世界のFRPパイプ市場は力強い成長が見込まれており、2035年までに87億6000万米ドルに達すると予測されている。
世界の繊維強化プラスチック（FRP）パイプ市場は、2025年には45億6,000万米ドル規模に達し、2035年には87億6,000万米ドルに達すると予測されており、大幅な成長が見込まれています。市場は、2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）6.75%で成長すると予想されています。この市場規模の急上昇は、水処理、建設、石油・ガスなど、様々な業界におけるFRPパイプの採用増加を浮き彫りにしています。
市場成長の推進要因
FRPパイプ市場の成長は、世界的な市場環境を形成するいくつかの主要な要因によって牽引されています。
1. 耐食性材料の需要増加
FRPパイプは優れた耐食性で知られており、過酷な環境下で事業を展開する業界にとって理想的なソリューションです。水処理、廃水処理、化学処理業界における耐食性材料の需要が、FRPパイプの採用を促進しています。 FRP管は金属管などの従来の素材に比べて耐久性が高く、寿命も長いため、市場の成長をさらに促進しています。
2. コスト効率と軽量性
FRP管の軽量性は、輸送コストと設置コストを大幅に削減します。取り扱いが容易でメンテナンスの必要性が低いため、FRP管は従来の配管システムに代わる魅力的な選択肢となります。このコスト効率の良さは、効率性と予算の制約が重要な建設・インフラ部門において特に大きなメリットとなります。
3. インフラ開発への投資の増加
世界中の政府や民間企業は、特に新興国において、インフラ開発に多額の投資を行っています。新しい給水網、下水道システム、産業インフラの建設は、FRP管市場にとって大きなビジネスチャンスとなります。持続可能で耐久性のあるソリューションへの関心が高まるにつれ、これらの分野におけるFRP管の需要は大幅に増加すると予想されます。
地域別展望：北米とアジア太平洋地域が市場成長を牽引
北米とアジア太平洋地域は、急速な工業化、インフラプロジェクトの増加、そして石油・ガス産業の拡大により、FRP管市場を牽引すると予想されています。
1. 北米
北米は、石油・ガス産業への多額の投資とインフラ更新への関心の高まりにより、市場規模で市場を牽引すると予想されています。産業界が持続可能かつ効率的な材料の導入に注力する中、この地域におけるFRP管の需要は増加すると予想されます。さらに、高度な水管理ソリューションに対する需要の高まりも、この地域の市場を支えています。
2. アジア太平洋地域
アジア太平洋地域は、FRP管市場の急成長が見込まれています。中国、インド、日本などの主要経済国がインフラ整備や産業プロジェクトに多額の投資を行っていることから、耐久性と耐腐食性に優れた配管システムへの需要が高まっています。さらに、再生可能エネルギープロジェクトの導入拡大と、上下水道処理インフラの拡大も、この地域におけるFRP管の需要を牽引するでしょう。
主要市場セグメント
1. 最終用途産業別
市場は、最終用途産業に基づいてセグメント化されており、以下の通りです。
上下水処理
石油・ガス
化学処理
建設
鉱業
その他
これらの産業の中で、上下水処理セグメントは、世界的にクリーンで効率的な水管理ソリューションへの需要の高まりを背景に、最大のシェアを占めています。
2. 製品タイプ別
FRPパイプ市場は、製品タイプ別に以下のセグメントに分類されています。
