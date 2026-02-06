競輪選手会静岡支部が動いた。選手の怪我を減らし競輪界を変える。S級１班・深谷知広選手が 「スポコラ」アンバサダーとして新時代を切り拓く
「怪我でレースに出られない=収入ゼロ」「オフシーズンなし」 過酷な環境で戦う競輪選手を守るため、S級1班の深谷知宏選手が世界初の怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」のアンバサダーに就任。競輪界初の取り組みとして、自身も10ヶ月苦しんだ膝損傷から、わずか1ヶ月で安定感を取り戻した実体験をもとに、競輪界全体の活性化を目指す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341039/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341039/images/bodyimage2】
背景・課題提起：選手を守ることが、競輪界の未来を守る
競輪選手は、時速70キロを超える過酷なレースを年間を通じて戦い続けるアスリートです。オフシーズンは存在せず、怪我でレースに出場できなければ収入はゼロとなります。選手生命を脅かす怪我は、選手個人のキャリアだけでなく、家族の生活、そして競輪界全体の活力にも深刻な影響を及ぼしています。
「選手を守ることが、競輪界の未来を守る」-この強い問題意識のもと、競輪
選手会静岡支部を窓口とした、業界を挙げた新たな取り組みが始動しました。
深谷知広選手の実体験：10ヶ月の苦悩と、1ヶ月の劇的変化
S級1班として第一線で活躍する深谷知広選手も、怪我との闘いを余儀なくされてきた一人です。
約10ヶ月前、膝を損傷。膝関節の緩みに悩まされ、ペダリングのたびに不安が頭をよぎる日々が続きました。「このままでは選手として戦い続けられないかもしれない」-そんな危機感を抱えながらも、レースに出続けなければならない現実に直面していました。
転機が訪れたのは、約1ヶ月前。世界初の怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」の使用を開始したことでした。使用開始からわずか1ヶ月で、膝の安定感が明らかに変化。ペダリング時の不安が軽減され、本来のパフォーマンスを取り戻しつつあります。
「同じ悩みを抱える仲間を救いたい。競輪選手が安心して戦える環境を作りたい」-深谷選手の実体験が、今回のアンバサダー就任の原動力となりました。
アンバサダー就任の意義：競輪界初の組織的な取り組み
このたび、深谷知広選手が「スポコラ」のアンバサダーに就任しました。特筆すべきは、競輪選手会静岡支部が取扱い窓口となる点です。個人の商品WRにとどまらず、組織的な選手サポート体制の構築としての位置づけを明確にしています。
【深谷知広選手 プロフィール】
所属：競輪選手会静岡支部 級班：S級１班
主な実績：G1優勝２回、ヤンググランプリ優勝などトップレーサーとして活躍中
深谷選手はアンバサダーとして自身の体験を発信し、競輪選手の怪我予防と早期回復をサポート。静岡支部を起点に、全国の競輪選手への普及活動を展開していきます。
「スポコラ」とは：世界初の怪我対策特化型サプリメント
「スポコラ／SPOCOLLA」は、スポーツ選手の「怪我の早期回復」「怪我の予防と軽減」「高いコンディションの維持」を目的に開発された、グレープフルーツ味（果汁入り）のスティックゼリータイプのサプリメントです。
１、科学的根拠に基づく「靭帯・腱・骨」へのアプローチ
スポーツでもっとも怪我の多い靭帯、腱、筋膜、軟骨、骨の主要成分を主原料としています。それらの体内合成を高めることで代謝を促進し、運動部位のダメージを軽減。怪我の防止や軽減、早期回復につなげます。
４つの線維状タンパク質：I型コラーゲン、II型コラーゲン、III型コラーゲン誘導体、エラスチン
