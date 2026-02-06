「ABEMA PPV」にて3月7日（土）開催『RIZIN.52』を全試合生中継　期待の超新星・秋元強真がRIZIN史上最大の試練へ！元Bellator世界バンタム級王者・パッチー・ミックスと激突

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年3月7日（土）に有明アリーナにて開催する『RIZIN.52』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継することを決定いたしました。また、本大会の視聴チケットを2月6日（金）12時より販売開始いたしました。

RIZINの2026年シーズン本格始動となる本大会では、格闘技界の未来を担う若き才能と、世界トップクラスの実力者による注目カードをはじめ、豪華カードが勢揃いします。

2024年9月、当時18歳で鮮烈なRIZINデビューを果たし、その後も驚異的な快進撃を続ける期待の新星・秋元強真選手が、元Bellator世界バンタム級王者で、恵まれた体格と圧倒的なカーディオ、あらゆる体勢から極め切る決定力を武器にフィニッシュを量産してきた柔術黒帯の実力者、パッチー・ミックス選手に挑みます。

日本の若き至宝が世界トップの壁を突き破るのか――格闘技史が動く瞬間に大きな期待が寄せられています。

さらに、現DEEPおよびDEEP JEWELSミクロ級王者・大島沙緒里選手と、実力と人気を兼ね備えたケイト・ロータス選手の一戦をはじめ、桜庭大世選手とルイス・グスタボ選手の注目対決、矢地祐介選手vsキム・ギョンピョ選手によるライト級実力者同士の一戦など、全13カードがラインナップ。2026年、新たな格闘技の歴史が刻まれる瞬間を、ぜひ「ABEMA」でお見逃しなく。

本大会の前売り視聴チケットは、2月6日（金）12時から3月6日（金）23時59分までの期間で5,500円（税込）（※1）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは3月7日（土）0時から23時59分まで6,000円（税込）、アーカイブ視聴チケットは3月8日（日）0時から3月12日（木）21時まで4,400円（税込）でそれぞれ販売いたします。

また、視聴チケットをご購入いただいた方には特典として、『RIZIN.52』大会当日の写真を使用した、秋元強真選手 vs. パッチー・ミックス選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

さらに、「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中。加えて、視聴チケット購入者全員に、競輪アプリ「WINTICKET」で使用できる特別クーポン（※3）をプレゼントいたします。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）本特典はデジタルカードとなります。トレカの受け取りには別途、RIZINカードコレクションの会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードを2026年3月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

（※3）WINTICKET新規登録者の方限定のキャンペーンとなります。詳細は特設ページをご確認ください。

（キャンペーンページURL：https://www.winticket.jp/）

今後も、「ABEMA」では『RIZIN.52』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■ABEMA PPV 『RIZIN.52』 概要

配信日時：2026年3月7日（土）14時～ （配信開始13時～）

見逃し配信：2026年3月12日（木）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/e7e2bba9-76de-4a4a-88d5-1a28c5533693

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット 5,500円（税込） ※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

販売期間：2026年2月6日（金）12時～3月6日（金）23時59分まで

当日チケット 6,000円（税込）※アプリ購入では600円の手数料が生じます。

販売期間：2026年3月7日（土）0時～23時59分まで

アーカイブチケット 4,400円（税込） ※アプリ購入では400円の手数料が生じます。

販売期間：2026年3月8日（日）0時～3月12日（木）21時まで

▼購入特典

「RIZIN.52」大会当日の写真を使用した、秋元強真選手 vs. パッチー・ミックス選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」

※本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

※受け取りに必要なシリアルコードを2026年3月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

※RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

※配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

■『RIZIN.52』 対戦カード

秋元強真 vs. パッチー・ミックス

大島沙緒里 vs. ケイト・ロータス

ルイス・グスタボ vs. 桜庭大世

征矢貴 vs. トニー・ララミー

ビクター・コレスニック vs. 相本宗輝

カルシャガ・ダウトベック vs. 福田龍彌

高木凌 vs. 木村柊也

所英男 vs. 鹿志村仁之介

キム・ギョンピョ vs. 矢地祐介

佐藤将光 vs. ジョン・スウィーニー

伊藤裕樹 vs. カルロス・モタ

新井丈 vs. イ・ジョンヒョン

NOEL vs. イ・ボミ

※試合順ではございません