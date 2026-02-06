「Happy Mother’s Day！～母に感謝のコンサート2026 in TOKYO～」毎年恒例！ストーリーテラー内田也哉子とアーティスト森山直太朗がホストを務めるコンサート

株式会社サンライズプロモーション

2026年5月6日（水祝）に東京・サントリーホールにて「Happy Mother’s Day！～母に感謝のコンサート2026 in TOKYO～」の開催が決定。2026年は、音楽の殿堂・サントリーホール 大ホールを舞台に、これまで以上にプレミアムなひとときをお届けいたします。

チケットは3月14日（土）12:00より主要プレイガイドにて一般発売受付開始となります。

上段左から内田也哉子、森山直太朗、下段左から山崎育三郎、生田絵梨花、村治佳織、桑原あい

「母に感謝のコンサート」は、家族の中心であり、誰もが愛しく尊く想う存在の母親に、日常では伝えられない感謝を伝えたいという想いから大阪で2007年にスタート。東京会場は、今回で第5回目の開催となります。

「母」は何気ない存在でいながら、いつまでも私たちの大きな支えであり、安らぎであり、頼れる存在です。そんな「母」に、普段では伝えられない感謝、言葉にできない気持ちを少しでも伝えるコンサートとなることを目指すと同時に、森山直太朗と内田也哉子がホスト・ホステス役となり「母親とは何か」「母親と子供の関係とは？」といった普遍的テーマを、音楽で問い、表現する、母の日コンサートです。

本公演は、終演後にご希望のお客様へカーネーションを1本ずつプレゼントする演出でも知られています。コンサート帰りにカーネーションを手にした人々が駅にあふれる光景は、本公演ならではの風物詩として広く親しまれています。母の日に寄せて、音楽とともに「ありがとう」の気持ちを届ける、心温まるひとときをお楽しみください。

左から大橋トリオ、内田也哉子、上白石萌音、藤原さくら、森山直太朗（撮影＝福岡諒祠）～昨年の公演より～

本公演のホスト、ホステス役は、2022年の初回公演に引き続き、森山直太朗と内田也哉子が務めます。森山直太朗は、昨年10月17日（金）の初日公演を皮切りに、2つのアルバムの世界をそれぞれ全国ツアーとして巡る“森山直太朗 Two jobs tour 2025～26『あの世でね』～「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」～”を開催中。さらに、昨年7月に公開した映画『夏の砂の上』に出演するなど、アーティスト・俳優の両面で活躍しています。

内田也哉子は、３人のお子さんを育てながらエッセイの執筆や翻訳、作詞、ナレーション、映画など多方面で活躍。本公演ではストーリー・テラーとして出演します。2人は、昨年フィナーレを飾った、NHK総合アニメ「オチビサン」の主題歌「ロマンティーク」を手掛けたことでも話題になりました。

そして本公演のゲストは、ミュージカル『エリザベート』の出演をはじめ、「山崎育三郎 Premium Tour 2025 ～Eleganza～」など数々のコンサートを開催し、舞台・音楽の両分野で高い評価を受ける山崎育三郎、4月に初のフルアルバム『I.K.T』の発売を控え、また2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演が決定し、俳優・歌手としてさらなる活躍を見せている生田絵梨花が登場します。さらに、15歳でCDデビュー後、2003年に英国名門レーベル〈デッカ〉と日本人初の長期専属契約を結び、出光音楽賞、ColdplayやBLACKPINK・ロゼとも共演を果たしたギタリスト村治佳織の出演も決定。

オフィシャルピアニストは5年連続で桑原あいが務めます。

■出演者コメント

森山直太朗さん コメント

今回で5年目となる“母感“。

今年も内田也哉子さんと一緒に、育三郎君、生田さん、佳織ちゃんといった豪華な音楽人を迎え、素晴らしい演奏と歌、そして通称「也哉子の部屋」で繰り広げられるトークを通して、その摩訶不思議な存在である『母親』への感謝と考察を深めていきます。

大切な人をそばに感じる優しいひととき。皆さんと一緒に分かち合えたら。

内田也哉子さん コメント

結んで開いた手の指の数、

今年も開かれる、母に感謝のコンサート。

どうぞいっしょにその手を叩いて、心を踊らせ、

みんなの思いがお母さんへ届きますように。

特別な音の祝祭をご用意して、

その時をお待ちしております！

山崎育三郎さん コメント

年齢を重ねるほどに、母という存在の大きさや、当たり前のように受け取ってきた愛情の尊さを実感するようになりました。「母に感謝のコンサート」は、そんな自分自身の記憶や感情に、そっと寄り添ってくれる時間だと思います。直太朗さんの歌声や言葉は、決して押し付けることなく、自然と心の奥にある「ありがとう」を呼び起こしてくれる。このコンサートが、皆さんにとって大切な人を思い返し、想いを伝えるきっかけになれば嬉しいです。

生田絵梨花さん コメント

森山直太朗さんと以前音楽番組で共演させていただいた際、一緒に練習する時間を作ってくださったり、音楽に対する姿勢にたくさん学ばせていただきました。

今回、母の日コンサートという素敵な機会にお声がけいただき、とても嬉しいです。

母への想いや、日頃お世話になっている方々への感謝の気持ちを込めて、大切に歌わせていただきたいです。

村治佳織さん コメント

森山直太朗さんとは同世代の友人たちが集まるホームパーティにて初めてお話しをいたしました。そのあと何度か共演させていただくなかで、母の日コンサートのこともお話を伺っていたので今回出演させていただくことになり嬉しく思っております。 "母"という存在は本当に深くて偉大です。母に出会えたことが人生最大の幸せのひとつだといつも思っています。母なる地球にまでも想いを拡げて、演奏できることを楽しみにしております！

■公演概要

【公演名】Happy Mother’s Day！～母に感謝のコンサート2026 in TOKYO～

【ストーリーテラー】内田也哉子

【出演】森山直太朗 山崎育三郎 生田絵梨花 村治佳織

【オフィシャルピアニスト】桑原あい

【オフィシャルバンド】須原杏カルテット

【公演日時】2026年5月6日（水祝） 開場16:00／開演 17:00

【会場】サントリーホール（東京都港区赤坂1-13-1）

【チケット料金】S席 \12,500 / A席 \11,000 / P席 \9,500（税込）（全席指定／税込） ※未就学児入場不可

【チケット一般発売日】2026年3月14日（土）12:00～

【チケット購入URL】ぴあ：https://w.pia.jp/t/happymothersday2026/ （Pコード：319-835）

イープラス：https://eplus.jp/happymothersday2026/

ローチケ：https://l-tike.com/happymothersday2026/ （Lコード：75040）

チケットサンライズ：https://sunrisetokyo.com/ticket/

電話予約（オペレーター）：0570-077-020 ※平日10時～18時

※会員登録なしでもご予約いただけます

アソビュー！：https://evt.asoview.com/happymothersday2026

サントリーホールチケットセンター：http://suntory.jp/HALL/

0570-55-0017 （10：00～18：00/年末年始・休館日を除く）※一般発売翌日以降

【公式HP】https://happymothersday.srptokyo.com/

【主催・企画・制作】サンライズプロモーション

【お問い合わせ】サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）