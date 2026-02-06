『パンのフェス』今年もFビレッジがパンの香りに包まれる！「パンのフェス2026 in Fビレッジ」開催決定！

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社は、2026年5月19日(火)から24日(日)の6日間、北海道ボールパークFビレッジにて「パンのフェス2026 in Fビレッジ」を共同で開催いたします。




『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人以上のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。


今年も北海道に「パンのフェス」が上陸！


行列の絶えない人気店や話題の店舗、完売してなかなか手に入らない希少なパンなど、「パンのフェス」でも指折りの人気店が全国各地から出店いたします。









■プレミアムパンセット販売決定！


いち早くお目当てのパンがゲットできる先行入場権とその他豪華特典が入ったプレミアムパンセットを手に入れよう！


チケット販売ページ：https://www.fighters.co.jp/ticket/(https://www.fighters.co.jp/ticket/)





※5月19日(火)・20日(水)販売分は試合観戦チケットのチケットオプションにて販売


※5月21日(木)～24日(日)販売分は後日、詳細をお知らせいたします



■選手プロデュースパン


数量限定にて販売予定！


いち早くゲットするには先行入場権が付いた「プレミアムパンセット」のお買い求めがおすすめです！




イベント情報をはじめとする最新情報は『パンのフェス』公式サイト、公式SNSにて順次公開してまいります。


試合日はもちろん、試合のない日もＦビレッジを満喫できる特別なイベント盛り沢山でお届けする『パンのフェス』に、どうぞご期待ください。



『パンのフェス2026 in Fビレッジ』開催概要


■名称 　　『パンのフェス2026 in Fビレッジ』


■開催日　 5月19日(火)～24日(日)(19日・20日は試合日)


■会場　　北海道ボールパークFビレッジ(北海道北広島市Fビレッジ1番地)


■入場料 　無料


5月19日(火)・20日(水)　試合観戦チケットが必要となります


5月21日(木)～24日(日)　入場料無料


■主催


株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテイメント


パンのフェス実行委員会(ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社)



特設サイト：https://pannofes.jp/event/hokkaido2026/(https://pannofes.jp/event/hokkaido2026/)


公式サイト：https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)


公式X：https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)


公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)