のオーディエンスを熱狂させていく彼らの姿だ。また、訪れた国の歴史や文化に触れて刺激を受ける様子や、メンバー同士でリラックスして過ごすオフの時間も撮影。これまでの映画以上にカメラとの距離が近く、彼らの飾らない表情やコミュニケーションが鮮明に映し出されている。ツアー中盤、急遽6人体制でのパフォーマンスを余儀なくされるという不測の事態。BESTYへの想いや、事態への戸惑いを吐露しながらも、逆境さえも楽しみ、力に変えていく彼ららしい強さがそこにはあった。

様々な出会い、そして歓喜と苦悩が交錯した初のWorld Tour。音楽を愛し、進化し続けるBE:FIRSTの姿がスクリーンに映し出され、彼ら、そして観る私たちにとって、忘れられない経験となる――。

◆『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』

監督：パク・ジェソク、オ・ユンドン

ENHYPEN (JUNGWON, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON,

SUNOO, NI-KI)

ENHYPEN、日本での初スタジアム公演を記録した初のライブ映画が誕生！

あの夏の熱狂・感動を大スクリーンで！

(C)2026 BELIFT LAB INC. & HYBE JAPAN & CJ 4DPLEX Japan All

2025年7月6日開催の『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』東京・味の素スタジアムでの公演。そのすべての瞬間を収めたライブ映画。

過去と現在をつなぐ旅を経て、７人それぞれの光は重なり合い、ひとつのチームへと完成していく。デビューから駆け抜けた5年間、そのすべての輝かしい瞬間の中心には、常に ENGENE と共に創り上げてきた「連結（CONNECT）」の力があった。

海外アーティスト史上最速となる、デビューから約4年7か月での日本でのスタジアム公演。舞台裏のリハーサル、移動中の何気ない日常、そして夏の東京を埋め尽くした熱い息遣いまでも、余すことなくスクリーンに刻み込む。

ENHYPEN と ENGENE が共に紡いでいく新たな物語と、新たな記録。そのすべてが、今ここから始まる。

◆『思いがけない瞬間：Unexpected Journey』

監督：Lee jin ho

ありふれた日々に少し疲れたあなたへ。

繰り返す毎日から抜け出すように、

ふと足が向いたのは、見知らぬ海辺の町――。

プランもなく、ただ風のままに歩き、

時の流れや自然の声に耳を傾けるうちに、

思いがけず、新しい自分と出会う瞬間が訪れる。

旅の終わりに見つけた穏やかさと満たされた心。

それは、あなたに“生きる意味”の新しいかたちをそっと教えてくれる。

思いがけない瞬間が広がるSCREENX。

観る人すべてが主人公になる、癒しのシネマ体験。

１０９シネマズとは

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2024年3月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役の常設キッズ向けシアター「KIDS CINEMA」のほか、全劇場に字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を完備するなど、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

