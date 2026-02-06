韓国コスメ「O′earth」がQoo10にて「年末の集まり緊急処方セール」を開始。株式会社Brandwarpが冬季の集中肌管理施策を公開。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341086/images/bodyimage1】
株式会社Brandwarp（本社：東京都、代表取締役：[代表名]）は、戦略的パートナーである韓国スキンケアブランド「O'earth（オーアス）」において、2026年1月30日（金）よりQoo10公式ショップ限定の「年末の集まり緊急処方セール」を実施しております。 本施策は、イベントの多い年末年始の肌荒れや乾燥に対する「緊急処方」をテーマに、購入特典の贈呈および段階的な割引クーポンを提供するものです。
外出や集まりが増える年末年始は、不規則な生活や外気の乾燥により肌バリアが乱れやすい時期です。 当社は、O'earthの象徴である「7秒浸透」の技術を用いた集中ケア製品を日本の消費者が試しやすい環境を整えるため、本セールを企画いたしました。 迅速な水分補給と鎮静を目的とした製品群の供給を強化し、国内市場におけるブランドプレゼンスを確立します。
キャンペーン名称： 年末の集まり緊急処方セール（Winter Special）
開催期間： 2026年1月30日～ ※規定数に達し次第終了
実施内容：
購入者プレゼント： 5,000円（税込）以上の購入に対し「7秒ミニセラム」1点を贈呈。
ストアクーポン： 購入金額に応じた3段階（3,000円で5%・5,000円で10%・7,000円で15%）の割引を適用。
キャンペーンURL： https://www.qoo10.jp/shop/oearth
株式会社Brandwarpは、今後も市場動向に基づいた柔軟なプロモーションを継続し、2026年度内にはオンライン・オフライン両面での供給体制を拡充する計画です。 日本の消費者が求める「高機能かつ迅速なケア」のニーズに応えるべく、新製品の導入も順次進めてまいります。
「O'earth（オーアス）」は、株式会社Brandwarpの戦略的パートナーです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
