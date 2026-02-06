横浜・弘明寺の次世代型シェアハウス「ニューヤンキーノタムロバ」が第5期住人を募集開始！

YADOKARI株式会社

YADOKARI株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい、 以下YADOKARI）は、株式会社泰有社とともに、”個人のクリエイティブ最大化”をコンセプトとしたシェアハウス「共創型コリビング ニューヤンキーノタムロバ」にて、2026年4月以降入居となる「ニューヤンキー5期生」の募集を開始。この場所で、個性豊かな仲間達と共に、自分の個性とその表現に向き合う新たなメンバーを募ってまいります。

また、今期より運営体制を刷新。ニューヤンキーノタムロバの卒業生であり、弘明寺を拠点にまちづくり活動を展開するユニット「起点（きてん）」を運営パートナーに迎え、より地域に根ざした場づくりを加速させてまいります。

■ 「ニューヤンキーノタムロバ」の特徴

「ニューヤンキーノタムロバ」には、住人のクリエイティビティを刺激し、実践を後押しするためのユニークな環境が整っています。

- 一人一人の挑戦をサポートする様々な仕掛け

運営サイドや地域のキーマンに人生相談ができる「タイマン制度」や、1年間磨き上げたクリエイティブを思いきり表現する集大成となるイベント「ゼロフェス」など、自己に向き合い、挑戦を形にするための様々な仕掛けを用意しています。

2.「いい屯（たむろ）い方」を生む空間

居住空間には可動式家具や特徴的なグラフィックを配置。皆で集まって語り合うことも、個々で作業に没頭することも可能です。住人の気分や活動に合わせて、あらゆる「屯（たむろ）い方」を受け止める柔軟な空間設計となっています。

3. 住人の化学反応を促進する「コミュニティビルダー」

自身もニューヤンキーの一員として住まいながら、暮らしをサポートする「コミュニティビルダー」が常駐。彼らが仕掛け人となり、住人同士の予期せぬ化学反応を促進します。今回は、この役割を担うメンバーも新たに募集します。

タムロバの日常や活動についてはこちら：https://www.instagram.com/tamuroba/

■ 第5期からの変更点：「1年限定」ルールの撤廃

本プロジェクトではこれまで「1年限定の居住」を入居条件としておりましたが、第5期よりこの制限を撤廃いたしました。 期間に縛られることなく、腰を据えて地域との関係性を育み、自身の活動やプロジェクトをより深めていくことが可能となります。



※過去の募集情報等に記載されていた居住期間の制限は適用されません。

※「1年限定」ルールは撤廃されますが、オーナーが定める定期賃貸借契約(更新が無く定められた時期で契約終了)は、概ね1年半から2年での契約期間になります。

■ エントリー（応募）について

今回は、MAX13名の入居者を募集いたします。自分で叶えたい夢がある、もしくは現在模索中の方。 この場所で、個性豊かな仲間達と「熱中した分だけ、人生が変わる」体験をしてみませんか？ たくさんのご応募、お待ちしております。

【募集内訳】

一般住人：11室 / 13名

【選考フロー】 書類審査後、選考を通過された方は面談を予定しております。

▼ 詳細・エントリーはこちらから

https://newyankee.jp

■ 物件概要

物件名：ニューヤンキーノタムロバ

所在地：神奈川県横浜市南区中島町4丁目

アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅 徒歩2分、京急本線「弘明寺」駅 徒歩8分

入居時期：2026年4月以降

HP：https://newyankee.jp/

SNS：https://www.instagram.com/tamuroba/

オーナー：株式会社泰有社

運営会社：YADOAKRI株式会社

運営パートナー：弘明寺地域活動ユニット「起点」（ニューヤンキーノタムロバ卒業生：ダバンティスジャンウィル・橋本 彩香）

https://www.instagram.com/machi_no_teco/

YADOKARI株式会社について

■メッセージ

YADOKARIは、2011年3月11日に起きた東日本大震災をきっかけに、暮らしを根本から問い直す活動を始めました。この活動において、「お金・場所・時間に縛られない自由な生き方の実現」をテーマに、ミニマリズムや多拠点居住、シェアリング、そしてコミュニティや人との繋がりを重視した新しいライフスタイルを提案し、その思想や価値観の象徴として「タイニーハウス」の普及に力を注いできました。特に移動式タイニーハウスの製造・販売・プロデュースを通じて、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。

■会社概要

事業性・社会性・哲学性を共存させ、ビジョン「世界を変える、暮らしを創る」の実現を目指す「YADOKARI」。可動産・トレーラーハウスの企画・販売・製造・リユースマッチング、可動産を活用したホテルの開発・運営を行うリーディングカンパニーです。



遊休地活用や地方創生、災害支援、コミュニティ形成など、社会課題の解決にも取り組みながら、「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」、タイニーハウスの購入・情報サイト「YADOKARI.net」、中古トレーラーハウス売買サイト「TRAILER HOUSE SECOND HAND」の企画・運営等、多角的に事業を展開しています。

著書に『ニッポンの新しい小屋暮らし』（光文社）、『アイム・ミニマリスト』（三栄書房）、『未来住まい方会議』（三輪舎）、『月極本』などがあり、これらは日本のみならず、中国や韓国などアジア圏でも多数出版されています。

会社名：YADOKARI株式会社

代表者：代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい

設立日：2013年11月1日

所在地：神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-1-1 星天qlay

事業内容：可動産エリアイノベーション事業

・可動産の企画・販売・製造・リユース

・可動産ビレッジの開発プロデュース・オペレーション

会社サイト：https://yadokari.company/

ウェブメディア：https://yadokari.net/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/yadokari_mobi/

公式 Facebook : https://www.facebook.com/yadokari.mobi/

GM2ビルオーナー：株式会社泰有社

設立： 昭和41年

所在地：神奈川県横浜市南区弘明寺町259 GM2 4F

資本金：1,000万円

事業内容： マンションやオフィスビルのオーナー業、コミュニティスペースの運営、アーティスト・クリエイターとの協働プロジェクト

子会社：ホール&マーク株式会社（宅地建物取引業者免許）

コーポレートサイト： http://taiyusha.co.jp/

所有物件一覧 【弘明寺】GMビル、GM2 ビル、水谷ビル（マンション）【関内】泰生ビル、泰生ポーチ、トキワビル / シンコービル、その他都内に数件所有



