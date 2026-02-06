思わずずっと見てしまう可愛いアニメーションが大人気！ SNSフォロワー数18万人『ネギうさぎ』が全国4か所のヴィレッジヴァンガードでPOPUPショップ開催！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がマネジメントする人気クリエイター「うめぼしちゃん」が描くキャラクター『ネギうさぎ』が、2026年2月6日（金）より全国4か所のヴィレッジヴァンガードでPOPUPショップを開催しています。
今回のPOPUP用に特別に描き下ろしたイラストを使い、POPUPグッズも多数ラインナップ！
好評のぬいぐるみと弟くんのマスコットの他、お出かけの際に使えるトートバッグや肌触りの良いフェイスタオルなどもございます。
▼開催日程
■「ネギうさぎ」について
ネギであり、うさぎである生き物。パパ、ママ、弟と一緒にネギうさぎの里で暮らしている。大好物はプリン。
■Instagram https://www.instagram.com/negiusagi_19
■TikTok https://www.tiktok.com/@negiusagi
■X https://x.com/negiusagi_19
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 澤田
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
