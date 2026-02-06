多機能素材を使ったアパレルブランドCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が2026年春の新作コレクションを公開





























































2026 春夏のテーマは「Live gracefully（しなやかに生きる） 」。多機能なリネンライクやシアー素材、ベビーピンクやライトブルーなど軽やかな彩り。窮屈なものを手放して心も体も健やかに、自分らしい毎日を送るためのパートナーアイテムを展開します。特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/26ss/動画プロモーション：https://www.crossplus.jp/?fw_playlist=gdLEJg&fw_video=5qJP8X&fw_channel=rose_top■CROSS FUNCTIONについて「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。■春の新コレクション5スタイルを紹介▼《撥水》FRESH DENIM デニムルーズオールインワン・price：￥5,940(tax in)・color : navy / saxe・size : M / L / LL・function : 撥水 / 花粉が落ちやすい / 軽い※一般的なデニムは10.0oz程度(283.5g/M2)／撥水デニムは6.7oz(190g/M2)・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955025&bid=crossfunction&cat=AP…《シワになりにくい》サマナチュラ リネンライクバンドカラーハーフスリーブブラウス・price：￥3,960(tax in)・color : light-green / charcoal / off-beige / mocha・size : M / L / LL・function : シワになりにくい / UVカット / 接触冷感 / マシンウォッシャブル・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=957010&bid=crossfunction&cat=APPONE※一部カラー3月上旬入荷予定《シワになりにくい》サマナチュラリネンライクセンタープレスワイドパンツ・price：￥3,960(tax in)・color : light-green / charcoal / off-beige / mocha・size : M / L / LL・function : シワになりにくい / UVカット / 接触冷感 / マシンウォッシャブル・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=957000&bid=crossfunction&cat=APPONE※３月上旬入荷予定《接触冷感》サマ美え とろみワークディテールドレープシャツ・price：￥4,950(tax in)・color : beige / charcoal・size : M / L / LL・function : 接触冷感・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955026&bid=crossfunction&cat=APPONE《接触冷感》《接触冷感》サマ美え とろみフレアマーメードスカート・price：￥4,950(tax in)・color : beige / charcoal・size : M / L / LL・function : 接触冷感・URL :https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955024&bid=crossfunction&cat=APPONE《洗える》サマ美え フロントポケットシアーカーディガン・price：￥3,960(tax in)・color : blue / beige / black / gray・size : M / L / LL・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥 / 毛玉になりにくい・URL :https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952025&bid=crossfunction&cat=APPONE※３月上旬入荷予定《吸水速乾》エブ楽 きれいめイージーパンツ・price：￥2,970(tax in)・color : navy / sax / ivory / off-beige / olive / black・size : M / L / LL・function : マシンウォッシャブル / 吸水速乾 / UVカット / 接触冷感・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955000&bid=crossfunction&cat=APPONE《洗える》サマ美え 金釦メッシュテーラードダブルジャケット・price：￥6,930(tax in)・color : mocha / black・size : M / L / LL・function : マシンウォッシャブル / シワになりにくい・URL :https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=956009&bid=crossfunction&cat=APPONE※３月上旬入荷予定