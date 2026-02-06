【gelato pique cafe】2匹の猫がクレープに変身！見た目も味わいも異なる個性豊かなピケカフェ新作クレープフェア「Creme Crepe Cats」が登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、2匹の猫をモチーフにした期間限定クレープフェア“Creme Crepe Cats”を2026年2月13日(金)～2026年3月4日(水) に提供いたします。

見た目も味わいも個性豊かな、選べる2種の猫クレープが登場。"Creme Crepe Cats”と名付けた今回のフェアでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフに、見た目は愛らしく、中身は素材の組み合わせを種類ごとに変化をつけ、それぞれ個性豊かで奥行きのある味わいに仕上げました。

どちらを食べようか選べる楽しさも、このフェアならでは。写真に収めたくなるビジュアルと、どんどん食べ進めたくなる味わいを兼ね備えた、ピケカフェらしい遊び心あふれる新作クレープです。

・塩キャラメルとオレンジのクレープ

思わず目を奪われる、個性あふれる表情が魅力の猫クレープ。

トップにあしらった猫は、左右で色の異なる耳がチャームポイント。片耳はコクのある塩キャラメルチーズクリーム、もう片方は香り豊かな黒ごまクリームで仕上げ、遊び心のあるデザインに。顔の中には、やさしい甘さのたまごパンを忍ばせています。

クレープ生地の中には、ひんやりとしたバニラジェラートを中心に、塩キャラメルチーズクリーム、ふんわりとしたホイップクリーム、ジューシーなオレンジ果肉を重ね、香ばしいアーモンドとチョコクッキーをアクセントにプラス。

塩キャラメルのまろやかな甘みと、オレンジの爽やかな酸味が心地よく広がる、軽やかな味わいに仕上げました。

・黒ごまといちごフロマージュのクレープ

香ばしい黒ごまの風味と、いちごの甘酸っぱさ、チーズのコクが重なり合う見た目も心ときめく猫モチーフのクレープ。

トップには、黒ごまクリームで丁寧に仕上げた立体的な猫の顔をのせ、ブルーの瞳とピンクのお鼻で愛らしい表情に仕上げました。中には、ほんのり甘いたまごパンが隠れており、食べ進める楽しさを演出しています。

クレープの中には、なめらかなバニラジェラート、ほどよい塩味のクリームチーズ、ふんわり軽やかなホイップクリーム、いちごコンポートを重ね、仕上げにアーモンドとチョコクッキーをプラス。

黒ごまのコク深い味わいと、いちごフロマージュのやさしい酸味が調和した、最後まで飽きのこない一品です。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：2026年2月13日(金)～2026年3月4日(水)

■販売店舗：

≪gelato pique cafe≫

・渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S・C店

・表参道ヒルズ店

・池袋サンシャインシティ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・ソラリアプラザ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/