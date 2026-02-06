大気汚染分析装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（据置型、携帯型）・分析レポートを発表
2026年2月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「大気汚染分析装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、大気汚染分析装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査によると、世界の大気汚染分析装置市場規模は2024年時点で960百万米ドルと評価されています。各国での環境規制強化や健康意識の高まりを背景に、市場は今後も着実な成長が見込まれており、2031年には1220百万米ドル規模に拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.5パーセントと想定されています。
本レポートでは、米国の関税制度をはじめとする政策動向と、国際的な制度対応の変化についても分析しています。これらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響を多面的に整理しています。
________________________________________
製品の定義と役割
大気汚染分析装置とは、屋外の空気中に含まれる汚染物質を監視、測定、分析するための専門的な機器を指します。主に粒子状物質や各種ガス、有害物質の濃度を検出し、空気の質を評価する目的で使用されます。
これらの装置は、環境基準への適合状況を確認するだけでなく、公衆衛生を守るための重要な役割を担っています。産業活動の監視や都市部の環境管理に不可欠な装置として、各国で導入が進んでいます。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、世界の大気汚染分析装置市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場構造を整理し、需要と供給の動向、競争環境の変化を詳細に分析しています。
市場は継続的に変化しているため、競合状況や需給バランス、地域ごとの規制や経済状況など、市場需要を左右する主要因についても考察しています。主要企業については、製品事例や2025年時点の市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場規模予測の特徴
本調査では、2020年から2031年までの期間を対象に、市場規模と将来予測を提示しています。消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いることで、市場の成長性と構造を明確にしています。
さらに、地域別および国別の詳細な予測に加え、タイプ別、用途別の分析を行うことで、今後成長が期待される分野や市場機会を把握できる内容となっています。
________________________________________
調査目的と競争要因
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにし、大気汚染分析装置市場の成長可能性を評価することです。また、製品別および最終用途別の将来成長を予測し、市場競争に影響を与える要因を整理しています。
競争要因の分析では、価格、販売数量、売上高、市場シェアなどを基に、各メーカーの市場での位置付けを比較しています。
________________________________________
主要企業と市場動向
本調査では、Nova Analytical Systems、HORIBA、Thermo Fisher Scientific、Teledyne API、Mesa Labs、Aeroqual、Envira、Siemens、Geotech Environmental、TSI、SGS、Emerson、Fuji Electricなどの主要企業を対象に分析しています。
