【gelato pique cafe】2匹の猫がクレープに変身！見た目も味わいも異なる個性豊かなピケカフェ新作クレープフェア「Creme Crepe Cats」が登場
株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、2匹の猫をモチーフにした期間限定クレープフェア“Creme Crepe Cats”を2026年2月13日(金)～2026年3月4日(水) に提供いたします。
見た目も味わいも個性豊かな、選べる2種の猫クレープが登場。"Creme Crepe Cats”と名付けた今回のフェアでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフに、見た目は愛らしく、中身は素材の組み合わせを種類ごとに変化をつけ、それぞれ個性豊かで奥行きのある味わいに仕上げました。
どちらを食べようか選べる楽しさも、このフェアならでは。写真に収めたくなるビジュアルと、どんどん食べ進めたくなる味わいを兼ね備えた、ピケカフェらしい遊び心あふれる新作クレープです。
・塩キャラメルとオレンジのクレープ
思わず目を奪われる、個性あふれる表情が魅力の猫クレープ。
トップにあしらった猫は、左右で色の異なる耳がチャームポイント。片耳はコクのある塩キャラメルチーズクリーム、もう片方は香り豊かな黒ごまクリームで仕上げ、遊び心のあるデザインに。顔の中には、やさしい甘さのたまごパンを忍ばせています。
クレープ生地の中には、ひんやりとしたバニラジェラートを中心に、塩キャラメルチーズクリーム、ふんわりとしたホイップクリーム、ジューシーなオレンジ果肉を重ね、香ばしいアーモンドとチョコクッキーをアクセントにプラス。
塩キャラメルのまろやかな甘みと、オレンジの爽やかな酸味が心地よく広がる、軽やかな味わいに仕上げました。
・黒ごまといちごフロマージュのクレープ
香ばしい黒ごまの風味と、いちごの甘酸っぱさ、チーズのコクが重なり合う見た目も心ときめく猫モチーフのクレープ。
トップには、黒ごまクリームで丁寧に仕上げた立体的な猫の顔をのせ、ブルーの瞳とピンクのお鼻で愛らしい表情に仕上げました。中には、ほんのり甘いたまごパンが隠れており、食べ進める楽しさを演出しています。
クレープの中には、なめらかなバニラジェラート、ほどよい塩味のクリームチーズ、ふんわり軽やかなホイップクリーム、いちごコンポートを重ね、仕上げにアーモンドとチョコクッキーをプラス。
黒ごまのコク深い味わいと、いちごフロマージュのやさしい酸味が調和した、最後まで飽きのこない一品です。
※表記は全て税込み価格です。
※各店舗、各日数量限定となります。
■販売期間：2026年2月13日(金)～2026年3月4日(水)
■販売店舗：
≪gelato pique cafe≫
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・池袋サンシャインシティ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
ジェラート ピケ カフェ
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。
ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)
株式会社マッシュフードラボ
ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。
そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。
https://www.mashfoodlab.com/